Nu sluiting van het Kinderhartcentrum in Groningen dreigt, leven honderden ouders en patiëntjes in Oost- en Noord-Nederland in grote onzekerheid. Zoals het gezin van Gabriëlle Brink uit Heerde. Haar 9-jarige dochter Susanne onderging al acht openhartoperaties. 'Het idee dat ze haar vertrouwde artsen en ziekenhuis kwijtraakt, maakt me boos en verdrietig.'

Even wordt het zwart voor haar ogen en gaat er een schok door haar lichaam. Zijn ze helemaal gek geworden? Het is vlak voor Kerst als Gabriëlle Brink (39) op een nieuwssite leest dat het kabinet wil dat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) stopt met kinderhartoperaties. Van de vier kinderhartcentra in Nederland blijven er nog maar twee over: Rotterdam en Utrecht. Voor Groningen valt het doek. Ze legt haar werk aan de kant, denkt aan haar dochter en barst in tranen uit.



Gabriëlle woont met haar man en drie kinderen in het Veluwse dorp Heerde. Als ze zwanger is van de middelste, Susanne (nu 9), constateren artsen in het Zwolse Isala bij de twintigwekenecho een ernstige hartafwijking. Al snel belandt ze in het Kinderhartcentrum van het UMCG. Het is het begin van een lange reeks bezoeken, tot op de dag van vandaag.



"Ik ben ook in Groningen bevallen", vertelt Gabriëlle, die de afgelopen negen jaar tientallen keren met haar man Gerrit Jan (45) en dochter naar het noorden reisde. "Zeker in het eerste jaar waren we meer daar dan thuis. Daarna werd het geleidelijk minder, maar ook nu nog zijn we geregeld in Groningen."

Hoe onbevangen ze haar leven ook leidt, vrij van zorgen is het niet. In negen jaar tijd onderging Susanne vijftien hartcatheterisaties en acht openhartoperaties. De negende volgt later dit jaar. De operaties horen bij haar, net als de littekens, die ze soms trots aan familie laat zien. "Suus is een bijzonder geval", zegt haar moeder. "Het is vrij uniek dat een negenjarig kind zoveel openhartoperaties achter de rug heeft."



Het ziekenhuis in Groningen is voor Susanne en haar ouders een tweede thuis. Ze is er inmiddels zo vaak geweest, dat ze er veel mensen kent. De verpleegkundigen, de anesthesisten, de medewerkers in het restaurant. En natuurlijk de kindercardioloog. Die behandelt haar al sinds ze een baby'tje was. "Suus gaat met een glimlach naar het UMCG, ze vindt het fijn daar te komen. Ze weet dat de artsen haar goed kennen, het voelt voor haar vertrouwd. Voor ons als ouders ook. Zodra we het ziekenhuis binnenstappen, geven we ons kostbaarste bezit uit handen, ons kind. Door de sterke band die we hebben opgebouwd, doen we dat in het volste vertrouwen dat het goed komt."

Die band werd gestut door het lief en leed dat ze er samen meemaakten. Zoals die keer in 2013, toen Susanne een van haar openhartoperaties onderging, maar haar longen de bloedcirculatie niet accepteerden. De artsen reageerden adequaat, sloten de hartlongmachine aan op de ic en redden het leven van de kleine Suus.

"Als ze in Groningen de juiste kennis en apparatuur niet hadden gehad, was het anders afgelopen. Achteraf hoorden we dat ze traumavervoer naar een ander ziekenhuis niet had overleefd. In Groningen hebben ze ons meisje gered, natuurlijk schept dat een hechte band."



In ons land worden jaarlijks 1400 kinderen met uiteenlopende hart- afwijkingen geboren. Soms ondergaan zij voor de geboorte al ingrepen in ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in kinderhartchirurgie. Dit kan alleen in de academische ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Leiden of Groningen. Na de geboorte volgt meestal een intensieve behandeling, waarbij soms meerdere operaties noodzakelijk zijn. Net zoals dat bij Susanne gaat.



De voorgenomen sluiting van de afdelingen kinderhartchirurgie in drie academische ziekenhuizen is vooral in Groningen ingeslagen als een bom. Ouders van hartpatiën- tjes die er al jaren kind aan huis zijn, maken zich grote zorgen. Zij raken hun vaste behandelaars kwijt en moeten straks verder rijden als alleen de academische ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht deze vorm van zorg mogen aanbieden. Niet voor niets reageerden provincies, gemeenten en ziekenhuizen in Noord- en Oost- Nederland zeer gepikeerd op het voorstel van ex-zorgminister Hugo de Jonge, dat bekrachtigd werd door zijn opvolger Ernst Kuipers. Zij dringen erop aan de kinderhartchirurgie in Groningen open te houden.

Afstand speelt daarbij een belangrijke rol. Woon je in Steenwijk, helemaal in de Kop van Overijssel, dan ben je veel sneller in Groningen dan in Utrecht. Ouders van patiëntjes moeten - als Kuipers zijn zin krijgt - naar Utrecht of Rotterdam pendelen. En dat is niet voor een paar dagen, want 'deze heel zieke kinderen hebben over het algemeen lange tijd specialistische zorg en ziekenhuisopname nodig', schreef het Overijssels provinciebestuur in een brandbrief aan de minister.



Bovendien, zo redeneert de provincie, redt het UMC Groningen Overijsselse levens doordat een ernstig ziek kind bij acute nood sneller in het ziekenhuis is. Mede daarom trekt ook Kinderombudsvrouw Margerite Kalverboer aan de bel. Vooral over de sluiting van Groningen maakt ze zich zorgen, omdat dit UMC op grote afstand van de Randstad is gesitueerd.



Dit zou een teruggang betekenen van 'het recht op beschikbaarheid van passende zorg' in deze regio, schreef ze in een brief aan de minister. Dat is dan weer in strijd met het Kinderrechtenverdrag, dat voorschrijft dat de beschikbaarheid van zorg er alleen maar beter op mag worden en niet slechter.

"Zorg dichterbij is beter, niet enkel voor de primaire opvang, ook voor de post-operatieve zorg", vertelt Jaco van den Hoek, kinderarts in het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. Dit ziekenhuis verstuurde vorige week samen met het Deventer Ziekenhuis, Isala in Zwolle en de ziekenhuizen uit de noordelijke provincies een brandbrief aan minister Kuipers, waarin ze vurig pleiten voor het openhouden van het Kinderhartcentrum in Groningen.

"Hoe verder weg, hoe meer impact dit heeft op alle gezinsleden en hun dagelijkse leven", zegt Van den Hoek. "Wij wonen hier in een wat dunner bevolkt gebied, waarbij de afstanden tot de zorg direct significant veranderen als een deel van de zorg wordt gecentraliseerd in de Randstad."

Kwaliteit verbeteren

Door de kinderhartchirurgie in Rotterdam en Utrecht te centraliseren, moet de expertise in die ziekenhuizen beter worden. Artsen zullen vaker operaties uitvoeren, wat hun kennis en vaardigheden ten goede komt. De Hardenbergse kinderarts Van den Hoek snapt het idee achter centraliseren, maar vraagt zich af of het in de praktijk wel zoveel voordelen heeft. "Minder kinderhartchirurgen doen meer operaties, waardoor zij vaardiger worden. Dit aspect wordt echter helemaal losgeweekt van wat het betekent voor alle ouders en patiëntjes. Het thuisfront wordt ontwricht als de afstand tot zorg toeneemt."



Het is, stelt Van den Hoek, ook zeer de vraag of de vaardigheid van artsen inderdaad toeneemt boven een bepaald aantal operaties. Deze zogenoemde numbers needed to treat zijn volgens hem vaak boterzacht. "Meer centralisatie leidt tot meer overdrachtsmomenten en minder continuïteit van zorg en tot meer anonimiteit en het gevoel een nummer te zijn in plaats van een patiënt."



Zijn belangrijkste zorg is misschien wel dat het totale zorgaanbod van het academisch ziekenhuis in Groningen kan afnemen als een belangrijke pijler - specialistische kinderhartchirurgie - wordt weggehaald. "Het is slecht inzichtelijk te maken wat de impact is voor een academisch ziekenhuis zodra specifieke zorg wordt weggeknipt uit het totale palet. Het risico bestaat dat je daarmee een belangrijk onderdeel weghaalt uit een soepel draaiende machine. Dat kan ertoe leiden dat Groningen op termijn bepaalde specifieke zorg niet meer of in mindere mate kan bieden."

Verzet groeit

De afgelopen weken is het verzet tegen de voorgenomen sluiting verhevigd. Een petitie die pleit voor openhouden van kinderhartchirurgie in Groningen, is door 262.000 mensen ondertekend en dinsdag afgeleverd bij de Tweede Kamer. Ouders van patiëntjes, familieleden en sympathisanten organiseren diverse acties, zoals Debbie Schilstra Schaafsma, moeder van Sem (8), kind met een aangeboren hartafwijking.



"Via Facebook heb ik mensen opgeroepen een persoonlijke brief te schrijven aan minister Kuipers, waarin zij hem vragen het Kinderhartcentrum open te houden. De belangstelling is overweldigend, ik heb al honderden brieven ontvangen van ouders, opa's en oma's. Binnenkort ga ik de brieven aan Kuipers overhandigen."



Door de vele aandacht zitten politici inmiddels bovenop het onderwerp. Kamerleden van vrijwel alle partijen bezochten recentelijk het UMCG en zetten kritische kanttekeningen bij de gang van zaken. Donderdag 17 februari debatteert de Tweede Kamer met minister Kuipers over het besluit. De uitvoering van zijn plan lijkt op voorhand geen gelopen race.

Heerde, de Veluwse woonplaats van Gabriëlle Brink en haar gezin, ligt ongeveer halverwege Utrecht en Groningen. Afstand is voor haar dus geen argument. In beide gevallen is het aantal kilometers dermate groot, dat dagelijks heen en weer rijden geen optie is. Tijdens een opname van Susanne verblijven Gabriëlle en Gerrit Jan daarom altijd in een Ronald McDonaldhuis en logeren Tessa en Mark bij opa en oma.



"Maar voor veel andere ouders is afstand wél een belangrijk criterium", zegt Gabriëlle. "Als je in de noordelijke provincies woont, maakt het nogal uit of je naar Groningen moet of uren in de auto zit naar de Randstad. Daarom snap ik de keuze voor Utrecht en Rotterdam niet, twee plaatsen zo dicht bij elkaar. Als de minister per se terug wil naar twee kinderhartcentra, kies dan voor Groningen en Utrecht of Rotterdam, dat is geografisch veel logischer."



Wat Gabriëlle het meest stoort, is dat de minister in haar ogen te gemakkelijk voorbijgaat aan het belang van een vertrouwde omgeving voor kind en ouders. "Dan denk ik: besef wat dat met een gezin doet. Een openhartoperatie is heel ingrijpend. Ons enige houvast is de vertrouwde omgeving van het ziekenhuis in Groningen. De verpleegkundigen die we kennen, de artsen die precies weten wat Suus nodig heeft. Het is nogal wat om dat van ons af te pakken."



In 2015 werd Susanne eenmalig geopereerd in Utrecht. Geen kwaad woord over dat kinderhartcentrum, ook daar werd ze goed geholpen, maar het voelde toch anders; niet vertrouwd. De onbekende gezichten, de andere werkwijze, het zorgde voor veel extra stress. "Daar heb je helemaal geen energie voor. De situatie is al onzeker genoeg."

Knagende onzekerheid

Gabriëlle is blij dat er gestreden wordt voor het openhouden van het Groningse Kinderhartcentrum. Toch knaagt de onzekerheid aan haar. Later dit jaar moet Susanne haar negende openhartoperatie ondergaan. Is dat in Groningen? Doet haar vertrouwde arts de operatie? De situatie vreet energie, maakt haar onzeker en soms ook een beetje bang.



Onlangs vertelde ze Susanne over de voorgenomen sluiting van haar tweede thuis. Ze zag dat het haar dochter raakte en schoot er zelf van vol. "Gisteravond begon Suus uit het niets te huilen", vertelt Gabriëlle.



"Ze vindt het spannend en eng om naar een ander ziekenhuis te gaan. Waar moet ik dan heen? Krijg ik dan een andere dokter? Weten ze daar wel hoe ze mij moeten helpen? Het is sneu om te zien hoeveel onrust en verdriet dit besluit nu al veroorzaakt."

Al jaren van centralisatie sprake

Los van de recente ophef komt de discussie over de sluiting van kinderhartcentra niet uit de lucht vallen. In de ziekenhuiswereld spreekt men al decennia over het concentreren van hartoperaties in een beperkt aantal gespecialiseerde ziekenhuizen. Door de krachten op twee plekken te bundelen, maken de topspecialisten die de operaties uitvoeren meer vlieguren. Zo krijgen ze de kans hun specifieke vaardigheden te onderhouden.

De logica die achter deze redenatie schuilgaat, is eenvoudig; als gecompliceerde operaties in meerdere ziekenhuizen plaatsvinden, zullen meer hartchirurgen deze uitvoeren. Maar spreiding zorgt er ook voor dat ze deze ingrepen op jaarbasis minder vaak uitvoeren dan wenselijk is. Zo voldoen ze niet aan de volume- normen die hiervoor zijn gesteld. Al in 1993 verscheen het eerste rapport van de Gezondheidsraad waarin deze adviseert hartoperaties bij kinderen op nog maar drie plekken uit te voeren.

In de jaren daarna verschijnen er nog vijf studies met overwegend dezelfde uitkomst; concentreer de kinderhartchirurgie op twee, hooguit drie plekken. Eind vorig jaar nam toenmalig zorgminister Hugo de Jonge het besluit tot centralisatie. Zijn opvolger Ernst Kuipers bekrachtigde dat. De Tweede Kamer is verdeeld. Donderdag 17 februari debatteert Kuipers met de Tweede Kamer over zijn plan.