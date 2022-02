De Italiaanse overheid subsidieert huiseigenaren voor miljarden om te isoleren en elektrische verwarmingsketels te installeren. Architecten draaien overuren, maar zijn ook kritisch op de 'superbonus 110', die uiterst gevoelig is voor fraude.

Vier ton. Zoveel kost de renovatie van de 16de-eeuwse boerderij van tufsteen op een heuvel in Capranica, 50 kilometer ten noorden van Rome. Het vakantiehuis met achttien bedden krijgt onder meer vier elektrische verwarmingsketels, 48 zonnepanelen, nieuwe raamkozijnen en dakisolatie.

Architect Antonio Zanca (49) beklimt de steiger naar het dak, om eigenaar Alessandro Giampietro (30) de nieuwe isolatielaag te laten zien. Giampietro, zelf werkzaam bij de groene tak van Italiës grootste energiebedrijf Enel, erfde het huis tussen de glooiende boomgaarden samen met zijn zus van hun grootouders.

Zijn grootvader overleefde er tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementen van de geallieerden op het naastgelegen spoorviaduct, vertelt Giampietro voordat hij Zanca achternagaat over de smalle steigertrappetjes. Zelf vierde hij in de tuin menig familiefeest en overziet hij de hazelnotenproductie in de boomgaard.

"Dit isolatiemateriaal is bijna niet meer te vinden", zegt Zanca op het dak aangekomen, terwijl hij een gele laag onder de historische verweerde dakpannen aanwijst. Hij zag de prijzen van bouwmaterialen sinds de invoering van de 'superbonus 110' de lucht in schieten. "Zelfs steigers zijn absurd duur."

Ruimte voor fraude

Dankzij het beleid komt de rekening van groene renovaties, die wel minstens twee energielabels winst moeten opleveren, voor een groot deel bij de overheid te liggen. De vorige Italiaanse regering introduceerde de regeling na de eerste lockdown, om de stilgevallen bouwsector weer op gang te brengen.

Sindsdien heeft de overheid er volgens cijfers van dagblad Corriere della Sera 16,2 miljard euro aan uitgegeven. De regering-Draghi besloot het beleid ook in 2022 voort te zetten en herfinanciert de bouwbonus mede met ongeveer 14 miljard euro uit het Europese coronasteunfonds.

De bonus geeft huiseigenaren de kans om 110 procent van de verbouwkosten van hun belasting af te trekken. Maar een andere route is vaak nog voordeliger. In plaats van aftrek kunnen eigenaren het belastingvoordeel ook overdragen aan bouwbedrijven, die in ruil daarvoor grote kortingen (tot 100 procent) op hun werk geven. De bedrijven kunnen het belastingkrediet dan zelf aftrekken, of op hun beurt doorverkopen aan banken.

De regeling biedt veel ruimte voor fraude, ziet de Italiaanse fiscale politie Guardia di Finanza keer op keer. Het is relatief makkelijk om te hoge facturen uit te schrijven en extra belastingkrediet te krijgen, al komen daar nu na veel schandalen strengere controles op.

Zo legden de belastingautoriteiten vorige week nog beslag op 110 miljoen euro verdacht krediet in Napels. De directeur van de Italiaanse Belastingdienst verklaarde tot november voor 950 miljoen aan fraude rondom de superbonus en soortgelijke bouwsubsidies te hebben ontdekt. Volgens critici maakt de mogelijkheid om krediet door te verkopen de superbonus bovendien een geliefd instrument voor witwassers.

Verlammende bureaucratie

Maar naast misbruik en hoge prijzen op de materialenmarkt ziet architect Zanca dat het beleid in de praktijk nog een ongewenst effect heeft: "Omdat het werk bijna gratis is en de overheid betaalt, laten mensen nu ook dingen doen die ze anders nooit hadden gedaan. Kozijnen van twee jaar oud vervangen bijvoorbeeld; geldverspilling en niet duurzaam."

Zanca krijgt steeds meer verzoeken van 'superbonusklanten', maar wijst er om die reden ook veel af. Bovendien maakt de bureaucratische rompslomp het werk voor hem onaantrekkelijk: dit project kostte hem ruim een jaar aan voorbereiding, veel langer dan de verbouwing zelf. Die begon in september en moet voor het zomerseizoen af zijn.

Ook het dak van de Villa I Noccioli wordt geïsoleerd. Ook het dak van de Villa I Noccioli wordt geïsoleerd. Foto: Max Intrisano

En dan is het nog relatief simpel, met één eigenaar. In appartementengebouwen moet de vereniging van eigenaren over elke beslissing vergaderen en verzandt de bonusregeling vaak in een impasse. Voor Zanca is het reden om geen appartementen te renoveren met de bonus en er zelfs in zijn eigen huis in Rome niet eens aan te beginnen.

De regering voerde vorig jaar een belangrijke hervorming door om de bouwbonussen te versimpelen, maar in december werd er ook een anti-fraude-decreet ingevoerd, dat juist weer extra controlestappen met zich meebrengt. Zoals op meer terreinen in Italië lijkt de keuze ook hier te gaan tussen verlammende bureaucratie, of een wetteloze jungle waarin je grootschalig misbruik moet accepteren.

Energielabels

Zo enthousiast als vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie zich in december nog uitliet over de Italiaanse bouwbonus, die eraan moet bijdragen dat de EU in 2030 geen huizen meer heeft met energielabel G, zijn Zanca en veel van zijn collega's dus niet.

Begrijp hem niet verkeerd: Italië loopt achter op het gebied van groene energie en had dus behoefte aan een inhaalslag, vindt ook Zanca, terwijl hij vol enthousiasme de vier elektrische verwarmingsketels laat zien en het veldje aanwijst waar binnenkort zonnepanelen komen te liggen.

"Het idee van de superbonus is sympathiek, maar de staat betaalt te veel", vindt de architect, die bij andere regelingen met lager belastingvoordeel minder problemen ziet. Hij is niet de enige die er zo over denkt, want de bonus wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd.

Ook geeft de fixatie op energielabels niet altijd de juiste prikkel. Neem deze oude boerderij, waarvan de muren vanwege welstandseisen niet mogen worden geïsoleerd. Eigenlijk heeft isolatie van het dak voor de energie-efficiëntie weinig zin, zegt de architect terloops, omdat zo alleen de onbewoonde opslagzolder minder warmte verliest. "We doen het zodat het huis volgens de software een extra energieklasse stijgt."