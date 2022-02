Op een herfstige zaterdag in november fotografeerde Emiel Muijderman een groep dansmarietjes in Neede. De foto die hij maakte, haalde de krant niet maar was wel goed voor een nominatie voor de Zilveren Camera, de jaarlijkse prijs voor de Nederlandse fotojournalistiek.

Het is de dag van de sinterklaasintochten. Tussen de bedrijven van zijn volle agenda door meldt fotograaf Emiel Muijderman uit Enschede zich op een afgesproken plek in het buitengebied van Neede. Daar, onder de herfstige bomen en met uitzicht op een molen, staan de dansmarietjes van carnavalsvereniging De Vlearmuze klaar in hun nieuwe kleding.

Muijderman (32) is er in opdracht van deze krant, een van zijn vaste opdrachtgevers. "Het ging om een klein plaatje. Een foto op twee kolom. Het formaat lag al vast, hoe onhandig ook voor een groepsfoto. In zo'n geval zit er niets anders op dan een paar meiden naar voren te halen. Dat heb ik gedaan. Niks mis mee en die foto heeft ook keurig de krant gehaald."

Stapje opzij

Maar dan, tijdens het wachten, schiet hij nog een reeks foto's. "Zo gaat dat heel vaak in mijn vak. Je kunt de tijd doden door iets anders te doen, maar je kunt ook kijken of er misschien nog iets meer zit in zo'n onderwerp. De echt mooie dingen ontstaan meestal door even wat afstand te nemen, een stapje opzij te doen. Hier, in Neede, leidde dat ook echt tot iets bijzonders. Herfstkleuren, die meisjes in hun nieuwe kleding, de molen en dan, uit het niets, ineens een man met rode handschoenen die op zijn fiets het beeld binnenrijdt."

Hoewel de foto de krant niet haalt, besluit hij hem begin december toch in te sturen voor de jaarlijkse strijd om de Zilveren Camera. Het levert hem, tot zijn eigen verrassing, een nominatie op in de categorie Kunst, Cultuur en Entertainment. Samen met de twee andere genomineerden in deze categorie en een reeks andere Nederlandse fotografen is hij vanavond aanwezig bij de uitreiking in Hilversum.

Eer

"Ik fotografeer niet om prijzen te winnen, maar het voelt toch als een eer om jezelf tussen al die namen te zien staan. Tot de genomineerden behoren fotografen waar ik nog steeds tegenop kijk. Mijn oude mentor staat er zelfs nog tussen. Hij was een van de eersten die me feliciteerde. Ik werk nu al twaalf jaar voor de krant, maar voel in me veel opzichten nog steeds een broekie. Het is heel mooi dat je dan zoiets overkomt."

Fotograferen doet hij al zijn hele leven. Eerst met de camera van zijn vader, later met het kleine cameraatje van de HEMA dat hij ooit cadeau kreeg. "Allemaal nog heel ouderwets en analoog. Ik heb ook gewoon in een donkere kamer gewerkt. De fotografie is natuurlijk volkomen veranderd, maar toch geeft dat een basis waar ik nog altijd van profiteer."

Knokken in een kleine markt

Na een opleiding fotografie aan het ROC komt hij in 2010 bij de krant. Aanvankelijk in vaste dienst, maar sinds 2015 als freelancer. "Het is veel moeilijker geworden om ervan te bestaan, maar het lukt me gelukkig nog steeds." Zijn hart ligt nog altijd bij de fotojournalistiek, maar Muijderman heeft inmiddels ook andere opdrachtgevers. "Het is knokken in een steeds kleinere markt. Maar het vak laat me nooit los."

Hij maakt duizenden foto's per week. Maar uitgeleerd is hij nog niet. "Er gebeurt zoveel. Om dat allemaal bij te houden, kost tijd. Zo is video erbij gekomen als nieuwe discipline. Jezelf ontwikkelen gaat in kleine stappen. Hopelijk komt er steeds een nieuw stapje bij."

Winter in Central Park

Zijn mooiste foto maakte hij ooit in New York. Hij was er op vakantie met vrienden, onder wie wat fotografen. Het had gesneeuwd en de stad tooide zich in het wit. "We hebben de hele dag door de stad gedwaald. Brooklyn, Manhattan: het was bijna surrealistisch."



Op een trap in Central Park, achter een poort zag hij paar wandelaars in de sneeuw. "Een magisch moment. Fotograferen is voor mij een manier om naar dingen te kijken, in de hoop dat ik daarbij andere mensen mee kan nemen. Juist de gewone dingen van het leven zijn vaak het mooist. Misschien is dat wel het geheim van die foto met de dansmarietjes: dat zoiets doodgewoons en afgezaagds toch heel mooi kan zijn."