Reizen met het openbaar vervoer moet gemakkelijker en dat kan straks ook. De OV-chipkaart gaat op de schop en er komen hele nieuwe betaalvormen bij. Zo kun je over een paar maanden overal in Nederland in- en uitchecken met je bankpas of creditcard. Of het werkt? Lelystad is de kraamkamer en heeft afgelopen jaar getest in het busvervoer.

Lelystedelingen omarmden de proef. "Een derde van de buspassagiers die op saldo reist, checkte in en uit met een bankpas of creditcard", zegt Nikkie Smit, woordvoerder bij vervoersbedrijf Arriva. "En dat doen ze alsof ze nooit anders hebben gedaan. We krijgen geen klachten of vragen. Dat hadden we niet verwacht. We willen wel services verbeteren; het is niet voor niets een proef." Nou ja, een klacht dan, merkte ze. "Bij in- en uitchecken ging geen piepje en dat maakte reizigers onzeker of alles wel goed ging."

En soms gaat er ook nog wel eens wat mis: "Reizigers in Lelystad denken soms dat je alleen hoeft in te checken, omdat daar toch overal hetzelfde tarief geldt. Maar uitchecken hoort er echt ook bij."

Arriva deed de aftrap van het nieuwe betaalsysteem maar alle negen vervoersbedrijven in Nederland doen mee aan OVpay, de overkoepelende naam van allerlei nieuwe betaalvormen in het openbaar vervoer. De proef in Lelystad ging zo goed en de techniek staat zo stevig, dat nu heel Nederland aan de beurt komt. "Tussen nu en de zomer voeren we dat overal gefaseerd in. Per regio. De planning werken we nu uit", zegt Gerbrant Corbee. Hij is woordvoerder van het landelijke Innovatieprogramma OV-betalen waaronder OVpay nu vaart.

Lelystad leent zich volgens Corbee en Smit 'perfect' als proefgemeente en startpunt voor nieuwe betaalvormen voor bus, trein, metro en tram, die reizen uiteindelijk in heel Nederland 'gemakkelijker en aangenamer' moeten maken. Corbee: "Lelystad heeft een beperkt aantal buslijnen. Er geldt op de stadsbussen overal één tarief. Dat maakt het heel overzichtelijk. Daardoor kun je er goed monitoren hoe de proef verloopt."

De proef is trouwens nog niet voorbij. Na de zomer volgen verbeteringen en uitbreidingen en komen er andere betaalvormen bij.

Vol tarief

Met betaalpas, creditcard of smartphone kun je alleen tegen vol tarief reizen. Voordeel: reizen op saldo - en steeds weer opladen bij een oplaadapparaat - is niet meer nodig. Nadeel: de nieuwe betaalvorm kan nog niet uit de voeten met kortingsproducten zoals een dalurenkaart of een abonnement. Corbee: "Dat is wat ingewikkelder. Daarover zijn we in gesprek met de banken."

Banken werken met transacties. Dat is het verdienmodel, zegt Corbee. Maar reisproducten zijn als het ware 'tegoedbonnen' waar je al voor hebt betaald. Bij in- en uitchecken volgt geen transactie met de bank maar met de vervoersbedrijven. Als banken er wel een rol in zouden spelen, doen ze dat als een soort servicekantoor die alleen wat data en informatie doorgeeft aan die vervoersbedrijven. Daar kan een bank niet van bestaan.

Arriva introduceerde een nieuw betalingssysteem in Lelystad dat overal duidelijk herkenbaar is. Arriva introduceerde een nieuw betalingssysteem in Lelystad dat overal duidelijk herkenbaar is. Foto: Arriva

Hoever de gesprekken staan, kan Corbee niet zeggen. Maar als alles lukt, kun je ergens in de tweede helft van het jaar je betaalpas in het openbaar vervoer ook gebruiken met kortingsproducten.

OVpay werkt - naast invoering van de bankpas aan verdere verbeteringen en nog meer betaalsystemen. Straks kun je op vier verschillende manieren reizen met het openbaar vervoer:

Bankpas

In- en uitchecken kan met je contactloze betaalpas of creditcard, ook als die op je mobiel staat. Eerst dus alleen nog alleen voor reizen tegen vol tarief. Om het nieuwe betaalsysteem in te voeren worden alle 60.000 kaartlezers bij palen en poortjes aangepast of vervangen. Ook buitenlandse toeristen kunnen dan met hun bankpas of creditcard in Nederland reizen.

gps

NS en Arriva beginnen over een week een proef met treinreizen op gps. Je zet een app op je telefoon en als je wilt inchecken, roep je een QR-code tevoorschijn. Daarmee kun je door de poortjes, in en uit. Aan het einde van je reis sluit je de app. Omchecken als je onderweg overstapt naar een andere vervoerder hoeft niet meer. De app reconstrueert op basis van gps de reis. Translink, de organisatie die betalingen in het ov regelt, zorgt voor de rest.

Ov-chipkaart

Er komt in de tweede helft van het jaar een opvolger van de huidige ov-chipkaart, die tot 2023 bruikbaar blijft. De techniek is volgens Corbee aan vernieuwing toe en ook de beveiliging kraakt steeds harder. Er komt een hele nieuwe kaart en een versie voor op je smartphone voor in de plaats.

Corbee: "Er zitten gemaksvoordelen aan. Als de tweede klas vol zit, kun je tijdens de reis via de app switchen van naar eerste klas, bijvoorbeeld. De prijs wordt gelijk aangepast. Reizen op saldo - steeds opladen - hoeft niet meer." Oud of nieuw: omchecken als je wisselt van vervoerder blijft wel nodig.

TICKET

Een los ticket kopen blijft gewoon mogelijk.

In de verdere toekomst liggen nog veel meer mogelijkheden door nieuwe technieken te koppelen aan bijvoorbeeld deelfietsen, theaters en bioscopen: een QR-code voor alles. Corbee: "Het ov-chipkaartsysteem is voor en door het ov. We werken nu aan een open systeem waar anderen op kunnen aansluiten."