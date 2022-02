Studente Michelle Pfeijffer (23) dacht haar oude mobieltje goed verkocht te hebben. Tot ze de volgende dag het geld eens goed bekeek en zag dat het vals was.

Opgelicht aan eigen voordeur. Dat zal mij niet overkomen, dacht Michelle Pfeijffer altijd. Tot vorige week, toen gebeurde het haar toch. Door een lichtgetinte gast die zich online Maarten noemde. "En ik stond er met mijn neus bovenop. Dikke shit was het."

Niet breed

Pfeijffer woont nog thuis en studeert voor pedagogisch medewerker. De IJsselsteinse loopt stage bij een buitenschoolse opvang en is bijna klaar met de opleiding. "Maar breed heb ik het als student uiteraard niet."

Vandaar dat ze eind vorig jaar haar oude mobieltje toch maar te koop aanbood. "Dan kon ik van het geld mijn studie betalen of er iets leuks van kopen."

Zo gezegd, zo gedaan. Twee maanden stond haar smartphone uitgestald op Marktplaats en Facebook. Een week geleden reageerde er iemand die volgens zijn account op Facebook Maarten van Elzen heet en studeert aan de Universiteit van Amsterdam. "Hij stribbelde in zijn berichtjes eerst een beetje tegen, maar ging uiteindelijk toch vrij snel akkoord met de vraagprijs van 450 euro."

Geld voelt goed

De volgende dag staat de koper 's avond bij haar aan de voordeur, overhandigt het geld (dat volgens haar 'goed aanvoelt') en gaat er snel weer van tussen, met de telefoon. Pfeijffer is op dat moment blij dat de koop is geslaagd.

De videodeurbel van buren heeft van de oplichter een opname gemaakt. De videodeurbel van buren heeft van de oplichter een opname gemaakt. Foto: AD

Maar als ze de volgende ochtend het geld nog eens goed bekijkt, weet ze al snel dat het mis is. "Op een briefje van 20 euro zat een sticker die bobbelde. Het geld was dus hartstikke nep. Ik was echt boos en baalde enorm. Ik heb mijn telefoon verkocht voor niet meer dan wat fake geld."

Het moge duidelijk zijn: het Facebook-account van deze 'Maarten' is de ochtend na de koop al verwijderd. Pfeijffer gaat naar haar buurman die agent is en die adviseert haar om aangifte te doen, wat ze telefonisch afhandelt. Een paar dagen later komt een agent langs voor een handtekening onder haar aangifte en hij neemt meteen het nepgeld in beslag.

Geen prioriteit

Hij vertelt haar ook dat, ondanks dat ze het IMEI -nummer van de telefoon heeft doorgegeven, de kans niet erg groot is dat justitie prioriteit zal geven aan het opsporen van het mobieltje.

"Mijn telefoon staat nu als gestolen geregistreerd. Heel veel kunnen ze er niet meer mee. Zo gauw er een simkaart in wordt gestopt, weet de provider dat het een gestolen mobiel betreft. Desondanks ga ik ervan uit dat ik mijn hem nooit meer terugzie."

De agent die bij haar langs kwam heeft tegen haar gezegd dat er nog een melding is gedaan van een soortgelijk voorval die ook in IJsselstein plaatsvond, waarbij wederom de telefoon werd betaald met vals geld. Een woordvoerder van de politie kan dat desgevraagd niet bevestigen.

Het kan erger aflopen

Zoeken in het krantenarchief en online maakt echter duidelijk dat de truc regelmatig wordt (her)gebruikt en ook erger kan aflopen. Zo ontdekt in 2016 de verkoper dat het geld vals is, waarna de oplichter met telefoon vlucht in zijn auto. De gedupeerde die hem probeert tegen te houden, wordt daarbij aangereden.

Wellicht is verstandig om niet contant af te rekenen, maar met tikkie of betaalverzoek. Voor Michelle Pfeijffer komt dat te laat. Zij heeft een flinke financiële schade, maar aan een oplossing wordt gewerkt. Haar neef Jeffrey vindt het allemaal zo naar, dat hij een crowdfunding voor haar is begonnen op GoFundMe. Op moment van schrijven is er 185 euro gedoneerd.