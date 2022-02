Stel je voor: je bestelt een koud biertje van de tap, maar er is geen personeel om je daarvan te kunnen voorzien. Voor sommige horecazaken is het de realiteit. De enorme drukte en het bijkomende personeelstekort zorgen voor gaten in de werkroosters. Om personeel te werven, geven horecazaken extraatjes weg, zoals een fiets van de zaak.

Bij restaurant Humphrey's - met vestigingen in onder meer Zwolle - zijn ze blij dat ze weer open mogen, dat staat voorop. Toch is het volgens Charlotte Adriaanse, van de afdeling reserveringen, niet makkelijk omdat een deel van het personeel is vertrokken. "Het zijn voornamelijk studenten met wie wij werken en die willen niet stilzitten."

Myrrhe Anne de Clippelaar is bedrijfsleider van het Humphrey's-filiaal in Zwolle. Ze merkt dat veel gasten komen om feestdagen als Kerst, verjaardagen en trouwerijen in te halen. "We hebben op dit moment niet genoeg personeel, omdat velen corona krijgen en we daarop moeten anticiperen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk. We zitten er nu nog niet tegenaan dat we dicht moeten, maar we hebben wel te weinig koks en te weinig bediening."

Het pand, dat drie verdiepingen telt, is nu maar voor de helft gevuld vanwege de anderhalvemeterregel. "Daardoor draaien we ook nog eens minder omzet, maar het personeel willen we natuurlijk wel blijven uitbetalen." Op dit moment is het restaurant dan ook druk bezig met het vinden van nieuw personeel.

Weinig werk door de lockdowns

"Ze zijn bij de GGD gaan werken", zegt bedrijfsleider Paul van het stadshotel en proeflokaal 'tOer in Zutphen. Daar konden ze het personeel met een nulurencontract maar weinig werk aanbieden tijdens de vele lockdowns. "Het is moeilijk om personeel te vinden, zowel voor de keuken, de bediening als de huishouding. Dat komt puur door corona. Voor ons betekent dit dat we niet te veel extra taken op ons moeten nemen. We hebben niet genoeg handen om het succesvol te laten verlopen."

Stefan Venix, mede-eigenaar van uitzendbureau Doen Horeca, geeft aan dat het gebrek aan personeel niet alleen een probleem is sinds de coronacrisis. "Ook voor corona zagen we al dat de tekorten groot waren en in de tussentijd zijn deze niet aangevuld. De horecabranche biedt weinig zekerheid, waardoor het minder aantrekkelijk is voor werkzoekenden."

Reserveringen stegen hard

The Fork, het platform waarop mensen kunnen reserveren bij hun favoriete restaurant, herkent de problemen. "Het gevolg is dat veel restaurants hun deuren weer moeten sluiten", stelt Sharon Kruijsheer van The Fork. Na de persconferentie, waarbij de heropening van restaurants werd aangekondigd, stegen de boekingen hard in Flevoland en Overijssel. Ondanks die stijging zijn de cijfers volgens The Fork nog altijd lager dan voor corona.

Ria Dekker laat een heel ander geluid horen. De drukte die er in BrasseRia-FrieteRia in Dronten heerst, doet de eigenaresse goed. "Over het algemeen mogen wij niet mopperen en dat doen wij dan ook niet. We hebben het overleefd, overleven nog steeds en blijven investeren in de zaak." Volgens Dekker komen gasten nu vroeger eten dan voorheen, maar kan de brasserie de drukte aan doordat er voldoende vast personeel kan worden ingezet.

Medewerkers werven

Venix (Doen Horeca) ziet dat horecabedrijven steeds creatiever worden om personeel aan te trekken. Zo zien ze nu met regelmaat dat bedrijven een fiets van de zaak aanbieden naast het contract of korting geven aan de familie van de werknemer. Daarnaast moet de nieuwe horeca-cao, met hogere salarissen, medewerkers binnenhalen. "Werken in de horeca is en blijft leuk, het is ook voor studenten een gewilde plek. Dat zal altijd blijven."