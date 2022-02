Dinsdag gaat de Duitse bondskanselier Scholz in Moskou praten met Poetin. Volgens de Russen stookt het Westen met grootscheepse desinformatie de paniek op. 'De Angelsaksen hebben een oorlog nodig.'

Wederom was het een weekend vol koortsachtig overleg rondom de gespannen situatie aan de Oekraïense grens en wederom leverde dat overleg weinig op. Met name zaterdag waren de lijnen in Moskou drukbezet. Eerst belde de Franse president Emmanuel Macron 's middags met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin. Volgens het Élysée spraken beide leiders tijdens het gesprek hun 'wens om de dialoog voort te zetten' uit, maar leverde het verder niets concreets op.

Datzelfde gold voor het telefonisch onderhoud tussen de Amerikaanse president Biden en Poetin zaterdagavond. Biden herhaalde nog maar eens dat Rusland te maken krijgt met 'snelle en zware' sancties mocht Moskou overgaan tot een invasie van Oekraïne. Een boodschap die ook de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken uitsprak tegen zijn Russische collega Sergey Lavrov tijdens hun telefonisch overleg diezelfde dag.

Voorafgaand aan de telefoondiplomatie waarschuwde het Witte Huis vrijdag dat de gevreesde Russische inval 'elk moment' kan beginnen. Het Duitse Der Spiegel stippelde op basis van anonieme Amerikaanse inlichtingenbronnen zelfs scenario's uit met concrete details zoals betrokken bataljons en aanvalsroutes. Volgens het weekblad zou zo'n Russisch offensief woensdag al kunnen starten.

Moskou blijft volhouden dat het Oekraïne niet binnen gaat vallen

Allemaal kletskoek, zo klonk het vanuit het Kremlin, waar Poetin de berichten over een Russische invasie afdeed als 'provocatieve speculatie'. De belangrijkste adviseur in het Kremlin op het gebied van buitenlandbeleid, Joeri Oesjakov, stelde dat 'de hysterie een hoogtepunt heeft bereikt'. Moskou blijft volhouden dat het Oekraïne niet binnen gaat vallen en beschuldigt het Westen van ongefundeerd alarmisme.

Zo wees de Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, er vrijdag in weekblad Newsweek op dat de VS keer op keer geen concreet bewijs leveren bij de beschuldigingen. "Washington blijft zijn boekje te buiten gaan door een beroep te doen op een soort inlichtingen en geen details te geven".

Volgens het Kremlin zijn de berichten dan ook onderdeel van een desinformatiecampagne tegen Rusland. Op berichtenservice Telegram schreef Buitenlandse Zaken-woordvoerder Maria Zacharova zaterdag dat 'de hysterie in het Witte Huis onthullender is dan ooit tevoren. De Angelsaksen hebben een oorlog nodig. Tegen elke prijs. Provocaties, desinformatie en bedreigingen zijn de favoriete methoden voor het oplossen van hun eigen problemen'.

Moskou verwijt Nieuwsuur 'fake news' te hebben verspreid

In het verlengde daarvan publiceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou vrijdag een uitgebreid overzicht met 'voorbeelden van grootschalige desinformatiecampagnes door westerse media'. De waslijst omvat vooral verhalen van Amerikaanse media, maar ook Nederland komt erin voor. Zo wordt het tv-programma Nieuwsuur verweten 'fake news' te hebben verspreid met een item over cyberaanvallen op 25 januari.

Intussen droegen concrete stappen in en rondom Oekraïne dit weekend bij aan de groeiende crisissfeer. Zo riepen diverse landen, waaronder Nederland, hun burgers op Oekraïne te verlaten. Tegelijk kondigden tal van landen, waaronder Amerika en Rusland, de evacuatie aan van op zijn minst een deel van hun diplomaten uit Oekraïne, iets dat volgens Moskou nodig is vanwege het gevaar van 'provocaties van het regime in Kiev'.

Ook verschenen er satellietbeelden van nieuwe Russische troepen langs de Oekraïense grens en begonnen de Russen een grootschalige marine-oefening in de Zwarte Zee, waarbij ze delen van die zee afsloten. In reactie op de toenemende onzekerheid waarschuwde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat 'op dit moment paniek de grootste vijand van het volk is'.

Dinsdag gaat de sociaaldemocratische Duitse bondskanselier Olaf Scholz in het Kremlin praten met Poetin, in de hoop de crisis te bezweren. Gezien de historisch goede banden tussen Berlijn en Moskou en de sterke Duitse positie in Europa, is Poetin misschien bereid naar de gloednieuwe kanselier te luisteren. Al werden de verwachtingen zondag al getemperd door een bron binnen de Duitse regering, die tegen persbureau Reuters zei dat 'ik geen concrete resultaten verwacht.'