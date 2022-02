Ze was model, visagiste, student en werkte ook in een snackbar. Nu is het de vraag wat Lesley van Helden (29) met de auto-immuunziekte SLE wél en níet meer kan doen. De Dordtse heeft besloten om niet langer het perfecte plaatje te delen, maar het échte leven van een jonge vrouw met een chronische ziekte. 'Het bijna dood zijn heeft me veranderd, maar ik probeer positief te blijven.'

In 2020 werd na vele onderzoeken duidelijk dat Lesley de auto-immuunziekte 'systemische lupus erythematodes' (SLE) had. Oktober vorig jaar werd ze ziek. "Ik was al weken ziek en erg benauwd en op vrijdag 28 oktober werd ik opgenomen in het ziekenhuis vanwege hoge ontstekingswaardes. Uiteindelijk werd die dag erna besloten dat ik vanwege sepsis, een dubbele longontsteking en een bacterie, te zwak was om alleen te vechten. Ze moesten me in coma brengen en ze wisten niet of ze me er nog levend uit konden halen."

Op het moment dat ze dat heftige nieuws kreeg, was alleen haar vader bij haar in het ziekenhuis. "Ik weet vrij weinig meer van de dagen voordat ik in coma werd gebracht, maar ik zal de blik op mijn vaders gezicht toen de arts het nieuws vertelde, nooit meer vergeten." Het was erg emotioneel. "Ik beloofde mijn vader dat ik wakker zou worden en alleen 'even zou gaan slapen'. Van Heldens breken hun beloftes niet, dacht ik toen."

Door haar hoofd schoten nog allerlei gedachtes. "Er was nog zo veel te doen. Mijn beste vriendin ging bijna bevallen en ik bleef dingen roepen, terwijl ik ondertussen klaargemaakt werd voor de intensive care. Terwijl dat gebeurde, was mijn moeder samen met haar vriend onderweg naar het ziekenhuis."

Nooit over de begrafenis gehad

Moeder Angelique Sint Nicolaas (54) werd door haar vriend opgehaald van haar werk. Ze weet nog goed hoe het na aankomst in het ziekenhuis verliep. "Ik wilde natuurlijk direct naar haar toe, maar de arts kwam met nieuws. 'Ik moet jullie vertellen dat jullie afscheid van haar moeten nemen. De kans is heel groot dat ze niet meer bijkomt', vertelde de dokter. Ik dacht bij mezelf: Wat? Nee, dat kan niet!"

Angelique ging naar Lesley toe. Ze lag inmiddels op een bed op de IC. "Lesley troostte me en zei: 'Ik ga gewoon slapen, maak je niet druk. Ik zie je volgende week.' Haar vader en ik bleven even bij haar, belden met onze vriend en vriendin en toen brachten ze haar in slaap."

Lesleys moeder zat zoveel als dat ze kon aan het ziekenhuisbed van haar dochter. Ze hield de hand van Lesley vast en dacht na over dingen waarover je niet na wil denken. "Het is mijn enige kind en daar doe je alles voor. Ik dacht: als dit misgaat, overleef ik het niet. We hebben het er nooit over gehad wat voor muziek ze zou willen, maar je zegt dan direct weer tegen jezelf: zó mag ik niet denken, ze wordt weer wakker. Ik maakte foto's en filmpjes van haar, omdat ze zelf ook altijd alles vastlegt. Dan heeft ze dat materiaal nog om naar te kijken als ze wakker wordt."

De huidscheuringen op Lesleys buik. De huidscheuringen op Lesleys buik. Foto: Privéfoto

Lesleys ouders hadden het zwaar. "Ze had een nieuw Nike-pak wat ze erg graag droeg. Strakke kleding deed pijn door de wonden, dus ik waste dat trainingspak met de gedachte: mocht ze overlijden, dan kan ze dat aan."

Twaalf extreem lange dagen

Bezoek was zeer beperkt mogelijk, want er was door corona maar één persoon per dag welkom. Lesleys moeder zat zoveel als dat kon bij haar dochter en wisselde dat af met Lesleys vader. Angelique belde vriendinnen van Lesley toen ze in coma lag. "We praatten tegen Lesley, in de hoop dat ze ergens op zou reageren."

Tien dagen gingen voorbij. Angelique: "Toen ontwaakte ze langzaam, maar na een dag of twee, toen haar vader er was, werd ze pas echt wakker." Lesleys moeder vond het moeilijk haar dochter zo te zien. "Dat is met geen pen te beschrijven. Verschrikkelijk."

Het moment van ontwaken staat Lesley nog vaag bij. Op de achtergrond hoorde ze iemand gitaarspelen. "Daardoor dacht ik dat we in Spanje waren. Héél raar." Dat gevoel ging al snel weg, want Lesley merkte toen ze echt bijkwam, dat ze nauwelijks lucht kreeg. "Precies toen moest mijn vader naar huis. Toen begon de engste nacht in mijn leven."

Lesley aan de beademing in het ziekenhuis. Lesley aan de beademing in het ziekenhuis. Foto: Privéfoto

Er zat een grote slang in Lesleys keel. Haar handen waren vastgebonden zodat ze die slang er niet uit kon trekken. Praten kon uiteraard ook niet. "Ik heb de hele nacht in tranen en vol frustratie naar die buis in mijn keel lopen wijzen, als een teken naar de verpleging van: haal het eruit. Dat kon alleen een dokter beslissen, en die kwam die ochtend erna pas. Gelukkig heeft een zuster me de hele nacht bijgestaan."

Toen de dokter kwam, mocht de slang eruit. Praten lukte amper, maar ze belde haar vader op. "Ik zei hem: ik zei toch dat ik wakker zou worden? Van Heldens breken hun beloftes niet!"

Veelzijdig en ambitieus

Ze moet nu - ruim drie maanden later - veel rusten, maar dat is voor de ambitieuze en veelzijdige Dordtse helemaal niks. Van haar 14de tot haar 25ste werkte ze als model. Ze verscheen in onder andere het gerenommeerde modeblad Vogue. Daarnaast volgde ze meerdere opleidingen aan de B Academy in Amsterdam en mocht ze als visagist en hairstylist klussen doen voor onder andere Hollands Next Topmodel en L'Oréal. Ook werkte ze elf jaar lang in de horeca. Zowel in een snackbar als achter de bar.

Rond haar 25ste beëindigde de Dordtse haar modellencarrière. "Ik kon met mijn modellenmaten niet meer meedraaien op topniveau, maar het was ook gewoon tijd om te stoppen." Ze deed af en toe nog een klusje, maar haar gezondheid bleef een onzekere factor, tot op de dag van vandaag dus nog steeds.

Revalidatie loopt anders dan gepland

Momenteel zit Lesley in een revalidatiecentrum in Rotterdam. Daar zou ze terechtkomen om te herstellen van de periode op de intensive care. "Maar we kwamen er in het ziekenhuis achter dat ik naast allemaal andere diagnoses, ook nog een botziekte heb die simpel gezegd mijn botten 'opeet' . Op dit moment zit het alleen nog in beide knieën, dus ik heb op den duur nieuwe nodig. Ik zou dit revalidatiecentrum lopend verlaten, maar dat wordt dus rollend in een rolstoel."

Door onder andere de striae, de SLE, andere aandoeningen en chronische pijn na een auto-ongeluk - wat ze had toen ze achttien was - was het leven al voor het coma niet eenvoudig. "Als je weet hoe ze er vroeger uitzag: superslank, lang donker haar en een sixpack. Een mooie meid zal ze blijven, maar al die huidscheuringen. Sommige mensen herkennen haar amper sinds ze ziek is", zegt moeder Angelique.

Daardoor zijn bijvoorbeeld dingen als daten al langer een obstakel. Over thema's als 'daten als jonge vrouw met een chronische ziekte' schrijft Lesley columns. Daarin vertelt ze dat ze bijvoorbeeld datingapps heeft gebruikt, maar dat ook dat moeilijk is. "Na acht oppervlakkige gesprekken op de app Tinder vraag ik me af: is daten met een chronische ziekte wel een optie? Voor nu verwijder ik de app. Er komt ooit weer een dag waarop daten weer leuk wordt, want ik heb nog zoveel liefde te geven", deelt de Dordtse online.

Hetzelfde gebleven, maar ook weer niet

Ze is liefdevol, maar omschrijft zichzelf ook als een sociaal dier. "Ik kan nog een gesprek met een lantaarnpaal beginnen, zeg ik altijd. Ik kan heel rustig zijn en de hele dag op de bank hangen, maar ik kan ook de hele dag praten en mijn mond geen seconde dichthouden. Mensen komen vaak bij me met problemen of om te kletsen. Blijkbaar ben ik goed in luisteren en in advies geven." Daarom wil ze haar studie 'lifecoach en psychologie' afmaken, zodra dat kan.

Toch is ze na haar coma niet helemaal dezelfde Lesley meer. "De bijna-doodervaring heeft me wel veranderd. Het lijkt wel alsof het nu pas een beetje tot me door begint te dringen dat ik bijvoorbeeld in een rolstoel moet leven. Ik ben me bewuster van de keuzes die ik maak. Sommige dingen vind ik belangrijker geworden, sommige dingen juist minder." Lesley hecht nu, meer dan ooit, waarde aan haar behulpzame familie, goede vriendinnen, haar katten en lotgenoten met wie ze contact heeft. "Zonder hen had ik het niet gered."

Lesley in 2015 op de redactie van het AD om te praten over haar modellencontract. Lesley in 2015 op de redactie van het AD om te praten over haar modellencontract. Foto: Rinie Boon

Moeder Angelique is trots op haar dochter. "Ze is er zo open over en wil anderen helpen. Dan ben je toch wel heel groot, dat je dit zo openlijk deelt." Na alles wat er is gebeurd, heeft Lesley voor zichzelf besloten om niet het perfecte plaatje, maar het echte leven van een chronisch ziek iemand te delen. "Ik kan wel in een hoekje zitten huilen, maar daar voel ik me niet beter door. Veel mensen kennen ziektes als kanker, MS of ALS, maar een ziekte als SLE doet daar niet voor onder. Er moet meer bekendheid voor komen, want veel meer mensen hebben hier last van."

De Dordtse hoopt haar studie dus af te ronden en wil zich ook op sociale media laten horen. "Ik wil nog meer doen om meer bekendheid voor de ziekte SLE te creëren. Ik schrijf dus columns, voor Reuma Nederland. Ook heb ik nog veel te veel andere ideeën, zoals een webshop maken met leuke en mooie medische hulpmiddelen en kaarten die speciaal voor dit soort ziektes zijn. Dan wil ik de opbrengst doneren naar onderzoek voor SLE. Ik ben écht nog lang niet klaar op deze wereld. Er is genoeg te doen."

Wat is SLE?

Bij iemand met de auto-immuunziekte SLE, in de volksmond beter bekent als Lupus, keert het afweersysteem zich tegen bestanddelen van het lichaam met als gevolg ontstekingsverschijnselen. Het afweersysteem valt dus eigenlijk het eigen lichaam aan. Volgens Reuma Nederland krijgen mensen met SLE vaak last van verschillende organen. Symptomen als vermoeidheid, spierpijn, koorts, gewrichtsklachten en huidafwijkingen komen vaak voor.

De huidscheuringen die Lesley heeft, komen dan weer niet direct door de SLE. Een agressieve vorm van striae is de oorzaak van de huidscheuringen. Ze zitten op haar benen, buik en zelfs op haar voeten. Een andere ziekte, sclerodermie, zorgt ervoor dat die striae openscheurt. Door SLE ontsteken die wonden.

SLE is vooralsnog niet geneesbaar. Dat is ook een van de redenen waarom Lesley opbrengsten van een eventuele website naar onderzoek naar de auto-immuunziekte wil laten gaan.