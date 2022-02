Ze zaten wel heel erg ver uit elkaar, Vladimir Poetin en Emmanuel Macron, maandagavond in het Kremlin. 'Social distancing', zo luidde de officiële uitleg. Maar niemand gelooft dat er niet meer achter zat. Waar en aan welke tafel er plaatsgenomen wordt, heeft namelijk zo zijn belang in de internationale politiek.

Dit artikel is afkomstig uit HLN. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eigenlijk is er maar één regel: wie thuis 'speelt', zoals Poetin maandag, is in het voordeel, want hij bepaalt de setting. Wie op verplaatsing gaat, wordt soms verrast, gedestabiliseerd, afgedreigd en/of vernederd. En steevast bespioneerd.

Revanche in Versailles

Maar het kan nog erger. Zoals na de Eerste Wereldoorlog. De overwinnaars beslissen begin 1919 over het lot van de verliezers op de Vredesconferentie van Parijs. Duitsland en zijn bondgenoten zijn daar niet eens welkom. Hun delegaties krijgen enkel het eindresultaat onder de neus geschoven, te nemen of te laten.

De ondertekening van het Vredesverdrag met Duitsland gebeurt op expliciete vraag van de Franse premier Georges Clemenceau in de Spiegelzaal van het kasteel van Versailles. Waarom juist daar? Clemenceau heeft nooit de Franse nederlaag tegen de Pruisen (1870) verteerd. En vooral niet de proclamatie van het Duitse Keizerrijk op 18 februari 1871 in diezelfde Spiegelzaal van Versailles. Een idee toen van de Pruisische kanselier Bismarck, die daarmee de revanche van Duitsland voor de vernederingen ondergaan onder Lodewijk XIV en Napoleon in de verf wilde zetten.

De wagon van de wraak

De Franse revanche inspireert 21 jaar later ene Adolf Hitler voor een nog grotere vernedering. Wanneer de Franse premier Pétain na de ineenstorting van het Franse leger in juni 1940 om een wapenstilstand vraagt, worden zijn onderhandelaars naar de open plek van Rethondes in het bos van Compiègne gevoerd. Daar hebben de Duitsers de persoonlijke treinwagon van maarschalk Foch opgesteld, waarin zijzelf in november 1918 hun capitulatie hebben ondertekend.



Van onderhandelingen is ook hier niet veel sprake. Keitel, chef van het opperbevel van de Wehrmacht, blaft hen enkel af. De Fransen smeken om te overleggen met hun gevluchte regering in Bordeaux. Dat mag, maar enkel via de (afgeluisterde) telefoon. "Raadt eens waar ik ben", zucht delegatieleider generaal Huntziger. "In de wagon". Zijn aangeslagen collega Maxime Weygand (minister van Oorlog) blijft even stil aan de andere kant van de lijn en zegt dan: "Mon pauvre ami".

1939: De toenmalige Britse eerste minister Chamberlain, links van Hitler, werd drie uur geïntimideerd voordat er echt gepraat werd. 1939: De toenmalige Britse eerste minister Chamberlain, links van Hitler, werd drie uur geïntimideerd voordat er echt gepraat werd. Foto: Classic Vision AFP

Hitler is meester in het op alle mogelijke manieren druk zetten tijdens onderhandelingen. Eén van zijn eerste slachtoffers is de Oostenrijkse kanselier Kurt von Schuschnigg. Op 12 februari 1938 arriveert die in de Berghof in Berchtesgaden, Hitlers buitenhuis. In de grote zaal met uitzicht op de Untersberg en in de studeerkamer wordt Schuschnigg een dag lang afgesnauwd en bedreigd.

Intimidatie voor gevorderden

Hitler houdt drie van zijn generaals in de omgeving om nog meer druk te zetten. Hij verliest soms elke zelfbeheersing. Schuschniggs voorganger Dollfuss is door de nazi's vermoord. De Oostenrijker vreest op zeker moment dat hij ter plekke zal gevangen gezet worden. De uitnodiging om te dineren slaat hij af. Een maand later zwicht hij voor de dreigementen van de Führer en wordt Oostenrijk ingelijfd bij Duitsland.



Een half jaar later doet de nazi-leider dit scenario dunnetjes over met de Britse premier, Neville Chamberlain. Drie uur lang duurt de tirade dit keer, terwijl de duisternis valt over het prachtige panorama. Aan het einde is Chamberlain bereid de afscheiding van Sudetenduitse gebieden te aanvaarden.

De muren hebben oren

Zijn opvolger Winston Churchill is een veel sluwere vos. Wanneer de geallieerden in februari 1945 moeten beslissen over het lot van Duitsland en Oost-Europa, wil hij die conferentie per se in het Westen laten plaatsvinden om van het 'thuisvoordeel' te kunnen genieten. Stalin haalt echter zijn slag thuis. Het wordt Yalta, op de Krim.

De doodzieke Amerikaanse president Roosevelt en de verzwakte Churchill maken lange en gevaarlijke reizen - met tussenstop Malta - om er te komen, Stalin een eerder comfortabele trip per trein. De Sovjet-leider laat het grootste zomerpaleis aan de Amerikaanse delegatie, het meest pittoreske aan de Britten en kiest zelf voor het meest strategisch gelegen verblijf, dat centraal gelegen vanwaar de Sovjets de twee andere delegaties in de gaten kunnen houden.



De vergaderingen vinden plaats aan een vrij kleine ronde tafel, in de oude balzaal van het Amerikaanse paleis. Roosevelt zit voor. Stalin is er in principe in de minderheid. Maar hij heeft een groot voordeel: er is voor gezorgd dat de andere delegaties afgeluisterd worden door de KGB van Beria. De Amerikanen gaan daar nogal nonchalant mee om.

Mike Reilly, chef van de Secret Service, zegt: "Hoeveel microfoons we ook vinden, we zullen ze nooit allemaal vinden." Churchill lacht met de Russen, zoals hij in augustus 1942 al deed in Moskou. De oren van de KGB noteerden toen uit zijn mond dat 'de Russen in de rangorde van de natuur lager staan dan de orang-oetan'. In zijn memoires vertelt Winston hoe de Britten in Yalta grapjes maken over een aquarium zonder vissen. De volgende dag zitten er vissen in.

De Chinese leider Mao ontving Richard Nixon in een rommelige werkkamer. Het bepaalde de gemoedelijke sfeer van de ontmoeting. De Chinese leider Mao ontving Richard Nixon in een rommelige werkkamer. Het bepaalde de gemoedelijke sfeer van de ontmoeting. Foto: Belgaimage / AFP

Nonchalante Mao

In de Koude Oorlog vinden daarom zowat alle belangrijke onderhandelingen en topontmoetingen plaats op neutraal terrein. JF Kennedy ontmoet Chroesjtsjov in Wenen (1961), Gerald Ford ziet Breznjev vier keer in Helsinki (1975) en de eerste keer dat Ronald Reagan en Gorbatsjov mekaar onder vier ogen spreken (1985) gebeurt dat in Genève. Richard Nixon trekt wel naar Moskou (1972) en zelfs naar Peking. De ontmoeting met voorzitter Mao vindt plaats in diens wat smoezelige privévertrekken, vol tafeltjes met boeken en documenten. De uitgetikte neerslag van dat gesprek leert dat het er in die nonchalante setting best gezellig aan toe gaat. Met onder andere dit stukje dialoog:



Henry Kissinger: "Ik liet de geschriften van voorzitter Mao lezen aan mijn Harvardstudenten"



President Nixon: "De geschriften van de voorzitter hebben een natie in beweging gebracht en de wereld veranderd."



Voorzitter Mao: "Uw boek, 'The Six Crises' is ook niet slecht."