Een paar maanden geleden kon MEAU nog ongehinderd over straat. Maar nu haar nummer Dat heb jij gedaan al zes weken op nummer 1 in de Top 40 staat wordt ze zelfs tijdens een weekendje weg in Valencia door Nederlandse én Belgische fans aangesproken. 'Ik moest gewoon de hele tijd op de foto!'

Zes weken geleden wist haar manager bij radiozender Q-Music voor de bekendmaking van de nieuwe Top 40 het grote nieuws te ontfutselen. Namelijk: dat het voor haar zo persoonlijke en kwetsbare nummer Dat heb jij gedaan op nummer 1 in de Top 40 staat. "Holy shit. Dat dacht ik. Ik sta boven Adele, boven The Weeknd, Justin Bieber en die populaire hit van Gayle. Daar sta ik gewoon boven! Dat kan ik nog steeds amper geloven."

Weekendje weg

Sinds twee weken staat ze ook nummer 1 in de Belgische hitlijst. Dat haar plaat in Nederland en buurland België zo'n enorme hit is, merkte MEAU het afgelopen weekend enorm. "Ik ging met een vriendin een weekendje weg naar Valencia. Toen ik op Utrecht Centraal van de bus naar de trein liep, werd ik onderweg drie keer aangesproken en om een foto gevraagd. Ik dacht: als we in Spanje zijn, dan herkent vast niemand me. Maar dat was dus wel zo. Zowel door Nederlanders als door Belgen. Ik moest gewoon de hele tijd op de foto!"

De goedlachse en vrolijke Meau Hewitt (21) uit Utrecht vindt dat geen enkel probleem. "Ik vind het vooral heel leuk om te zien hoe mensen genieten van mijn muziek. Ik krijg al maandenlang elke dag berichten van mensen die me vertellen hoe erg ze zich herkennen in Dat heb jij gedaan en hoeveel het nummer inmiddels voor ze betekent."

Bevestiging

De zangeres schreef dit nummer tijdens de eerste lockdown over een giftige relatie waar ze lange tijd in zat. "Het blijft een heel persoonlijk liedje, dat verandert niet. Ik heb lang getwijfeld of ik het wel uit wilde brengen maar dat zóveel mensen het mooi vinden, is echt een bevestiging voor me. Het is een goed liedje en het is goed dat ik het heb uitgebracht."

Meau in haar woonplaats Utrecht in de platenzaak Plato. Foto: Angeliek de Jonge

De afgelopen maanden werkte ze aan nieuwe muziek. Op 4 maart brengt ze een nieuwe plaat uit. "Omdat Dat heb jij gedaan zo goed gaat, vind ik dat natuurlijk wel spannend. Maar ik besef heel goed dat dit een uitzondering is en dat het niet snel weer zal gebeuren. Ik schrijf dus ook niet met de intentie om nét zo'n hit te maken. Het zou supermooi zijn, maar ik had nooit verwacht dat Dat heb jij gedaan het zo goed zou doen. Het is eigenlijk helemaal geen commercieel radioliedje, maar dat is het wél geworden."

Op 4 maart speelt ze in Hedon in Zwolle voor het eerst live voor haar eigen fans. Twee dagen later staat ze in een uitverkocht TivoliVredenburg in Utrecht. Voor haar clubtour in de herfst zijn nog wel enkele kaartjes te verkrijgen. "Toen ik dit nummer live speelde in het voorprogramma van Suzan & Freek zong een handjevol mensen mee. Ik krijg nu al kippenvel als ik eraan denk hoe het is als straks de hele zaal met me meezingt."

Pinkpop

Haar festivalagenda voor komende zomer begint al aardig vol te raken. "Ik sta gewoon op Pinkpop! Hoe vet is dat? Heel eerlijk gezegd heb ik daar nooit echt aan gedacht, omdat ik niet het gevoel had dat dat voor mij een optie zou zijn. Hopelijk gaat alles gewoon door, maar ik heb een goed gevoel over deze zomer."