Een enorme rel in de schaatswereld: Nederland lobbyt bij de olympische ijsmeester voor harder ijs. Maar welk voordeel levert dat onze toppers dan op? Beert Boomsma, twee decennia lang ijsmeester van Thialf, legt uit.

Begin tegen Beert Boomsma (51) over de ideale ijsvloer en de man uit Lemmer houdt niet meer op. Snel ijs creëren is moderne alchemie. "Het is ijs, lucht, het juiste soort water, hoe het ijs laagje voor laagje wordt opgebouwd, hoe zamboni's (ijsdweilmachines, red.) het prepareren. Kortom, een bijzonder tactisch spelletje."

Een spelletje waar Nederland als schaatsnatie nummer één bovendien al decennia lang de beste in is. "We bezitten zóveel knowhow. Op basis van kennis en techniek staan we altijd met 1-0 voor."

Die voorsprong zorgt nu voor een grote rel. Op de KNSB-website vertelt bewegingswetenschapper Sander van Ginkel hoe hij namens 'TeamNL' dagelijks bij olympisch ijsmeester Mark Messer voor een zo hard mogelijke ijsvloer lobbyt. Zweedse topschaatser Nils van der Poel, reageerde als door een adder gebeten. "Dit is corruptie, dit is het grootste schandaal in onze sport."

Lange vs prikslag

Maar waarom bewerkt Nederland de ijsmeester voor harder ijs? Een ideale vloer biedt toch voordeel voor iedereen, Van der Poel incluis? Niet perse, zegt Boomsma, tussen 2001 en 2021 ijsmeester van Thialf. "Nederlandse schaatsers zijn gewend te glijden, buitenlandse rijders bezitten vaker een kortere prikslag." Hard ijs is de sleutel daarvoor. "Neem Jorrit Bergsma, hij maakt lange slagen. Op te zacht ijs graaft hij zich helemaal in en gaat hij totaal kapot."

Onze vaderlandse toppers zijn daarnaast aan Thialf gewend. "Ze trainen in Heerenveen in feite onder lab-omstandigheden met altijd hard ijs en nog meewind ook. Dat is alsof je een heuveltje af fietst."

Door de coronapandemie schaatste 'TeamNL' bovendien lange tijd nauwelijks buiten eigen land. "In de aanloop naar Peking stonden Nederlanders weinig op het podium. Dat is geen toeval, het ijs op buitenlandse banen is veel lastiger dan Thialf."

De Canadese ijsmeester Mark Messer op het ijs tijdens de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. De Canadese ijsmeester Mark Messer op het ijs tijdens de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. Foto: ANP

Onder druk gezet

Om dat ideale, keiharde Thialf-ijs na te bootsen, zijn lage temperaturen essentieel. "Idealiter wil je een toplaag van 8,5 tot 9 graden onder nul. Het beton waarop de ijsvloer ligt moet circa -13 graden zijn."

Zie hier het nut van ijslobbyist Sander van Ginkel. Zijn de temperaturen van het olympische ijs te hoog dan loopt hij linea recta naar Mark Messer, al olympisch ijsmeester sinds Calgary 1988. Daarbij is nóg iets van belang, zegt Boomsma. "Messer staat erom bekend dat hij doorgaans iets te zacht ijs maakt en dat willen we niet."

Het is de reden dat Nederland in 2018 tijdens de vorige spelen in Pyeongchang ook al actief lobbyde bij de Canadees. "Messer is door Nederland toen flink onder druk gezet, weet ik. Met succes, het ijs in Pyeongchang was kneiterhard. Messer heeft 100 procent geluisterd."

Zelf was Boomsma als ijsmeester ongevoelig voor welk gesoebat dan ook. "Vragen staat vrij, maar uiteindelijk beslis ik zelf." Sowieso klopten vooral rijders bij hem aan. "Rintje Ritsma, Gianni Romme of later Sven Kramer. Zij wilden altijd precies weten hoe de ijsvloer erbij lag." Boomsma hield contact niet af. "Een goede relatie met de schaatsers is in mijn eigen belang. Ik wilde gemiep over de ijsvloer voorkomen."

Beert Boomsma in Thialf tijdens de ISU World cup op 13 december 2015. Beert Boomsma in Thialf tijdens de ISU World cup op 13 december 2015. Foto: Pro Shots

Twee ijsmeesters

Hij roemt Kramer. "Sven kan aan hoe hij met zijn schaatsen over het ijs glijdt exact voelen wat de temperatuur is. Hij zit er maximaal enkele tienden naast."

Terug naar de ijsrel tussen Zweden en Nederland. Hoewel Boomsma vindt dat Van der Poel grote woorden bezigt 'hij schaatste vorig jaar nota bene zelf een wereldrecord op het harde ijs van Thialf' heeft de Zweed een punt. 'TeamNL' begeeft zich op zeer glad ijs. "De KNSB heeft dit onhandig aangepakt. Ze hadden moeten zeggen: we hebben de wens bij Messer neergelegd, het is aan hem wat hij ermee doet. Ze begonnen echter te hakkelen."

Volgens de Fries moet de ISU, de internationale schaatsunie, op de Olympische Spelen voortaan twee ijsmeesters uit verschillende landen aanwijzen. "Dit zijn zulke belangrijke wedstrijden, je wilt hier geen discussie over."

Bucketlist

Wat vindt Boomsma eigenlijk van het ijs in Peking? "Voor een goed oordeel moet ik horen hoe de messen over het ijs scheren." De vloer had van hem echter iets harder gemogen. "De winnende tijd van Van der Poel op de 5 km was in de 6.08. Bij een anderhalve graad koudere ijsvloer had het twee seconden sneller gekund."

Messer en de Chinezen leveren desalniettemin prima werk, meent hij. "Er worden heel behoorlijke tijden geschaatst, zeker voor een nieuwe hal." Boomsma heeft daar zelf ook aan meegeholpen. "Ik treed op als adviseur en heb in de aanloop naar de spelen tientallen Chinezen over de vloer gehad. Wie goed kijkt ziet dat de olympische schaatshal in Peking veel van Thialf wegheeft."

Hoewel Boomsma als ijsmeester alles heeft meegemaakt, is hij nooit olympische ijsmeester geweest. "Dat staat als enige nog op mijn bucketlist."