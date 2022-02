Chips sturen raketten naar Mars, zorgen voor knapperige tosti's en alles ertussenin. En iedereen wil ze hebben. Maar hoe werken die dingen precies?

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wereldleiders hebben er slapeloze nachten van, die kleine zwarte blokjes op een groene printplaat. Ze zijn bereid tientallen miljarden te investeren in de eigen chipindustrie. Zo lanceerde de Europese Commissie deze week een miljardenplan rond computerchips, in navolging van andere mogendheden. De reden: chips laten de wereld draaien.



Dat komt doordat ze overal in zitten. Van tosti-ijzer tot ruimteraket. Ze vormen het hart van allerlei apparatuur, sturen digitale processen aan en voeren complexe berekeningen uit in je computer. En ze bestaan bijna volledig uit zand. Ja, echt waar, zand. Of, silicium om precies te zijn. Een soort heel zuiver gesmolten zand.



"Een chip bestaat voor meer dan 99,9 procent uit silicium", zegt hoogleraar elektrotechniek aan de TU/e Peter Baltus. "Dat stuk silicium is pakweg 1 millimeter dik en zorgt voornamelijk voor de nodige ondersteuning. Daarbovenop bouw je lagen." Een moderne chip kan zomaar uit veertig lagen bestaan. Of beter: laagjes.



Wie extreem ver inzoomt en zich tussen de laagjes van zo'n moderne chip nestelt, zou zich zomaar in een metropool kunnen wanen. Maar dan wel een uit een sciencefictionfilm. Met op de grond fabrieken en daarboven een wirwar van snelwegen, zijstraatjes en steegjes. Denk daar ook nog maar een spoorwegennet bij met een complexiteit waar de directeur van de NS spontaan ontslag van zou nemen.





Peter Baltus, hoogleraar elektrotechniek aan de TU/e. Peter Baltus, hoogleraar elektrotechniek aan de TU/e. Foto: Bart van Overbeeke

De bedrijvigheid in die sciencefictionstad speelt zich allemaal af bovenop dat ene plaatje silicium met de omtrek van ruwweg een duimnagel. Nogal een complex stadje dus. Zeker als je bedenkt dat zo'n stad moet communiceren met allerlei andere steden.

In een moderne elektrische auto kunnen bijvoorbeeld duizend chips zitten die informatie vergaren en naar elkaar sturen. "Zelfs voor specialisten is het steeds moeilijker om alles in zo'n systeem te begrijpen. Die houden zich maar met één onderdeeltje bezig, met één van de chips in het systeem", zegt Baltus. "Er zijn wel mensen die het geheel overzien, maar die begrijpen dan weer niet de details van al die chips."



De belangrijkste details op een chip zijn misschien wel de fabrieken op de grond: de transistoren. Dat zijn schakelaartjes waarvan er miljarden op een chip gaan, al gauw 10 miljard.



Die schakelaartjes laten stroom door. Of niet. Of maar een beetje. Daarin ligt de basis van hoe een chip werkt. Het is een spel van enen en nullen. In de meest simpele vorm: wel een stroompje doorlaten betekent een. Geen is nul.

01000001

"Eentjes en nulletjes, daar gaat het om", zegt Baltus. "Die signalen kun je op allerlei manieren interpreteren. Soms als tekst. Dan heb je een reeks van acht enen en nullen die een letter vormen." Voorbeeldje? 01000001 is een hoofdletter A.



Dat hebben we zo met elkaar afgesproken. "Je kunt die enen en nullen bij elkaar zien als een code", zegt Baltus. "We hebben een soort codeboek waarin afspraken staan over de betekenis van alle codes."



Die codes kunnen refereren aan tekst, maar ook aan getallen. Of puntjes in een foto. Het kunnen ook instructies zijn. "Dan hebben we het over software", zegt Baltus. "Dan houdt een bepaalde serie van enen en nullen een actie in die uitgevoerd moet worden."



De chip regelt het allemaal. De transistoren genereren de code door stroompjes al dan niet doorgang te verlenen. De wegen en sporen daarboven vervoeren die codes naar de juiste plek.



Ziedaar hoe een computer werkt. Althans, een sterk vereenvoudigde uitleg daarvan.



Bent u er nog? Want we zijn er nog niet.



De wereld die wij zien is niet digitaal. In de wereld om ons heen zijn oneindig veel schakeringen van licht en kleur. Hoe maak je van digitale informatie (enen en nullen) bewegend beeld op een scherm? "Daarvoor heb je analoge chips nodig", zegt Baltus. "Die vertalen digitale informatie naar iets dat past bij de wereld zoals wij die waarnemen, een wereld die continu verandert."



Analoge chips zijn heel anders dan digitale. Baltus: "Een analoge chip moet veel exactere waardes doorgeven dan een digitale." De transistoren erop kunnen niet enkel aan of uit staan. Nee, ze kunnen op allerlei standen staan tussen een en nul in. "Vergelijk het met een lichtdimmer."

Beeldscherm is een chip

Het beeldscherm op je laptop of smartphone is eigenlijk een chip op zichzelf, zegt Baltus. "Achter ieder puntje op je beeldscherm zit een transistor. Die kan een bepaalde hoeveelheid kleur gedoseerd doorlaten." Door de primaire kleuren rood, groen en blauw in bepaalde combinaties door te laten, creëert je computer bewegend beeld.



Hoe meer transistoren en infrastructuur op zo'n analoge of digitale chip, hoe meer-ie kan. Op de modernste chips staan elementjes van 5 nanometer groot. Een mensenhaar is ongeveer 80.000 nanometer dik en groeit zo'n 5 nanometer per seconde. Het lezen van dit stuk duurt ongeveer 5 minuten. Dat staat gelijk aan een haargroei van 1500 nanometer. Hopelijk zijn ze niet grijs geworden.