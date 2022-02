Een 36-jarige medewerker van Achmea die ervan wordt verdacht informatie te hebben gelekt in de zaak rond de afgeperste fruithandel De Groot uit Hedel, wordt er ook van verdacht in een ander crimineel conflict adresgegevens te hebben doorgespeeld. Informatie die hij doorgaf leidde tot het plegen van drie aanslagen.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dat blijkt uit nieuwe dossierstukken die het AD heeft ingezien. Twee weken geleden onthulde deze site al dat Rachid A., werkzaam als 'senior klantcontactspecialist' bij zorgverzekeraar Achmea, het adres van een dochter van de directeur van de De Groot Fresh Group had opgezocht. Dat adres speelde hij vervolgens door, maar door tijdig ingrijpen van de politie kon een aanslag worden voorkomen. Sinds de vondst van ruim 400 kilo cocaïne wordt het Gelderse fruitbedrijf afgeperst en geconfronteerd met een reeks gewelddadige aanslagen op de woningen van werknemers en ex-werknemers.

Vloggers

Uit onderzoek van politie en justitie is gebleken dat Rachid A. niet alleen in de zaak rond fruithandel De Groot informatie heeft gelekt, maar ook in een hoogoplopend conflict tussen twee vloggers. Het gaat om vloggers 0Fux en Youness O.. Laatstgenoemde kwam in het verleden al vaker in het nieuws, onder meer toen hij een interview had met een vijftienjarige jongen die in april 2021 twee homo's uitschold in Amsterdam-Oost. In 2017 deed hij aangifte van een liquidatiepoging. De twee vloggers hadden al enige tijd een (online) conflict.

Nadat 0Fux in september 2020 een filmpje plaatste, waarin hij stelde dat hij O. 'kapot' had geslagen, werden in Zaandam en Zaanstad aanslagen gepleegd met vuurwerkbommen op de woningen van familieleden van 0Fux. Bij de politie bestond al het vermoeden dat Ali G., de hoofdverdachte rond de aanslagen op het fruitbedrijf, ook betrokken was bij de aanslagen in de Zaanstreek, omdat een cruciale getuige daarover had verklaard. Daarnaast is Ali G. bevriend met Youness O..

Vlogger Youness O. Vlogger Youness O. Foto: Screenshot KRONCRV

Bekennende verklaring

Nadat Achmea-medewerker Rachid A. bij de politie in beeld kwam voor het lekken van informatie over de fruithandel is de politie al zijn opvragen in het systeem gaan nalopen. Daaruit bleek dat hij in september meermaals heeft gezocht naar persoonsgegevens van 0Fux en zijn familieleden.

Rachid A. heeft bij de politie toegegeven het adres van de dochter van De Groot te hebben doorgespeeld. Dat deed hij aan Abdoel, een jongere broer van Youness. Die zou het op zijn beurt weer aan Ali G. hebben doorgegeven. Dat hij ook informatie heeft doorgespeeld die heeft geleid tot het plegen van aanslagen in de kring rond de vlogger zei hij zich niet meer te kunnen herinneren. Toch lijkt de corrupte Achmea-medewerker zo goed als zeker degene te zijn geweest die de gegevens lekte, waarmee hij zorgde voor een golf aan geweld.

Arrestatie Rachid A.

In een politiebureau in Arnhem zitten twee rechercheurs tegenover de verdachte en zijn advocaat. Het is Rachid A., een 36-jarige man uit Bussum en het gaat niet goed met hem. Twee dagen geleden, op 14 december 2021, is hij door een arrestatieteam van de politie aangehouden. Hij barst in tranen uit als hij vertelt dat hij zijn vrouw mist. "Ik slaap niet heel goed. Ik heb al drie dikke boeken gelezen en hoor de hele dag SkyRadio. Alle kerstnummers heb ik nu wel gehoord." De rechercheurs vertellen hem dat ze nog veel vragen voor hem hebben. Dat zegt hij te begrijpen. "Ik zou die vragen zelf ook gesteld hebben."

De arrestatie van de man die bij zorgverzekeraar Achmea verantwoordelijk was voor het controleren van klantgesprekken is voor de politie een belangrijke doorbraak. Nadat in de zomer van 2019 een partij van 400 kilo cocaïne werd gevonden tussen een lading bananen is het leven van de medewerkers van het Gelderse fruitbedrijf De Groot Fresh Group ingrijpend veranderd. De directeur ontving verschillende sms-berichten, waarin hem werd verordonneerd een bedrag van 1,2 miljoen euro te betalen vanwege het gepakte drugstransport. Zou hij dat niet doen, dan zou 'extreem geweld' volgen.

Politiecontrole bij afgeperst fruitbedrijf De Groot. Politiecontrole bij afgeperst fruitbedrijf De Groot. Foto: Unknown

Daar bleek niets van gelogen. Wrang genoeg werden de afpersers geholpen door een fout van justitie. Een lijst met adressen van werknemers werd per ongeluk aan het strafdossier toegevoegd en kwam zodoende in de onderwereld terecht. Daarop volgden beschietingen en aanslagen met zware vuurwerkbommen op woningen van werknemers en ex-werknemers. Bij de voordeur van een appartementencomplex in Kerkdriel werd een scherpe handgranaat geplaatst. Alle doelwitten hebben met elkaar gemeen dat de adressen voorkomen op de uitgelekte lijst.

Maar één aanslag, die in december 2020 tot twee keer toe door tijdig ingrijpen van de politie ternauwernood werd voorkomen, kon door het politieteam niet worden gerelateerd aan de uitgelekte lijst. Het ging bovendien om het adres van een dochter van de directeur, die op dat moment pas vier weken stond ingeschreven op dat adres. Waar zit het lek, vroegen rechercheurs zich af. Pas in september 2021 krijgen ze daar een eerste aanwijzing voor, als het Team Criminele Inlichtingen een tip doorgeeft aan het rechercheteam. Daaruit zou blijken dat een medewerker van Achmea die toegang heeft tot de Basisregistratie Personen (BRP) gezocht heeft naar de familie van De Groot.

Spoor

Wanneer de recherche de tip uit gaat lopen en bij Achmea informatie opvraagt gaat het snel. Het spoor leidt de rechercheurs naar Rachid A.. Zodra ze zien welke bevragingen hij heeft gedaan in het BRP, valt op dat de verdachte inderdaad voorafgaand aan de verijdelde aanslag gezocht heeft naar familieleden van De Groot. Het leidt tot de arrestatie van de 'senior klantcontactspecialist'. In zijn iPhone vindt de politie vervolgens extra bewijs: foto's die hij heeft genomen van zijn computerscherm, waarop te zien is dat hij de familie De Groot heeft opgezocht.

Tijdens het verhoor proberen de rechercheurs op het gevoel van Rachid in te spelen. Ze tonen hem foto's van afgebrande huizen van werknemers van het fruitbedrijf. Die maken indruk. "Vreselijk, dat is niet normaal." En ze houden hem voor dat hij de sleutel voor het stoppen van het geweld in handen heeft. "Realiseer jij je wel dat jij een cruciale rol had in deze verijdelde aanslag? Er hadden doden kunnen vallen. Zonder jouw aandeel had de afperser geen adres gehad om de aanslag te kunnen plegen." De rechercheurs smeken hem bijna mee te werken aan het onderzoek. "Wij vragen om jouw hulp. Om te voorkomen dat er wederom onschuldige mensen slachtoffer worden." Maar praten doet Rachid niet. Nog niet.

Een paar dagen later speelt hij toch open kaart. Hij gaat verklaren. "De ernst van de situatie is me duidelijk geworden."

Kwade bedoelingen

Rachid legt uit dat hij werd benaderd door een vriend, Abdoel. Die gaf hem een naam en een geboortedatum door, waarna Rachid de adresgegevens opzocht, er foto's van maakte en via WhatsApp doorstuurde. Hij vertelt zijn verhoorders dat hij er geen argwaan bij had en niks te maken heeft met de aanslagen. "Anders had ik het nooit gedaan. Ik ben ervan geschrokken dat mijn bevraging terecht is gekomen bij iemand met kwade bedoelingen." Op de vraag of hij hoofdverdachte Ali G. kent, geeft hij toe: "Ik heb hem wel eens in de kroeg gezien. Hij is een crimineel en ik hou graag afstand van dit soort personen."

Abdoel is dan inmiddels ook al door de politie aangehouden. Hij heeft toegegeven dat hij de door Rachid verstuurde informatie heeft doorgegeven aan hoofdverdachte Ali G. De politie houdt hem ook berichten voor die Ali G. heeft uitgewisseld met Youness O., de broer van Abdoel. O. en Ali G. zijn goede vrienden. Ali G. appt Youness dat hij blij is. "Ik heb net namelijk wat info gehad waar justitie niet blij mee gaat zijn." Abdoel verklaart dat hij niet heeft geweten waarvoor het opgevraagde adres gebruikt zou worden. "Ik stel nooit heel veel vragen. Ik ga er altijd van uit dat het goede wil is."

Het bedrijf dat werd afgeperst. Het bedrijf dat werd afgeperst. Foto: ANP

Voor de recherche zit het werk er dan nog niet op, ondanks twee bekennende verklaringen. En dus wordt de telefoon van Achmea-medewerker Rachid A. volledig uitgeplozen. Ze stuiten op een opmerkelijke chatsessie in een groepsapp, waar verschillende mannen uit Bussum lid van zijn. Als in september 2020 een jonge moslima overlijdt vragen verschillende mensen zich af om wie het dan gaat. Rachid A. doet daarop een zoekslag in het BRP en deelt de privacygevoelige gegevens met de groep. "De tering, als we ooit iemand zoeken weet ik bij wij we moeten zijn. Verzekeringswezen is gewoon de fucking AIVD," reageert een groepslid.

Vloggers

Het is voor de recherche reden om alle bevragingen die Rachid heeft gedaan nader te onderzoeken. Temeer omdat het vermoeden bestaat dat hij niet alleen in de Gelderse fruitzaak adresgegevens heeft gelekt, maar ook in een ander crimineel conflict. Een belangrijke getuige, die in een ander proces rond de aanslagen belastend heeft verklaard over Ali G., wees de politie op een conflict tussen Youness O. en 0Fux, die beiden vlogger waren.

Nadat in september 2021 door 0Fux een filmpje werd geplaatst, waarin hij stelde dat hij O. 'kapot' had geslagen, zou die op wraak hebben gezind. Na het plaatsen van het filmpje zijn in Zaandam en Zaanstad aanslagen gepleegd op woningen van familieleden van 0Fux.

Voor de recherche reden genoeg om na te gaan of de het de corrupte Achmea-medewerker is geweest die de adresgegevens heeft opgezocht en doorgespeeld. En wat blijkt? Een dag voor de eerste aanslag in de Zaanstreek heeft hij inderdaad, in een tijdsbestek van een uur, negen bevragingen gedaan in het BRP die te relateren zijn aan de familie van vlogger 0Fux. Ook valt op dat er rond die bevragingen veel telefonisch contact is tussen Rachid en Abdoel. Geconfronteerd met die bevindingen zegt Rachid A. zich dat niet meer te kunnen herinneren. "Als je zegt dat ik daar op heb gezocht, dan zal het wel kloppen. Ik weet het niet meer."

Vlogger 0Fux. Vlogger 0Fux. Foto: YouTube

Aan het einde van zijn laatste verhoor met de recherche zegt Rachid spijt te hebben. Hij heeft één verzoek. "Ik snap waarvoor ik zit en wat ik gedaan heb. Ik had dat niet moeten doen, ik kan dat niet terugdraaien. Ik schaam me er ook voor. Maar mag ik alsjeblieft mijn vrouw bellen? Jullie mogen me afluisteren. Het maakt me niet uit. Maar ik wil met mijn vrouw praten."

Ook Abdoel zegt van niets te weten en zegt dat hij al volledige openheid van zaken heeft gegeven. Wanneer hij wordt geconfronteerd met verschillende chatberichten die er mogelijk op wijzen dat hij zijn vriend Rachid om informatie heeft gevraagd herhaalt hij zijn antwoord. "Het zegt mij helemaal niks. Ik heb niks met deze aanslagen te maken."

Rachid A. is door de rechtbank voorlopig op vrije voeten gesteld, net als Abdoel. Ali G. zit nog altijd vast.

Reacties

Youness O. laat in een reactie weten dat hij juist het slachtoffer is geworden van 0Fux, 'die kennelijk op grote schaal over een heel lange periode mensen mishandelt, bedreigt, beledigt en stalkt'. Ook zegt hij niet betrokken te zijn bij de aanslagen of het opvragen van adressen. "De adressen van 0Fux stonden al online. Daar hoefde je niemand voor te raadplegen."

Achmea laat weten het 'te betreuren dat een van onze medewerkers in dit onderzoek betrokken is' en zegt mee te werken aan een onderzoek. Het contract met Rachid A. is opgezegd. Achmea zegt dat nieuwe medewerkers gescreend worden, en dat zij de eed of belofte afleggen. "Zowel periodiek als bij incidenten voeren we altijd een evaluatie uit en gaan we na of aanscherping van maatregelen en procedures nodig zijn."

Reactie van de advocaat van Rachid A. "Cliënt herkent zich niet in het geschetste beeld en heeft niets te maken met de gepleegde en verijdelde aanslagen. Op dit moment acht ik het niet in het belang van cliënt om daarop meer inhoudelijk te reageren."