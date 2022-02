De 'dodenweg' N36 is 'een speciale'. Hij wijkt fors af van richtlijnen die gelden voor N-wegen en in de regio wordt er hoge prioriteit gegeven aan verbeteringen. Toch is de kans klein dat er op korte termijn een middengeleider geplaatst wordt. De belangrijkste reden? De verwachte opbrengst weegt niet op tegen de kosten.

Vrachtwagenchauffeur Daan Wijts uit Goor ként de N36. De lange, rechte stukken; de flauwe bochten en korte invoegstroken; de plekken waar ingehaald mag worden; de stoplichtloze oversteekplek bij Sibculo. Hij kan de weg dromen. En toch houdt hij, steeds als hij er rijdt, zijn hart vast. Omdat hij weet dat het altijd wel ergens mis kan gaan. Ook op plekken waar hij het niet verwacht.

Hij wordt betaald om scherp te zijn, achter het stuur. Dat mogen zijn baas en andere weggebruikers van hem verwachten. Maar op de N36 schakelt hij in zijn hoofd altijd een tandje bij. Opletten, zegt hij dan tegen zichzelf. Hij neemt er de tijd, ook als achter hem auto's zitten te drukken omdat hij 'maar' 85 rijdt. Hij neemt er de tijd, omdat hij weet dat zijn veertig ton zware machine niet meegeeft als hij de fout in gaat.

Het aantal bijna-ongelukken dat hij er zag is niet op twee handen te tellen. Dinsdagochtend nog - hij had net een container aangepikt - schoten voor hem vanaf de invoegstrook bij Beerze nog snel even drie auto's de weg op. Het ging maar net goed, zoals het zo vaak net goed gaat. Al gaat het ook veel te vaak fout. "Niet omdat die weg gevaarlijk is", zegt Wijts. "Die weg die ligt er gewoon. De mensen, die zijn gevaarlijk."

600 verkeersdoden

Dat kan Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland alleen maar beamen. Jaarlijks komen zo'n zeshonderd mensen om in het verkeer, in 95 procent van de gevallen ligt 'menselijk falen' ten grondslag aan een ongeluk. Ook afgelopen dinsdag was dat op de N36 het geval. Een 45-jarige chauffeur raakte met zijn vrachtwagen op de andere weghelft, twee bestelbusjes konden hem niet meer ontwijken en knalden er frontaal op. De bestuurders, een man van 34 jaar uit Enschede en een man van 50 uit Hengelo, overleefden de klap niet.

Wat er precies gebeurd is, waarom de vrachtwagenchauffeur niet op zijn eigen weghelft bleef, het wordt nog onderzocht. De politie laat weten dat er bloed bij hem is afgenomen: dat is standaard als iemand niet in staat is om te blazen. De chauffeur ligt namelijk nog zwaargewond, maar buiten levensgevaar, in het ziekenhuis. Hij moet nog worden gehoord.

De oplossing

Het zoveelste, dodelijke ongeluk op de N36 wakkert opnieuw de discussie aan over de veiligheid van die weg. De snelheid verlagen tot 80 en een doorgetrokken streep aanbrengen zou helpen, volgens Veilig Verkeer Nederland, omdat dan iedereen even hard rijdt en inhalen verboden wordt.

Al vrezen verkeerspsycholoog Cees Wildervanck en Gerben Groothoff, verkeersspecialist bij de politie Twente, dat zolang de mogelijkheid er is, mensen rare capriolen blijven uithalen. Zij zijn daarom voorstander van het plaatsen van een middengeleider, die de rijbanen van elkaar scheidt. Ook in de ogen van vrachtwagenchauffeur Daan Wijts en de werkgever van een van de slachtoffers is dat dé oplossing.

Maar die optie kost geld. Veel geld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet adviesbureau Arcadis onderzoek doen naar wat het kost om meerdere enkelbaans N-wegen in het land van zo'n middengeleider te voorzien, waaronder de N36. Ook werd in kaart gebracht waar de hoogste prioriteit ligt.

De kosten

De conclusie, eind 2021: het overgrote deel van de N36 moet verbreed worden, anders kan 'rijrichtingscheiding' niet. De totale kosten van die operatie? Een kleine 90 miljoen euro. En op basis van wat Arcadis de 'risicocijfers' noemt - het aantal ongevallen over de afgelopen vijf jaar per miljoen gereden kilometer - is de N36 niet het slechtste jongetje van de klas. De N35 tussen Wierden en Zwolle, bijvoorbeeld, staat hoger op de lijst.

Het adviesbureau maakte ook een berekening die laat zien of een miljoeneninvestering opweegt tegen de 'verwachte besparing'. Daarvoor zijn in 2009 door Steunpunt Economische Expertisebedragen bedragen aan verkeersslachtoffers gekoppeld, de zogeheten 'maatschappelijke kosten' van een ongeval.

Die zijn gebaseerd op 'medische, materiële en immateriële kosten, afhandelingskosten, kosten van productieverlies en reistijdverlies door files'. Een lichtgewonde staat voor 8600 euro, een zwaargewonde voor 281.000 euro, een dodelijk slachtoffer voor 2,6 miljoen euro.

Het komt erop neer dat, financieel gezien, over een deel van in totaal 13 kilometer de aanleg van een middengeleider op de N36 opweegt tegen de kosten. Op de andere berekende 16 kilometer is dit niet het geval. Het is aan de Tweede Kamer om de afweging te maken.

Uitwijkruimte

Jaarlijks is er zo'n 2,5 tot 3 miljard euro voor het aanleggen en verbeteren van wegen. Het nieuwe kabinet trekt 200 miljoen uit om N-wegen van het Rijk veiliger te maken, de komende maanden wordt er 10 miljoen geïnvesteerd in de N36, onder meer voor het 'extra veilig' inrichten van bermen en het creëren van extra uitwijkruimte, zodat weggebruikers meer tijd hebben om een stuurfout te corrigeren. Die 200 miljoen is echter niet voldoende om alle aandachtsgebieden volledig op te lossen.



In de ogen van Veilig Verkeer Nederland moet er meer geld bij, onder meer om die N-wegen aan te pakken. "Gedrag beïnvloeden is voordeliger", zegt Stomphorst. "Maar dan blijf je afhankelijk van mensen. De notoire overtreders, die houd je."

De avondspits, vrijdagavond, op de N36 bij Westerhaar.

Dat bevestigt politieman Groothoff. Er wordt wel gecontroleerd, maar het zijn 'momentopnames', die ook omzeild kunnen worden, en daarna gaat het gas er weer op. Fout weggedrag is nog het best te zien vanuit de cabine, zegt chauffeur Daan Wijts. Ook na aanpassingen aan de N36 - de weg werd in 2018 verbreed, er werden ribbelstroken aangebracht en er is een campagne die inspeelt op goed rijgedrag - blijven er 'idioten' die inhalen waar het niet mag. Simpelweg omdat het kan. Of omdat ze denken dat het kan.

Het leed

Stomphorst (VVN) vindt dat 'de weg bijna tegen je moet praten, zo goed moet-ie zijn'. En dat is een investering waard. Hij verwijst naar cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, dat berekende dat de maatschappelijke schade van verkeersongevallen jaarlijks zo'n 18 miljard is. "Kennelijk hebben we dat er voor over."

Redden investeringen mensenlevens? Misschien. Maar niet allemaal, weet Nelly Vollebregt, voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Goed gedrag, dát voorkomt verkeersdoden. Ze snapt niet dat sommige mensen niet leren van gebeurtenissen. Dat ze lezen over een dodelijk ongeval, dat 'heel erg' vinden, maar het nieuws vervolgens vergeten als ze zelf een auto in stappen. "Wat we niet willen horen, slaan we niet op."

Vollebregt, die zelf in 2012 op haar racefiets werd aangereden, 2,5 jaar moest revalideren en daardoor haar bedrijf kwijtraakte, vindt dat er veel meer gedaan kan worden aan veiligheid in het verkeer. Met aanpassingen aan wegen, alcoholsloten en begrenzers, maar ook door strenger te straffen. "We zijn daarin te soft, hier. Zo is het vechten tegen de bierkaai."

521 ongelukken in zes jaar tijd

Uit de meest actuele cijfers in het Basisbestand geregistreerde Ongevallen Nederland (BRON) blijkt dat in de periode van 2014 tot en met 2020 op de N36 door de politie 521 ongelukken geregistreerd zijn. In totaal vielen er in die periode 13 dodelijke slachtoffers, in 40 gevallen was sprake van letsel. Vorig jaar verongelukte niemand op de N36.

Al weet zij, net als politieman Groothoff, verkeerspsycholoog Wildervanck, vrachtwagenchauffeur Wijts en VVN-woordvoerder Stomphorst, dat investeringen niet voorkomen dat de toekomst nieuwe slachtoffers brengt. Ongelukken zullen blijven gebeuren. Als het niet op de N36 is, dan wel ergens anders.