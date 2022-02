Grote tafel, kleine tafel. Moskou, Kiev, Berlijn. De Franse president Emmanuel Macron beheerst de headlines van het wereldnieuws, dezer dagen. Waarom werkt hij zich plots op het voorplan als pendeldiplomaat? Om de vrede te redden? Of zit er nog iets anders achter die ijver?

Parijs, 31 december 2021. Onder de Arc de Triomphe, vlak bij de laatste rustplaats van de Onbekende Soldaat, wappert een immense vlag. Blauw met twaalf gele sterren. Van de Franse driekleur valt geen spoor (meer) te bekennen. De dag nadien begint het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en dat moet in de verf gezet.

Over het land raast een storm van protest. "De soldaat die daar begraven ligt, is niet gesneuveld voor Europa, maar voor Frankrijk", pikt Marine Le Pen in op Twitter. "Présider l'Europe oui, effacer l'identité française non!", volgt de gematigd rechtse Valérie Pecresse. De EU-vlag wordt vlug gestreken, opgeplooid en in de kast gestopt. "La Présidence française de l'Europe" start met een valse noot.

Het systeem van het om de zes maanden wisselend EU-voorzitterschap, tijdens het welke het land in kwestie in grote mate de Europese agenda bepaalt, kent een lange geschiedenis. Toen de dieren nog spraken, werd gewoon de alfabetische volgorde van de toenmalige lidstaten afgewerkt. Na België kwam Duitsland, na Duitsland kwam Frankrijk, enzovoort. Sinds het Verdrag van Amsterdam (in werking sinds 1999) bepaalt de Raad van de Europese Unie lang op voorhand de volgorde. Door het vertrek van de Britten in 2020, is dit voorjaar Frankrijk aan de beurt.

Probleempje. In april zijn er bij onze zuiderburen presidentsverkiezingen. De moeder der stembusgangen, die allesbepalend zal zijn voor de koers die Frankrijk de komende vijf jaar zal varen. Uittredend president Emmanuel Macron is dus niet eens zeker dat hij het Frans voorzitterschap kan volmaken. Bovendien moet hij nu zijn land leiden, Europa voorzitten én campagne voeren. Misschien wat te veel hooi op zijn vork.

Een elegante en correcte oplossing daarvoor was nog perfect mogelijk. De Duitsers deden het de Fransen ooit voor. Omdat er in de Bondsrepubliek in 2006 verkiezingen leken aan te komen, liet Berlijn de Finnen voor hun beurt het roterend voorzitterschap opnemen.

Marine Le Pen (Rassemblement National). Marine Le Pen (Rassemblement National). Foto: AFP

Niets daarvan in Parijs. Macron - die er in vijf jaar tijd niet in geslaagd is een ernstige politieke partij met lokale verankering uit te bouwen en het land sinds COVID-19 eigenlijk in zijn eentje bestuurt vanuit de geheime Conseil de Défense - gebruikt het EU-voorzitterschap bewust en vrij schaamteloos voor zijn herverkiezing. De uittredende president wil de campagne zo kort en krachtig mogelijk houden, als een soort Blitzkrieg. Maandenlang al voert hij de peilingen ruim aan. Met dank aan de kandidatuur van de ex-journalist Eric Zemmour, die een strijd op leven en dood levert met Marine Le Pen om het (toekomstige) leiderschap op de meest rechtse flank.

De president bekijkt die (modder)gevechten niet zonder interesse - het maakt hem wél degelijk uit wie zijn tegenstander zal zijn in een tweede ronde - maar vooral toch vanuit de hoogte. Het voorzitterschap van de Raad laat hem toe boven dat gekrakeel zijn staatsmanschap in de verf te zetten. Om dag en nacht op tv te verschijnen ook, zonder dat de mediawaakhond CSA die zendtijd meetelt in zijn campagnerekening en zonder dat het hem van zijn (begrensd) campagnebudget kost. De oppositie reageert razend, maar staat machteloos.

Alles is klaar: programma, slogans, campagneteam en hoofdkwartier. Alles is klaar: programma, slogans, campagneteam en hoofdkwartier. Foto: BFM-TV

Wel rees snel de vraag hoe lang Macron dit kan volhouden, zonder dat de Fransen de indruk krijgen dat hij hen voor het lapje houdt. Iedereen weet dat de president kandidaat zal zijn. Alles is klaar - programma, slogans, campagneteam en hoofdkwartier. Alleen treedt de bokser niet in de arena, uit angst voor mogelijke klappen: zijn omgeving heeft zelfs al laten doorschemeren dat hun kampioen voor de eerste ronde aan geen enkel debat zal deelnemen.

Macron en de zijnen wuifden elke kritiek op zijn houding lang weg. "Zolang de sanitaire situatie alle aandacht vraagt, blijft de president beter stevig aan het roer", klonk het wekenlang. Iets wat vandaag steeds moeilijker vol te houden valt. Het redden van de wereldvrede kwam dus als een goed alternatief. "Ik kan het Franse volk niet uitleggen dat ik al mijn tijd in de kiesstrijd ga steken, wanneer ik hen gezegd heb dat ik president zal zijn tot het einde van mijn mandaat en dat we een aan de Oekraïense grens met een crisis zitten die onze collectieve veiligheid bedreigt", legde hij afgelopen weekend uit.

29 mei 2017. De kersverse Franse president op stap met Poetin door de 'Galerie des Batailles' in Versailles. 29 mei 2017. De kersverse Franse president op stap met Poetin door de 'Galerie des Batailles' in Versailles. Foto: AFP

Dat Macron zich in de markt kan zetten als "redder van de wereldvrede" is geen toeval. Angela Merkel is van het toneel verdwenen en haar opvolger zoekt wat aarzelend en tastend zijn weg. De Britten hebben hun biezen gepakt en hun premier heeft geen enkele geloofwaardigheid in de ogen van Poetin. Hij ziet Johnson als een schoothondje van de Amerikanen. Macron iets minder.

Sinds zijn aantreden in 2017 bepleitte die een "Europese soevereiniteit". Reden trouwens waarom Washington hem nogal wantrouwt en tot voor kort enkel zaken deed met Merkel. Macron verklaarde verder de Navo "hersendood" en streefde naar meer Europese militaire samenwerking. Lees: de andere EU-lidstaten mee doen betalen voor het werk dat het Franse leger her en der in de wereld opknapt. Merkel zei daar altijd "ja" op en remde achter de schermen af.

Macron heeft ook altijd een zeer open lijn gehad met de Russische president. Hij achtte het - zoals wel meer Fransen - in het belang van Europa om Rusland te vriend te hebben en te houden. Zowel in het majestueuze Versailles (2017) als in zijn vakantieverblijf Bregançon (2019) deed hij pogingen om de verstandhouding met Poetin te lijmen. Maar hun gezamenlijke parcours was er vooral één van wederzijdse ontgoochelingen. Macron heeft niks kunnen doen aan de EU-sancties tegen Rusland. Poetin toonde zich op cruciale momenten ook niet van zijn beste zijde. De relatie is nu erg bekoeld. Maar nog net lauw genoeg om samen aan die grote witte tafel te gaan zitten.

3 maart 1981. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing kondigt - zegezeker - aan dat hij voor een tweede ambtstermijn gaat. Twee maanden later bijt hij in het zand. 3 maart 1981. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing kondigt - zegezeker - aan dat hij voor een tweede ambtstermijn gaat. Twee maanden later bijt hij in het zand. Foto: AFP

En zo vliegt de Franse president dezer dagen triomfantelijk van hoofdstad naar hoofdstad. Hij geniet van zulke momenten, zo bleek de afgelopen vijf jaar. En nu nog meer, zo lijkt het. Wat kan er voor hem in april op het thuisfront nog mislopen? "Zie je Zemmour al onderhandelen met Poetin? Of Le Pen? Of Pecresse?", spint zijn omgeving. Het kamp Macron voelt zich zeker. Misschien wel té overtuigd van de winst. Zoals Giscard, in februari 1981.