Igor (58) en Galina (57) uit Apeldoorn zitten al vijftien jaar gevangen in het grote niets. Opgesloten in een juridisch doolhof. Nu gloort er weer een beetje hoop. Krijgen ze hun leven terug en kunnen ze niemandsland na vijftien jaar verlaten? Of wordt hun nachtmerrie voor onbepaalde tijd verlengd?

Als het levensverhaal van Igor en Galina Skrijevski uit Apeldoorn een filmscript zou zijn, was het nogal onrealistisch geweest. Het is alleen geen film, maar bittere werkelijkheid. Sinds 2007 leven ze in niemandsland. Stateloos. Ze bestaan niet, op papier althans. In hun strijd om een menswaardig bestaan, schrijven ze aanstaande vrijdag in de rechtbank in Zwolle een nieuw hoofdstuk.

Je kunt er trouwens ook met gemak een boek over schrijven. Igor wil dat ooit doen, als alles achter de rug is. Op de achterflap zou iets kunnen staan als: 'Op de vlucht voor het Sovjetregime belanden Galina en Igor in het land van de ongekende mogelijkheden. Ze leven de Amerikaanse droom tot het noodlot genadeloos toeslaat en ze worden vermalen door de grootmachten op het wereldtoneel.'

Rode Leger

Galina en Igor slijten hun dagen stateloos in Apeldoorn, afhankelijk van gulle giften en mensen die zich hun lot aantrekken. Ze zouden volgens Nederland moeten terugkeren naar Donetsk, de stad waar ze geboren zijn. Dat ligt nu in de Oekraïne, vlak bij de grens met Rusland, en is inzet van een dreigende oorlog tussen oost en west. Met als pijnlijk detail dat een halfbroer van Igor als officier in het Russische leger dient. "Alles wat daar gebeurt, bewijst volgens ons dat we echt niet terug kunnen. Het is ons land niet. We kennen er bovendien niemand, hebben er niets, spreken de taal niet eens."

Eerst terug naar het begin. Igor en Galina vluchten in 1990 uit de toenmalige Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten. Ze bouwen daar een mooi leven op, tot ze in 2007 ineens het land worden uitgezet omdat ze er illegaal zouden verblijven. Al hun bezittingen blijven achter. Ze moeten terug naar de Sovjet-Unie, maar dat bestaat niet meer. Ze komen terecht in Oekraïne, maar dat land wil ze niet. Ze worden teruggestuurd naar de VS, maar stranden in Nederland, waar op de heenweg een tussenstop is geweest. Amerika wil ze ook niet.

Dakloos

Vanaf dat moment begint het grote getouwtrek. Nederland weigert een verblijfsvergunning en blijft volharden dat het stel naar Oekraïne kan, omdat ze daar zijn geboren, ook al bestond dat land toen nog niet. Oekraïne heeft ze al twee keer teruggestuurd. Uiteindelijk belanden ze toch weer in Nederland. Daar begint hun reis langs asielzoekerscentra, belanden ze dakloos op straat en verkassen ze van onderdak naar onderdak. Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees.

Hun woonruimte is veranderd; de situatie onveranderd. Zo zaten Igor en Galina er in mei 2011 bij in Apeldoorn, toen de Stentor ze voor het eerst interviewde.

In 2011 vinden ze onderdak in Apeldoorn. De laatste zeven jaar hebben ze woonruimte op een vast adres. Dankzij hulp van mensen die zich hun lot hebben aangetrokken en vrienden die ze onderweg hebben gemaakt. Uitzetting hangt nog elke dag boven hun hoofd. Ze hebben nog steeds niets, behalve elkaar, maar proberen gelukkig te zijn. "We wandelen, fietsen, knutselen, praten met mensen, doen klusjes bij mensen die hulp kunnen gebruiken. We hebben elkaar, al 37 jaar, anders was het echt niet gelukt."

Koning

Al die tijd proberen ze op alle mogelijke manieren een verblijfsvergunning te krijgen. Ze schreven ministers en zelfs de koning. Spanden rechtszaken aan. Gingen in hongerstaking. Maar als stateloze besta je niet. Je hebt geen papieren. Je kunt nergens bewijzen wie je bent en dus helemaal niets beginnen. Niet werken, niet reizen, heel veel niet. Ze leven van minimale middelen.

"Elke zaterdag ga ik naar de markt en koop ik voor 10 of 12 euro de laatste restjes, soms zijn dingen dan ook gratis. We worden gesteund door de daklozenopvang. Verder hebben we ontdekt hoe je heel veel dingen gratis kunt krijgen, via Marktplaats en zo."

Dat het toch weer tot een rechtszaak komt voor de meervoudige vreemdelingenkamer in Zwolle, is te danken aan een optreden van Igor tijdens een conferentie over statelozen, in 2019 in Utrecht. Na afloop werd hij benaderd door advocaat Frank van Haren, die zijn hulp aanbood en dat bleef doen, hoewel hij inmiddels gepensioneerd is.

Igor en Galina leven al vijftien jaar stateloos, waarvan tien in Apeldoorn. Ze zijn afhankelijk van giften en gaven. Igor en Galina leven al vijftien jaar stateloos, waarvan tien in Apeldoorn. Ze zijn afhankelijk van giften en gaven. Foto: Rob Voss

Complex

Inzet van de rechtszaak op 11 februari is een beroep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat Nederland mede heeft ondertekend. In artikel 8 staat dat een ieder het recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. "Dat geldt ook voor ons en dat biedt hoop."

Ze hebben zichzelf weleens omschreven als 'wandelende doden'. Dat is veranderd. "We voelen ons geen vreemde meer. Niemand behandelt ons als vluchteling. We worden geaccepteerd en leiden zo goed en zo kwaad als het kan een normaal leven. We hebben hier geen familie, maar veel mensen om ons heen voelen als familie. Dat is echt heel bijzonder."

Thuis

Wat als ze de felbegeerde verblijfsvergunning krijgen? "Ergens ook wel een eng idee. Dan zijn we er nog niet. Dan moeten we een bestaan zien op te bouwen en we zijn ook de jongste niet meer." Jarenlang koesterden ze de wens terug naar hun huis te kunnen keren, terug naar de VS. Dat willen ze niet meer. Ze voelen zich inmiddels zo thuis in Nederland dat ze hier graag oud worden. "Dit is nu ons land."

Statelozen zijn mensen die door geen enkel land worden erkend als staatsburger.

Ze hebben dus ook geen nationaliteit. Over de hele wereld zijn er ruim 10 miljoen mensen stateloos, in Nederland ruim 12.000. Een deel daarvan is, net als Igor en Galina uit Apeldoorn, stateloos geworden doordat het land van herkomst is verdwenen: uiteengevallen in allerlei nieuwe staten of doordat een land dat eerder deel uitmaakte van een andere staat, zelfstandig is geworden.