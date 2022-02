Als het aan de uit Bergen op Zoom afkomstige Marjan van Aubel ligt, hebben we allemaal objecten in huis die zonne-energie opwekken. Zoals een lamp, tafel of glas-in-loodramen. Haar nieuwste, prijswinnende creatie is nu te bewonderen tijdens de wereldtentoonstelling in Dubai.

In bijna iedere straat liggen ze wel: zonnepanelen. Duurzaam en ze besparen op lange termijn geld. Maar nee, we schaffen ze niet aan om ons dak te verfraaien. Dat wil Marjan van Aubel (36) veranderen. Objecten om zonne-energie op te wekken, mogen best oogstrelend zijn.

Bergen als creatieve broedplaats

Ze noemt zichzelf solardesigner, een titel die ze zelf bedacht en collega's van over heel de wereld overnemen. Het komt voort uit een passie voor kunst en de wil om klimaatverandering tegen te gaan. De basis hiervoor is gelegd in Bergen op Zoom, de stad waar ze een fijne jeugd had. Ze groeide op in de Zuivelstraat, in een woning boven de apotheek van haar ouders. Daarna aan het Bolwerk, tegenover het Mollerlyceum waar ze naar school ging.

"Ik vind het een creatieve stad. Een plek waar je veel culturele en creatieve dingen kunt doen. Daarnaast ligt het dicht bij bos, heide en water. Dat vind ik een fijne combinatie." Als ze de hoofdstad verlaat voor een bezoekje aan haar ouders in Bergen op Zoom, neemt ze hardloopschoenen mee. "Heerlijk. Ik kom er graag."

Je telefoon opladen via het kozijn

Dat haar ouderlijk huis de inspiratie was voor een van haar eerste ontwerpen ziet ze pas sinds kort in. De woning bevat veel glas-in-loodramen. Van Aubel verzon een moderne variant op de authentieke ramen waarbij je een USB-kabel in het kozijn kunt steken en met de zonne-energie daarna bijvoorbeeld je telefoon kunt opladen.

Bij een woning in de Londense wijk Soho werd de techniek voor het eerst toegepast. In totaal woonde ze zeven jaar in de Engelse stad. Nadat ze haar diploma behaalde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, volgde ze een master aan het Royal College of Art London. Vijf jaar geleden keerde ze terug naar Nederland.

Energie opwekken via de servieskast

Tijdens haar studie leerde ze om naar materialen te kijken die zonlicht omzetten in elektriciteit. Dat bracht haar naar het lab van professor Michael Graetzel in Zwitserland. Zijn techniek lijkt op het proces van fotosynthese waarbij planten water en koolstofdioxide, onder invloed van energie uit licht, omzetten in zuurstof en glucose. Zonnecellen gebruiken de eigenschappen van kleuren om licht om te zetten in energie. Het is ook de basis van het werk van de Bergse.



Daarna ontwikkelde ze de moderne glas-in-loodramen. Haar afstudeerwerk was een servieskast met borden en glazen die voor een deel uit zonnecellen bestonden. Een hoogtepunt was het ontwerp Sunne, een lamp die voor het raam hangt en de energie uit het zonlicht haalt. "Dat principe van self-powered objecten wil ik uitbreiden. Dat een gedeelte van je huis door zonne-energie wordt voorzien van stroom."



Inmiddels werken zo'n twaalf mensen in haar Amsterdamse studio. Dagelijks denken ze na over hoe zonopwekking in het dagelijks leven is toe te passen. Samen met kennisinstituut TNO werken ze aan een collectie van betaalbare producten voor thuis.

Wereldtentoonstelling in Dubai

Haar grootste werk is nu te bewonderen op de wereldtentoonstelling in Dubai, waar landen laten zien wat zij te bieden hebben op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Ieder land heeft een eigen paviljoen.

Van Aubel heeft het Nederlandse dak van tweehonderd vierkante meter ontworpen. De zonnecellen in het glas leveren energie aan het paviljoen zelf waarin een machine staat die regen maakt waarmee planten gevoed worden en drinkwater wordt gecreëerd. "Het is bijzonder dat dit zo kan in de woestijn. Alle innovaties werken met elkaar samen. Het is vet om hier onderdeel van uit te maken."

Voor haar creatie kreeg de solardesigner de ARC21 Innovatie Award van platform De Architect. Omdat, stelt de jury, de realisatie van projecten zoals dit zonnedak nodig zijn om de politieke en maatschappelijke verandering op gang te brengen. En dat is precies wat de Bergse met haar creaties wil.



Waar we onze energie vandaan halen, moet veranderen. Minder gas en olie, meer kijken naar alternatieven zoals de zon die constant schijnt. "We zijn veel bezig met meer, maar het kan minder. Minder vlees eten, minder vliegen en rijden zoals nu. Er zijn betere alternatieven. Die verandering gaat niet in één keer, daar zijn stappen voor nodig. Dit begint bij bewustwording, ook bij de overheid. Er is andere regelgeving nodig. Dat gas nu duurder wordt, is goed voor de opwek van zonne-energie."

Een heuse 'zonnesamenleving' creëren

Om ervoor te zorgen dat de technologie breder wordt geaccepteerd, heeft ze samen met Pauline van Dongen, modeontwerper van wearable technology, The Solar Movement opgericht. Een beweging die zich inzet voor een nieuw perspectief op zonne-energie. Ze willen een heuse 'zonnesamenleving' creëren.

In september en oktober 2022 wordt voor het eerst de Solar Biënnale gehouden in Rotterdam. Daar nemen ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers en architecten aan deel. "Ook wordt het onderwijs erbij betrokken, want we willen dat er wordt nagedacht over hoe solardesign in de toekomst in het onderwijs kan worden toegepast. We willen de kennisontwikkeling versnellen."