De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Max en Moritz, enzovoorts. Eftelingmuziek. Wie kent de liedjes niet? Maar hoe maak je nou zo'n oorwurm? René Merkelbach, dé componist van de Efteling van de laatste 20 jaar, vertelt over hoe hij het steeds weer flikt. 'In m'n hoofd ben ik nog steeds 12 jaar. Dat scheelt misschien?'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

We ontmoeten René Merkelbach in z'n opnamestudio. Hippe plek, hipsterachtig. Verschillende vloerkleden op de betonnen vloer. Zwart stalen binnendeuren en leren meubels. Geen tl-balk te zien. Overal is sfeerverlichting. "Zelf ingericht." En dus helemaal naar zijn smaak. Moet ook wel. De componist van de Efteling is hier vaker dan thuis, zegt hij. De tijd vliegt er namelijk voorbij. Want als Merkelbach eenmaal begint, dan is het moeilijk stoppen.

Muziek maken. Dan doet hij elke dag, de hele dag. In de studio, thuis op de bank. Zelfs als hij in bed ligt. "Krijg ik ineens een melodie in m'n hoofd. Dan moet ik 'm even in m'n telefoon neuriën." Hij floot eerst, maar daar was niet iedereen even blij mee. Dus staat z'n telefoon nu vol met de fluisterende melodietjes van Joris en de Draak, van wat ooit Max en Moritz werd en Symbolica. En die nieuwe attractie die het Spookslot gaat vervangen? Hij glimlacht. "Misschien. Er zit al iets in m'n hoofd. Maar je weet, ik mag er uiteráárd nog niets over zeggen."

Een Eftelingwaardig antwoord. Mag ook wel als je al 23 jaar voor het pretpark werkt. Hoe kwam je er eigenlijk terecht? Je had nou niet een cv waar je meteen 'Efteling' zou bij kunnen denken.

"Ja joh. Echt hè. Ik geloofde het ook helemaal niet toen ze me belden voor een afspraak. Ik kwam uit de bandjes. Veel metal. Ik had getourd met Racoon en maakte veel commercials voor Haribo, Glorix en Opel." Aan de muur van de studio hangen de ingelijste platen van Within Temptation en K-otic (voor wie het niet meer weet, dat was een Nederlandse popgroep die in 2001 was ontstaan uit het televisieprogramma Starmaker; een soort Big Brother/Hollands got Talent).

"Maar ik deed ook studiowerk voor Krezip en de Heideroosjes. Niet echt Eftelingmateriaal. Maar ik wilde zó graag, al zó lang. Ik werkte in Waalwijk en woonde in Tilburg en kwam er elke dag langs. Ik had het altijd in m'n hoofd...ooit. Oóit wil ik iets maken dat in de Efteling te horen is."

Maar hoe heb je dat gedaan dan? Of geven we nu de concurrentie ideeën?

"Ja, ik ben dus zo'n sukkel die daar al een keer is ingetrapt. Ik heb het ooit eens verteld aan iemand die er naar vroeg, wat denk je dat hij vervolgens meteen ging doen? Maar eh, wat maakt het uit. Ik stond ook ooit daar. Ruud Bos (vroegere Eftelingcomponist red.) heeft ooit gezegd 'waar nieuwe bezems komen, wordt geveegd'. Maar ik hou het al lang vol dus we gaan het zien. Komt-ie...ik heb gewoon een brief geschreven. Dat was het, gewoon een ouderwetse brief."



"Nooit gedacht dat er een reactie zou komen. Ik was het toen echt even helemaal beu in de reclamewereld. Die is hard en snel. Onpersoonlijk ook. Je moet maar pitchen en dan hopen dat je wordt uitgekozen. Veel werk voor nul resultaat. Na een afwijzing reed ik wéér langs die Efteling dus toen dacht ik, wat maakt het ook uit? Niets te verliezen. Ik probeer het gewoon."

Met succes. En toen mocht je een paddenstoel doen. Maar daar bleef het niet bij.

"Die paddenstoel was al helemaal het einde natuurlijk. Dan staat er iets in het park dat jij hebt gemaakt. Dát wilde ik. Maar ja, dan wil je ook meer. En dat lukte gelukkig. Maar daar heb ik wel voor moeten buffelen hoor. Nu krijg ik de opdrachten wel, dat vertrouwen heb ik moeten verdienen."



René Merkelbach doet in die beginperiode nog wat muziek voor bedrijfsevenementen en themafeestjes van de Efteling. Wachtend op een grotere klus. Maar toen hij hoorde dat de muziek van de Pardoes Promenade vervangen zou worden, stopte hij met wachten. Voormalig Eftelingcomponist Ruud Bos (Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en samen met Toon Hermans Carnaval Festival) was bezig met een demo daarvoor. Merkelbach maakt er, ongevraagd, ook eentje. De keuze viel op hem. Zes jaar later wordt hij gevraagd voor de Vliegende Hollander waarna hij uiteindelijk dé huiscomponist van het pretpark wordt.

Niet iedereen was meteen enthousiast.

"Sommige waren licht sceptisch inderdaad", lacht Merkelbach. "Nee, echt. Het was verschrikkelijk. Ik werd op internet een pingelaar en een deunkneus genoemd. Hoe de Efteling het in z'n hóófd haalde om mij erbij te halen. Vanaf nu ging alles kapot. Die Eftelingfans, die zijn echt snoeihard hoor. Kom niet aan hun park. Maar inmiddels durf ik wel te zeggen dat de recensies wat prettiger zijn. Helemaal de laatste, Sindbad. Dat was echt alleen maar lof."

Maar hoe doe je dat nou? Is er een bepaalde Eftelingformule die alleen jij kent?

"Was het maar zo. Ik ben, ook na 23 jaar, nog steeds bij elke opdracht stikzenuwachtig. Ik denk altijd 'dit kan ik sowieso niet'. En als het dan gelukt is, denk ik meteen 'dit lukt nooit meer'. Het is misschien ook wel de druk die ik nodig heb. Maar nee, er is geen formule voor. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen, en tijdloos. Dat is wel echt een vereiste."

"Daarom is het meestal ook klassiek en met een orkest. Maar daar houdt het wel op hoor, elke opdracht is zo verschillend. Iedereen zegt wel dat Eftelingmuziek hetzelfde is. Maar ik denk dat je het om moet draaien. Het is muziek die allemaal in de Efteling te horen is, dús past het in je hoofd bij elkaar. Maar de Fata Morgana lijkt echt niet op de Max en Moritz. En de Vliegende Hollander niet op Fabula."

Hoe pak je het elke keer aan dan?

"Eigenlijk gaat het altijd hetzelfde. Ik krijg een gesprek met de ontwerper van de attractie. Dan mag ik dus, uiterst geheim natuurlijk, de tekeningen zien. Dan weet je waar je iets voor moet maken. Wat voor soort wereld, wat voor gevoel daarbij hoort. Maar dat is echt de enige overeenkomst. Verder is elke opdracht totaal anders. Bij Max en Moritz moest het vooral chaotisch klinken, bij de Vliegende Hollander hoorde de ontwerper een fanfare maar zo moest het dan niet per se klinken."

"Bij Joris en de Draak kreeg ik van de ontwerper mee dat het elementen mocht hebben uit Back to the Future en Star Wars, maar wel uniek en Efteling-eigen. En bij Symbolica moest ik vooral denken aan Danny Elfman (componist voor o.a. films als Edward Scissorhands en Alice in Wonderland, red.). Muziek die je steeds op het verkeerde been zet. Maar toen ik dat zo maakte, moest het toch weer toegankelijker."

Klinkt eigenlijk best frustrerend

"Is het niet hoor. Ik werk nog altijd in opdracht. Daar moet je gewoon tegen kunnen. Als iemand liever een viool hoort dan een fluit, dan krijgt-ie een viool."

Maar het is toch ook jouw visitekaartje? Ooit iets voor de Efteling gemaakt waar je niet tevreden over bent?

"Nee nooit. Dat is het toffe van de Efteling. Je maakt het echt samen. Het is een heel proces. Ik zie mezelf nog midden in de nacht voor de zoveelste keer als een ei door Symbolica gaan in zo'n karretje. Om het allemaal kloppend te maken. Je gaat eigenlijk samen met zo'n ontwerper en een heel team aan de slag. Het komt altijd goed."

Nooit iets afgekeurd door ze?

"Nee. Ik heb wel dingen moeten aanpassen hoor door het 'Eftelingpanel'. Ik presenteer zeg maar mijn muziek eerst digitaal aan ze. Als er dan een akkoord is, mag ik het gaan opnemen met echte mensen en echte instrumenten. Maar bij de Vliegende Hollander moest het bijvoorbeeld sneller en bij Symbolica ben ik dus wel even helemaal terug naar de tekentafel gegaan. Maar dat is nooit een probleem. Nogmaals, ik werk in opdracht. Daar moet je tegen kunnen. En dat kan ik hoor. Want echt, dit is toch het tofste dat er is. Mijn muziek wordt dagelijks in het park ervaren. Jaarlijks door miljoenen mensen."

Niet frustrerend voor je dat mensen er doorheen gillen?

Merkelbach lacht weer. "Ik moet toegeven dat het me altijd wel even kost om dat los te laten ja. Het is zo anders om het in de attractie te horen dan zo in een studio. Maar uiteindelijk is het altijd mooi zo. Het hoort dan ook daar, met al dat omgevingsgeluid er doorheen. Maar gelukkig is er ook nog Spotify."

En dan nog even over die laatste opdracht. Jij bent natuurlijk al druk bezig met de nieuwe attractie?

"Ja. Ik heb 'm al gezien."



En verder kan René er natuurlijk niets over zeggen maakt hij duidelijk. Dat is niet hoe de Efteling dat doet. Maar z'n enthousiasme is groot. "Heb je het budget gezien?! Man, dat las ik achteraf pas. 25 miljoen, echt weer zo'n serieuze attractie. Geen infill zoals ze dat noemen...Dat lukt me dus nooit."