Dure kleding, juwelen en reizen naar Suriname. Moeder Josette E. (60) en dochter Felicia R. (30) uit Rotterdam moeten volgens het Openbaar Ministerie jarenlang een luxe leventje hebben geleid door te frauderen met kinderopvangtoeslag. Ze streken zo niet alleen geld op voor drie kinderen die helemaal niet naar de opvang gingen, maar verzonnen daarbij zelfs de geboorte van een tweeling voor extra vergoedingen.

Duizenden ouders werden de dupe van , maar in de jacht van de Belastingdienst werden ook honderden échte fraudeurs gevonden. Twee van hen stonden maandag voor de rechter. Josette E. en Felicia R. zouden van 2008 tot en met 2014 bij elkaar zo'n 200.000 euro aan kinderopvangtoeslag hebben ontvangen.

Het bedrog van de moeder en dochter kwam in 2017 aan het licht dankzij een leerplichtambtenaar. Die twijfelde ernstig of een dochter van R. wel echt bestond, omdat zij nooit bij een consultatiebureau was gezien. Na onderzoek bleek zijn onderbuikgevoel juist: het meisje was verzonnen. Ook de andere helft van de tweeling bestond niet.

'Rekeningen helemaal leeggetrokken'

Voor beide niet bestaande 'kinderen' streek R. volgens het OM in de jaren erna evenwel kinderopvangtoeslag op. Net als voor haar twee echte kinderen, die volgens de Belastingdienst in werkelijkheid helemaal niet naar de kinderopvang gingen.

Volgens het OM kwamen de toeslagen binnen op vier verschillende bankrekeningen van R. Volgens haar moest ze de helft van die bedragen altijd opnemen en afdragen aan het criminele gastouderbureau van de veroordeelde Glenn C. Dat zou een bekende zijn geweest van haar vriendje. Het bedrijf van C. had volgens R. ook de aanvragen geregeld. "Ik heb gewoon mijn DigiD en paspoort gegeven."

De andere helft van het geld op de rekeningen bleek in de loop der jaren te zijn uitgegeven aan luxegoederen, kleding, juwelen en reisjes naar Suriname. "De rekeningen werden helemaal leeggetrokken", concludeerden de rechters.

'Spijt van alles'

Volgens R. ging het geld niet naar haar en kon ze maar bij één rekening. De Rotterdamse beweerde dat haar toenmalige vriendje, die ze als veertienjarige had leren kennen in Suriname, en anderen alles hadden verbrast. "Ik heb spijt van alles. Ik zit al jaren met wat er vroeger is gebeurd. Als ik de tijd terug kon draaien, had ik het anders gedaan. Ik was verliefd."

Al die tijd woonde R. in huis bij haar moeder. Deze inmiddels zestigjarige Josette E. ontving volgens het OM eveneens ten onrechte kinderopvangtoeslag voor een andere, minderjarige dochter. In vijf jaar tijd zou E. 69.000 euro aan overheidsgeld hebben ontvangen. Op rekeningen zag de politie dat er veel uitgaven waren gedaan in Aken en Parijs.

Behalve dat ze zelf fraudeerde, werkte E. in de ogen van het OM mee aan de oplichtingspraktijken van haar dochter R. Zo deed de moeder op het stadhuis aangifte van de geboorte van de fictieve tweeling.

'Loverboypraktijken'

De officier van justitie eiste tegen R. acht maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. "Ze waren nog geraffineerder dan anderen die tweelingfraude pleegden. Het moet duidelijk zijn dat er hard wordt opgetreden", zei de officier. Tegen de moeder eiste ze 240 uur werkstraf.

De advocaat van R. vond dat haar cliënt eigenlijk slachtoffer was van een soort 'loverboypraktijken'. Ze vroeg bij een veroordeling slechts een voorwaardelijke celstraf op te leggen. "Terugkeer naar de gevangenis is voor haar dramatisch, omdat ze in België dan haar baan verliest." Dat zou het terugbetalen bemoeilijken.

De uitspraak is op 21 februari.