Hij filmde de woning van burgemeester Ahmed Aboutaleb, zei te hopen op een aanslag van Al-Qaeda en plaatste de beelden op Facebook. Leen K. (57) raakte gefrustreerd na de gruwelijke dood van zijn stiefdochter.

Het is 20 december 2000 als een huisarts zich naar de woning van K. snelt. Daar vindt de dokter in een kale, ijskoude slaapkamer het levenloze lichaam van een achtjarig meisje. Het slachtoffertje blijkt bont en blauw te zijn geslagen. De politie arresteert stiefvader K. én de moeder ter plekke.

Later, tijdens de rechtszaak in 2002, komen de gruwelijkste details over het misdrijf naar voren. De aanklager vertelt bijvoorbeeld dat de moeder die fatale dag in 'uitzinnige woede' was ontstoken en haar dochter net zo lang met bamboestokken had geslagen tot die waren versplinterd. Daarna werd het meisje, dat ook al klappen van K. had gehad, urenlang in haar kamer achtergelaten.

Vermoedelijk allemaal vanwege bedplassen. Om die reden schoor K. namelijk ook al eens het hoofd van het meisje kaal en fotografeerde hij haar met een poster waarop de tekst 'Ik ben een viezerik' stond vermeld.

Uitgezet naar Kameroen

Voor het slaan van het meisje krijgt de moeder uiteindelijk een jarenlange celstraf opgelegd. K., schuldig bevonden aan het in hulpeloze toestand achterlaten van het slachtoffer, wordt in hoger beroep tot zestien maanden veroordeeld.

En dáár beginnen de frustraties voor de Rotterdammer. Zijn partner wordt na het uitzitten van de celstraf namelijk teruggestuurd naar haar thuisland Kameroen. Daar zit ze, ondanks pogingen om terug te keren, nog steeds.

K. weigert van de Kameroense te scheiden, waardoor hij volgens advocaat Gerard Dorsman slechts een halve uitkering ontvangt. De arbeidsongeschikte Rotterdammer heeft daarom grote moeite om rond te komen.

'Aanslagen? Hartstikke leuk'

En zo belandt K. eind 2021 in de straat van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Daar filmt hij de woning, de beveiligingscamera's én zoomt-ie in op het straatnaambordje. Ondertussen benoemt hij Aboutalebs huisnummer en zegt hij te hopen dat 'Al Qaeda aanslagen gaat plegen'. Dat noemt hij 'hartstikke leuk'. Verder stelt hij dat de burgemeester 'iedereen brodeloos maakt, omdat hij uit Marokko komt'.

K. plaatst de beelden - de Rotterdammer is ook nog naar het stadhuis gegaan en legde daar onder meer de dienstauto van de burgemeester vast - op Facebook. Ook Aboutaleb krijgt de filmpjes onder ogen. Die voelt zich bedreigd en doet aangifte.

De Rotterdammer legt vervolgens aan de politie uit dat hij de burgemeester, voor hem klaarblijkelijk de belichaming van de overheid, helemaal niet wilde bedreigen. "Ik voel me gewoonweg niet gehoord. Ik heb meermaals geprobeerd om met hem in contact te komen, maar het lukte niet."

'Hij zei niet dat aanslagen híer gepleegd moesten worden'

Het Openbaar Ministerie acht K. schuldig aan opruiing, bedreiging en belediging. Advocaat Dorsman ziet dat anders. Volgens hem hóren de adressen van bestuurders, omwille van de transparantie, juist openbaar te zijn. De opmerking over de aanslagen noemt hij een 'pijnpunt'. "Maar hij zei niet dat die híer gepleegd moesten worden. Het kon ook, ik noem maar even een zijstraat, over een waterkrachtcentrale in Canada zijn gegaan."

Vrijdag, wanneer K. zich voor de politierechter moet verantwoorden, eist de officier dertig dagen cel. De rechter volgt die eis. Volgens haar is de 'combinatie' van feiten cruciaal: K. sprak over een aanslag toen hij voor de deur van Aboutaleb stond.

Om die reden mag de Rotterdammer de komende drie jaar eveneens niet bij de woning van Aboutaleb én het stadhuis komen. Verder is het voor hem in die periode verboden om contact met de burgemeester op te nemen.

K. zal het vonnis van zijn advocaat moeten horen: hij zit na een ongeluk thuis met een hersenschudding en whiplash.