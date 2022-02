Het is de angst van alle ouders: een kind dat heel even aan hun aandacht ontsnapt, met fatale gevolgen. Het nieuws over Rayan, die vorige week in een waterput in Marokko viel, en Jesse, die dinsdag in Antwerpen onder een trein belandde, deed Nicolas Depoortere (33) en Melissa Casier (33) huiveren. Drie jaar geleden verloor het koppel hun zoontje Loïc (3,5). De jongen verdronk in het zwembad toen zij even niet keken. 'Iedereen zegt dat het jouw schuld niet is, en toch voelt het alsof je gefaald hebt.'

Voor Nicolas en Melissa is er een leven vóór, en een leven ná 21 juni 2019. Ervoor waren ze een zorgeloos ondernemerskoppel uit Houthulst. Highschool sweethearts die trouwden op hun 20ste, samen een succesvolle traiteurszaak uit de grond stampten en twee gezonde jongens op de wereld zetten. Eerst kwam Mathis, een wildebras die in de bomen klom en liever ravotte dan aan moeders rokken te hangen. 2,5 jaar later volgde Loïc, zijn tegenpool: een jongetje dat puzzelen verkoos boven wilde spelletjes, en alle harten veroverde met zijn gulle knuffels.

"Ondanks de verschillen, waren Mathis en Loïc twee handen op één buik", zegt Nicolas. "We hadden alles waar we van droomden: een warm gezin, en professioneel én financieel ging het ons voor de wind. Ik heb vaak tegen Melissa gezegd: 'Dat is toch niet normaal, gaat het allemaal niet té goed?' Achteraf heb ik me dat beklaagd, alsof ik het op die manier gejinxt had, of zo. Belachelijk, maar dat soort dingen spoken wel door je hoofd."

Loïc in de armen van zijn grote broer, Mathis.

Want toen kwam die vervloekte vrijdag. Het was de eerste dag van de zomer, de zon scheen en vader Nicolas was wat vroeger thuis dan gewoonlijk. Hij had de dag voordien een enorme roze opblaasflamingo gekocht waarmee de jongens in het zwembad in de tuin wilden spelen. Maar ze moesten nog even wachten, tot de klusjesman klaar was met werken aan hun poolhouse. "Toen hij wilde vertrekken, stond er een auto hinderend geparkeerd, waardoor hij moeilijk weg raakte. Ik wilde hem helpen, maar eerst haalde ik Loïc nog uit de tuin, want ik wilde niet dat hij zonder toezicht buiten speelde. Ik liet hem in huis en riep naar Melissa: 'Loïc is bij jou, hé!' Alleen: Melissa was aan het koken en had me niet gehoord, maar dat wist ik niet."

Loïc moet achter Nicolas' rug terug naar buiten geglipt zijn, en is wellicht recht naar de roze flamingo in het zwembad gelopen. "Die stak zijn ogen uit, hij popelde al de hele avond om ermee te spelen. We hadden een hek rond het zwembad gezet, net om te vermijden dat de kinderen in het water konden vallen als wij niet keken. Maar dat poortje was die avond ongemerkt openblijven staan."

"Ik stond de klusjesman nog te helpen bij het manoeuvreren, toen Melissa naar buiten kwam - nog geen drie minuten nadat ik de kinderen had binnengelaten: 'Nicolas! Waar is Loïc?' Ik snapte er niks van. 'Binnen, bij jou', zei ik. Terwijl ik het zei, keek ik naar de tuin en zag ik dat het zwembadpoortje was blijven openstaan, en dat de flamingo ondersteboven op het water dobberde. Ik stormde er naartoe, en zag Loïc ernaast drijven, op zijn buik in het water. 'We zijn hem kwijt', flitste door mijn hoofd."

Loïc Depoortere.

De jongen werd nog gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar na twee weken coma zeiden de dokters dat Loïc niets meer zou kunnen. Hij zou hooguit een plantje zijn dat overleefde aan een machine. Zijn ouders moesten beslissen: wilden ze dat, of zouden ze de machines afkoppelen? "Beslissen over leven of dood van je eigen kind: dat is hárd", zegt Nicolas. "Maar eigenlijk hadden we geen keuze, we wilden zijn lijdensweg niet onnodig rekken."

"Op 6 juli is Loïc gestorven. In Melissa haar armen, terwijl Mathis en ik zijn handje vasthielden. Toen we daarna thuiskwamen, zijn we gecrasht. Daar had altijd een gezin van vier gewoond, en plots waren we maar met drie. Er overviel ons ook een immens schuldgevoel. Ook al zei iedereen: 'Het is jullie fout niet', en herhaalden we dat ook tegen onszelf - je weet dat je altijd verantwoordelijk bent voor je eigen kinderen. Dat Loïc toch in het zwembad was kunnen vallen, voelde alsof we als ouder gefaald hadden."

De ouders beslisten om de machines af te koppelen, omdat Loïc volgens de dokters alleen nog kon leven als een plantje.

"Gelukkig hebben we heel snel tegen mekaar gezegd dat we niemand iets zouden verwijten. Want op wie moesten we dan kwaad zijn? Op onszelf? Op Loïc? Op de flamingo, of op nog iemand anders? Neen, hé. Wat er gebeurd is, was een ongeluk. Ook al lazen we op het internet gemene commentaren. Dat we slechte ouders waren, bijvoorbeeld. Dat kwam aan. Want we waren net heel beschermende ouders, volgens onze vrienden zelfs overbeschermend. En na wat er met Loïc gebeurd is, zijn we nóg beschermender ten opzichte van Mathis.

Net omdat we weten hoe snel het gebeurd kan zijn. (Zwijgt even) Ik begrijp niet dat mensen online zulke commentaren durven posten. Want welke ouder heeft nog nooit de voordeur opengemaakt als er aangebeld wordt, terwijl zijn kind zat te spelen? Het feit dat er tijdens dat minuutje niks met hun kind gebeurd is, maakt van hen toch geen betere ouders? Wij hebben alleen de onwaarschijnlijke pech gehad dat er net dán wel iets is gebeurd."

Nicolas en Melissa gingen samen op zoek naar een manier om met hun verlies om te gaan. Ze zochten hulp bij elkaar, maar ook in de bijbel. "Raar, want zowel Melissa als ik waren geen overtuigde gelovigen. Maar hoe meer we in de bijbel lazen, hoe meer dat een leidraad werd. We geloven dat God bestaat en geloven dat de dag komt waarop er geen pijn, verdriet en dood meer zullen zijn, en we herenigd zullen worden met Loïc - hier op aarde. Wanneer dat zal gebeuren, en op welke manier: dat kunnen we ook nog niet bevatten, maar we geloven wel dát het zal gebeuren. En dat biedt ons troost, en perspectief."

Nicolas Depoortere en Melissa Cassier in hun bistro in Houthulst: P'tit Boucher.

Afgelopen week volgden Nicolas en Melissa het nieuws over Rayan, die in Marokko in een waterput viel toen zijn papa even niet keek. En over Jesse, die een ogenblik ontsnapte aan de aandacht van zijn mama, en in het station van Antwerpen door een trein gegrepen werd. "Wij dachten meteen aan hun ouders", zegt Nicolas. "Wij weten exáct hoe zij zich nu voelen. Mensen zeggen soms: ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk is wat jullie is overkomen. Maar nee, ze kunnen zich dat niét voorstellen.

Het gevoel een kind te verliezen, ik kan dat niet beter omschrijven dan een hart dat letterlijk breekt. Als ik aan Loïc denk, voél ik het gemis, alsof mijn binnenwerk kraakt en scheurt. En dat gevoel kennen alleen mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Melissa en ik hebben een vzw opgericht: P'tit Papillon. Daarmee zamelen we geld in voor goede doelen, die lotgenoten steunen. Een goed jaar geleden hebben mijn vrouw en ik restaurant P'tit Boucher geopend op de Markt in Houthulst, en hier op de toog staat een inzamelpotje voor de vzw, net als in bevriende handelszaken. We organiseerden ook al enkele evenementen. De teller staat intussen op zo'n 10.000 euro."

Vader Nicolas, met zijn zonen Loïc en Mathis aan de barbecue.

Nicolas en Melissa reiken ook de hand naar de ouders van de verongelukte Jesse. "Mochten zij daar nood aan hebben, mogen ze altijd contact opnemen met ons. Want we weten dat het deugd kan doen om te praten met lotgenoten, die begrijpen hoe moeilijk het is zo'n drama te verwerken als je jezelf verantwoordelijk voelt. Hoe moeilijk het is om het leven weer op te pakken, om langzaam maar zeker opnieuw voorzichtig te genieten van de kleine dingen, om nog eens een glas wijn te drinken of om te lachen zonder dat je je schuldig voelt. Maar die dag komt, daar moet de familie van Jesse zich aan optrekken. Hetzelfde als vroeger wordt het nooit meer, maar je kan wél proberen om ermee te leren leven."