Werkgevers zijn door de schandalen bij The voice of Holland en Ajax massaal in de stress geschoten. Adviesbureaus zien 'een run' op opleidingen voor vertrouwenspersonen, op trainingen over omgangsvormen, en expertise over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Bij directeur André Kreuze van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) staat de telefoon 'roodgloeiend'. "Dat begon al bij de eerste geruchten over misstanden bij The Voice en houdt maar niet op. Onze medewerkers zijn nog ver na vijven bezig met het verwerken van alle verzoeken." Kreuze schat de stijging van het aantal aanvragen over het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag op maar liefst 80 procent.

Gimd, marktleider in bedrijfsmaatschappelijk werk, ziet een toename van 'zo'n 30 procent' in aanvragen. Marie-José Weitenberg: "Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die beleid hebben tegen grensoverschrijdend gedrag, maar zich afvragen of dat wel goed genoeg werkt. En het gaat om verzoeken om externe vertrouwenspersonen en trainingen voor leidinggevenden."

Bij Van Oss & Partners zitten de opleidingen voor vertrouwenspersonen volgens directeur Marcel van Oss 'tjokvol'. "We hebben tot eind maart geen plek meer." Ook bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) zien ze een toename in het aantal adviesaanvragen. Bestuurslid Gerda Arends: "Bedrijven die nog geen vertrouwenspersoon hebben, maken er nu haast mee." De LVV heeft zelfs extra personeel in moeten vliegen. "Vóór medio januari konden we toe met één medewerker op het secretariaat, nu hebben we er twee."

Schokgolf

Bij Kreuze komen ook veel verzoeken binnen om onafhankelijk onderzoek naar 'oudere' misstanden. "We zien dat er van alles loskomt. Dat gedupeerden nu, na The Voice, met klachten en meldingen van jaren terug komen." Vertrouwenspersonen hebben het volgens Arends ook veel drukker dan normaal. "Die krijgen soms wel 50 procent meer meldingen; over nieuwe zaken, maar ook over zaken uit het verleden."

De schandalen hebben voor 'een schokgolf' in het bedrijfsleven gezorgd, concludeert Van Oss. "Er is schrik over de misstanden maar ook over de 'onwetendheid' van zo iemand als John de Mol. Managers vragen zich af: zorg ik wel voor een veilig werkklimaat? Ze zijn zich ineens ook zeer bewust van de impact voor personeel én bedrijf. Het kan tot enorme imagoschade leiden en miljoenen kosten." Bij Van Oss meldden zich binnen twee weken 38 directeuren voor de cursus 'leiderschap omgangsvormen'.

De verklaring van John de Mol in BOOS. De verklaring van John de Mol in BOOS. Foto: Rob Engelaar

Wakker

Kreuze noemt het 'één grote wake-upcall'. "De grote organisaties kwamen na #metoo al in beweging en nu zijn ook de kleinere organisaties wakker." Arends (LVV) denkt dat de recente schandalen meer impact hebben dan #metoo van vijf jaar geleden. "Dat speelde voor velen vooral in het buitenland en dit komt natuurlijk dichtbij."

Dat het onderwerp bovenaan de agenda staat, merken ook VNO-NCW en mkb-Nederland. Mieke Ripken: "Er wordt sinds de uitzending van Boos veel meer over gesproken, werkgevers slaan hun beleid er nog eens op na, stellen vertrouwenspersonen aan."

Weitenberg van Gimd, onderdeel van het bedrijfsgezondheidsnetwerk 'Zorg van de Zaak', hoopt dat het onderwerp belangrijk blijft als het nieuws wegebt. "De toekomst moet uitwijzen of dit een 'piek' in aandacht is of bedrijven er structureel mee aan de slag gaan." Het valt haar op dat alle aandacht nu uitgaat naar het onderwerp seksuele intimidatie. "Het zou goed zijn als werkgevers zich realiseren dat grensoverschrijdend gedrag veel meer is dan dat. Ook iets als pesten op de werkvloer is een groot maatschappelijk probleem: 62 procent van de meldingen bij onze vertrouwenspersonen gaat over pesten, 13 procent over seksuele intimidatie."