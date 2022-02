Met de onthullingen over Ajax-directeur Marc Overmars heeft MeToo nu ook officieel de voetbalwereld bereikt. Het roept de vraag op hoe het voor vrouwen is om te werken in het door mannen gedomineerde bolwerk. Hoe veilig voelen ze zich? En hoe opereren ze? 'Degenen met wie ik botste vonden me extra irritant, juist omdat ik een vrouw ben.'

Cécile Koekkoek ziet zichzelf nóg zitten tijdens haar eerste aandeelhoudersvergadering als bestuurslid van NAC. Als hoofdredacteur van de VARA-gids had ze haar sporen al lang en breed verdiend in de door mannen gedomineerde mediawereld, later onderstreept met haar baan als eindredacteur van De Wereld Draait Door. Maar daar in het Rat Verlegh Stadion, te midden van een kleine dertig zakenmannen, was het voor haar net alsof ze in een tijdmachine naar het oude Griekenland was gestapt.

"Voor het eerst in mijn leven werd ik echt geconfronteerd met mijn vrouw-zijn", vertelt de huidige chef-media van de Volkskrant. "Die mannen keken me aan met een blik van: 'Hè, een vrouw hier?' Alsof ik een vreemde diersoort vormde, die net hoogstpersoonlijk door ze was ontdekt. Dat gevoel. Heel apart om mee te maken."



Hoe houd je je als vrouw staande in het mannenbolwerk dat de voetballerij is? Moet je aan bepaalde karaktertrekken voldoen om te overleven in het domein vol opgeblazen ego's, zelfvoldane macho's en ijdeltuiterij? Is het een veilige omgeving voor hen die niet zijn opgevoed met de soms banale, vulgaire kleedkamerhumor?

Cécile Koekkoek. Cécile Koekkoek. Foto: Unknown

Een actueel thema is het in een tijd dat Ajax-directeur Marc Overmars door zijn club is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag richting elf vrouwen binnen de Amsterdamse club. Koekkoek heeft, zo beklemtoont ze, als NAC-bestuurslid nooit negatieve ervaringen gehad vanwege haar vrouw-zijn. Wel is het zo dat je je volgens haar maar aan te passen hebt aan de geldende mores. "Het grootste compliment dat je als vrouw in het voetbal kunt krijgen is dat je 'one of the guys' bent. En dat is eigenlijk best gek als je erover nadenkt. Over een man in vrouwen-gezelschap wordt namelijk nooit gezegd: 'Hij is one of the girls'. Mannen zijn de norm in het voetbal. En in die norm moet je mee als vrouw."

In die zin helpt het als je, denkt Ester Bal, op je strepen durft te staan. "Je hebt als vrouw in het voetbal te maken met een dikke pikken-parade; daar moet je je van bewust zijn", zegt Bal, perschef van FC Den Bosch en eerder bij FC Dordrecht en daarvoor jarenlang bij Vitesse. "En dan hoef je echt niet per se te voldoen aan het beeld van stoer wijf met de grote bek. Het gaat erom dat je grenzen duidelijk zijn en dat die aan de andere kant worden gerespecteerd. Als ik voor mezelf spreek: ik heb me nog nooit geïntimideerd gevoeld en niemand heeft ooit ongewild aan me gezeten. En ja, misschien komt dat inderdaad wel omdat ik pas in die no nonsens-cultuur. Ik houd niet van getrut, ben niet extreem gevoelig, en trek mijn mond open als me iets niet bevalt."



Je mannetje staan. Het klinkt in deze context wat potsierlijk. Toch is het, zeggen vrouwelijke ervaringsdeskundigen, wel de remedie om als vrouw je plaats te verwerven op de apenrots vol testosteron. Vraag het Diana Kuip. Zoals zoveel van haar vrouwelijke collega's maakt de journalist het geregeld mee dat ze na een interview appjes krijgt van een voetballer, die in die gevallen meestal niet bovengemiddeld geïnteresseerd is in de punten en komma's in haar verhaal.

Esther Bal. Esther Bal. Foto: Maurice van Steen

Dan is het volgens haar de kunst om direct je grenzen aan te geven. "En dat doe ik dan ook", is ze stellig. "Als een voetballer avances maakt, kap ik het onderwerp af en wens hem succes. Punt. Als je je contacten zakelijk houdt, beland je niet in benarde situaties." Al is het volgens Kuip niet zo dat ze nooit eens tegen ongemakkelijke momenten aanloopt. Zo stelt ze als dagvoorzitter in businessclubs altijd op haar hoede te zijn 'voor die ene klootzak in het gezelschap'. "Elke groep mannen kan in potentie een mijnenveld zijn. Alleen denk ik niet dat dit symptomatisch is voor de voetballerij. In pakweg het bankwezen loopt die ene klootzak er ook tussen." Toiletruimte



Daar moet je, stellen de vrouwen, in de voetballerij op berekend zijn. En, wanneer er overduidelijk sprake is van ontoelaatbaarheden, actie durven ondernemen. Bal, geconfronteerd met de zogenoemde dickpics die Overmars een vrouwelijke medewerker heeft toegezonden bij Ajax: "Mocht een clubmedewerker me ooit een foto van zijn piemel sturen vanuit een toiletruimte in het stadion, zou ik die foto onmiddellijk 150 keer kopiëren en vervolgens overal waar het maar kan ophangen in datzelfde stadion. Met als bijschrijft: Rara, wie is de lul achter deze lul? Zoiets moet je niet accepteren. Nooit."

Marianne van Leeuwen. Marianne van Leeuwen. Foto: Pro Shots / Toin Damen

En daarin zit 'm nu precies de crux. Niet elke vrouw is zo gebekt als Bal. Ook omdat er, zoals in het geval van Overmars en Ajax, vaak sprake is van een afhankelijkheidspositie, mijden sommige vrouwen zo'n onderwerp liever. Laat staan dat ze (meteen) in actie komen. De terughoudendheid is eveneens merkbaar, wanneer in het voetbal werkzame vrouwen benaderd worden voor dit artikel. Sommigen van hen willen niet geciteerd worden.

Bevreesd als ze zijn voor de reacties. Van vrouwen, die hen misschien wel voor de verkeerde parochie vinden preken wanneer ze bepaalde relativeringen plaatsen in de #metoo-discussie. Of juist door mannen uit of rondom de bedrijfstak, met wie ze de komende jaren nog vooruit moeten. Het laatste wat ze willen is om als zwak of kwetsbaar te worden gezien. Vrouw zijn in het voetbal is, kortom, nog altijd een thema. Of, beter: het machtsvertoon waar ze onder kunnen lijden.

Persvoorlichter Sanne Clemens van PSV vergezelt trainer Roger Smidt. Persvoorlichter Sanne Clemens van PSV vergezelt trainer Roger Smidt. Foto: Pro Shots / Thomas Bakker

"Al vraag ik me af of dit altijd automatisch te maken heeft met de rolverdeling man-vrouw", nuanceert Bal, die in 2014 bij Vitesse vertrok nadat ze in conflict was geraakt met de directie van de Arnhemse club. "Mannen in een organisatie kunnen net zo goed monddood worden gemaakt of in een bepaald keurslijf worden gedrukt. Wel denk ik dat degenen met wie ik botste me extra irritant vonden, juist omdat ik een vrouw ben. De machocultuur draagt eraan bij hoe er tegen vrouwen wordt aangekeken in de voetbalwereld."



In die voetbalwereld zit traditioneel een dun lijntje tussen ingeslepen gewoonten en smakeloosheid. Henk Fraser vertelde ooit een anekdote uit zijn spelersperiode bij Roda JC. Door een ervaren medespeler werd hij in Kerkrade geregeld met 'aap' aangesproken, wanneer hij in het veld iets verkeerds deed. Het raakte de huidige Sparta-coach geen moment, vertelde hij jaren later. Eenvoudigweg omdat zijn ploeggenoot met gekleurde haardos door diezelfde routinier steevast met 'rooie' werd aangesproken. En de iets te zware middenvelder met 'dikke'.

Clemence Ross. Clemence Ross. Foto: Theo Kock

Ook hierin sijpelde vooral machtsvertoon door. Van laten zien wie de baas is. In die zin is de tijdsgeest onherroepelijk veranderd - en gelukkig maar. Geen donkere voetballer die nu nog 'aap' wordt genoemd door een ploeggenoot. Maar het punt dat Fraser wilde maken is dat 'we' ook weer niet te ver moeten doorslaan in het overdreven politiek correcte. In de harde bedrijfstak betaald voetbal worden nu eenmaal mensen op hun plek gezet. En zoiets gebeurt doorgaans niet in zalvende Majoor Bosshardt-taal.

Omgangsnormen

Wat dat betreft zullen vrouwen in zekere mate mee moeten met die omgangsnormen. En dat dóen ze, steeds nadrukkelijker. Sommigen, zoals de televisieverslaggevers Hélène Hendriks en Fresia Cousiño Arias, genieten zelfs grote status in de voetballerij. Zoals binnen de clubs ook steeds meer vrouwen hun weg vinden naar belangrijke posities. Ook al zijn ze in topfuncties nog altijd ver in de minderheid. Illustratief: onder de 130 topbestuurders in de eredivisie bevinden zich slechts 8 vrouwen.

Hélène Hendriks. Hélène Hendriks. Foto: Marcel van Dorst

Dat neemt niet weg dat onmiskenbaar een verschuiving zichtbaar is ten opzichte van, pak 'm beet, tien jaar geleden. Bij Ajax is inmiddels 26 procent van de 408 voltijdswerknemers vrouw. Bij andere clubs bekleden ze eveneens steeds vaker cruciale posities. Gemene deler binnen die bvo's, voor zover bekend: de vrouwen zijn er op hun plek. Of het nu in de perskamer is, op de commerciële afdeling of in de begeleidende staf; het gros deint vrolijk mee op de wind van opportunisme, kroegpraat en kleedkamerhumor.



"En daar wordt nog weleens aan voorbijgegaan", vindt Bal. "Een bepaalde groep gutmenschen staat altijd vooraan om te roepen wat niet deugt. Dan moet die gecanceld worden en dan die weer. En dat mág als er, zoals afgelopen week bij Ajax, dingen gebeuren die écht niet door de beugel kunnen. Machtsmisbruik moet aangepakt worden, geen twijfel over mogelijk. Dat soort zaken wil ik absoluut niet bagatelliseren. Maar laten we wel de nuance blijven zien, laten we alsjeblieft stoppen met die aanhoudende trial by media die mensen al afmaakt voordat hun schuld is bewezen. Er mag ook gewoon gelachen worden met elkaar, iets wat gelukkig ook nog heel vaak gebeurt in het voetbal. En precies die luchtigheid mis ik soms in de dialoog."