Marjo Hoedemaker (75) woont en werkt al zestig jaar in DierenPark Amersfoort en is een bevlogen verhalenverteller. Inderdaad: daar zit een boek in. Dat is er nu gekomen. Van Beestenboel tot Hokjesgeest is het verhaal van een bakkerszoon die uitgroeide tot een expert in de dierentuinwereld.

Druk is Hoedemaker altijd wel, maar deze woensdagochtend slaat zelfs voor hem alles. Om de haverklap rinkelt zijn telefoon. Pers, collega's, kennissen uit het verleden: ze zijn allemaal nieuwsgierig en kijken uit naar zijn boek, waarvan hij het eerste exemplaar uit handen van muzikant en schrijver Herman van Veen krijgt uitgereikt.

Niet zo gek. Hoedemaker woont en werkt al zes decennia in DierenPark Amersfoort, bezocht in zijn leven meer dan duizend dierentuinen over de hele wereld en is onvermoeibaar in zijn missie om uit te leggen waarom dierentuinen een verrijking zijn. Al haast hij zich erbij te zeggen dat tegenstanders er ook mogen zijn. "Maar ik wil in elk geval proberen begrip te kweken door te laten zien wat wij doen. Optimaal welzijn van dieren staat bij ons voorop, altijd."

Hoedemaker raakt op dreef. En dan kom je er als interviewer bijna niet meer tussen. Journalist Marco Bosmans, die het verhaal van Hoedemaker voor het boek optekende, had hetzelfde ervaren. "Ik vroeg op een gegeven moment aan Marco: waarom vraag je niks? Hij zei: A, ik kom er niet tussen en B, je hebt een geheugen als een olifant. En dat klopt wel. Als ik vol passie over mijn vak zit te praten komt er van alles weer naar boven. Dat was toen, dat was daar. Herinneringen die in een luikje zaten komen ineens tevoorschijn."

Dramatisch

Het woord is vanaf nu dan ook geheel aan Hoedemaker, want dan ontstaat het mooiste verhaal. Of een boek, dus. "Ja, een boek! Ik ben 75 en woon en werk zestig jaar in het dierenpark. Al eerder hebben mensen tegen mij gezegd: je moet eens een boek schrijven. Nu ben ik best wel een verhalenverteller. Ik wil kennis doorgeven, kinderen enthousiasmeren. Maar een boek… ah joh, moeten we dat nou wel doen?"

Nu acht hij de tijd wél rijp. Daar ligt een dramatische gebeurtenis aan ten grondslag: de ontsnapping van chimpansees Mike en Karibuna in 2020, die vervolgens gedood moesten worden.

"Een menselijke fout, fataal en desastreus. Wat mij tot op het bot pijn deed, was dat een dag later mensen voor de poort stonden te roepen: 'Moordenaar!' Ik zet mij al zestig jaar lang, samen met directie, collega's, adviseurs en biologen, met ziel en zaligheid in voor het welzijn van dieren. Je mag tegen dierentuinen zijn, maar ga ons niet uitmaken voor moordenaar. Dat krenkt me tot op het bot. Nu we het erover hebben doet het me weer pijn."

Marjo Hoedemaker in zijn jonge jaren, hier met chimpansee Mike. Marjo Hoedemaker in zijn jonge jaren, hier met chimpansee Mike.

"Daar lig je wakker van. Die andere ontsnapping van de twee wolven vorig jaar? Domme pech, echt domme pech. Ik dacht: er is nog nooit een boek geschreven over de zestigjarige ontwikkeling van dierentuinen, waarin wordt uitgelegd waar we vandaan komen en waar we nu staan. Ik wil uitleggen wat we doen, want ik geloof in onze job en het verrijkende bestaan van dierentuinen."

"Goede dierentuinen zijn kweekvijvers voor toekomstige donateurs van natuurorganisaties. Dat is wat ik zie en ervaar. Toen ons park onlangs weer openging zag ik honderden blije snoetjes: kijk, daar is de olifant weer!"

Krugerpark

De dierentuin van nu is niet te vergelijken met die van vroeger. "Wat we toen deden, kan nu echt niet meer. Elke zichzelf respecterende dierentuin had een papegaaienlijn: papegaaien zaten jarenlang op een houten stokje, dat is bizar. In mijn eerste 25 jaar zaten olifanten altijd vast aan een ketting, nu verkondig ik al 35 jaar: aan de ketting is je reinste dierenmishandeling."

"Nu kunnen dieren 24 uur per dag binnen en buiten lopen. Toen ik kwam hadden we tweehonderd apen van 25 soorten. Nu tweehonderd apen en maar zes soorten. We hebben 75 bavianen, dat is fantastisch. Ze eten, vrijen, vechten en vlooien met elkaar, want een baviaan moet altijd wat te doen hebben. Dat is een totaal ander beeld. Natuurlijk zijn we geen Krugerpark, maar het welzijn van en de zorg voor dieren staat altijd voorop. Dát is onze verantwoordelijkheid en dat doen we goed, daar ben ik van overtuigd."

Hoedemaker is zo gek op zijn dieren, dat hij in 2007 zelfs 's nachts de wacht houdt bij de zwangere olifant Indra. Hoedemaker is zo gek op zijn dieren, dat hij in 2007 zelfs 's nachts de wacht houdt bij de zwangere olifant Indra. Foto: Marco Hofste

Hoedemaker noemt een voorbeeld. "Twee jaar geleden hadden we de directeur van een nationaal park in Kenia over de vloer. Die zei: ik haat dierentuinen. Ik zei: prima, dan gaan we wandelen. Wij door het hele park heen, kwamen we uiteindelijk weer bij het hek, kreeg ik een hele dikke hug : 'Now I understand the zoo.' Ik dacht: dan heb ik toch mijn job goed kunnen uitleggen aan de perfecte tegenstander."

Fatsoenlijk vak

Datzelfde wil hij nu met zijn boek doen, waarvan de opbrengst naar zijn Elephant Foundation gaat, voor bescherming en behoud van olifanten op Sri Lanka. "Ik wil ogen openen. Laatst zei een interviewster tegen me: ik vind het zo zielig voor de dieren. Mevrouw, zielig zijn kinderen die niks te eten hebben. Onze dieren, of het nu een marmot of een giraffe is, worden goed verzorgd en daar doen we ons uiterste best voor. Let wel, wij zijn de enige bedrijfstak die zoveel kennis uitwisselt. We bespreken alles met elkaar, want welzijn van de dieren is het enige dat telt."

Hoedemaker zette verschillende projecten op, onder meer in Afrika. Hoedemaker zette verschillende projecten op, onder meer in Afrika. Foto: Fam. Hoedemaker

Met dezelfde bevlogenheid zat hij tegenover journalist Bosmans. "138 koppen koffie later was het boek klaar. Mijn hele leven is voorbijgekomen."

Het is het verhaal van de dierentuin én van Hoedemaker. "Mijn vader had een bakkerij in Arnhem. Op een dag, ik was een jaar of negen, kwam er een meneer met een alpinopetje en een blauwe overall aan, met twee olifanten in zijn rug. Ik was helemaal flabbergasted. Ik zei tegen mijn vader: ik wil olifantenoppasser worden. Mijn vader: jongen, je moet een fatsoenlijk vak leren."

Twee duimen omhoog

Hoedemaker ging het geluk achterna. "Wat mij al die jaren gedreven heeft? De rijkdom van het kijken naar dieren. Waar dan ook ter wereld: in Amersfoort, in Hoogland-West of op Antarctica. Ik heb alle continenten mogen bezoeken en ben nog steeds senior zoo-adviseur voor Europese dierentuinen. Ik ben mentor voor dierentuinen in Charkov, Skopje en Tbilisi. Al die kennis deel ik om niet en voor iedereen, of ik nu een lezing geef in een verzorgingstehuis of voor een kinderklas sta met een kaart van de leeuw."

"Als het aan mij ligt, doe ik dat nog heel lang. Toen ik bij mijn veertigjarig jubileum een koninklijke onderscheiding kreeg, draaide ik me om naar mijn vader: en ouwe, heb ik een fatsoenlijk vak geleerd? Ik kreeg twee duimen omhoog."