Rien van Kemenade (58) belde na een val in zijn huis vijf keer naar 112, maar steeds werd de verbinding door de meldkamer verbroken waarna de Helmonder overleed.

Dit artikel is afkomstig uit Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De tranen vloeien rijkelijk bij Kevin van Kemenade, Elly en Mart Werts. Het is ruim drie maanden na de dood van respectievelijk hun vader, broer en zwager. Op tafel staat de foto van Rien, geflankeerd door twee kaarsjes en bossen fleurige bloemen.



Ze denken nog vaak terug aan die bewuste nacht van zondag 24 op maandag 25 oktober vorig jaar. Rien van Kemenade belt die nacht om 2.26 uur voor het eerst het alarmnummer. Hij kan alleen niet communiceren met de medewerkers van de centrale meldkamer.



Dat heeft te maken met de fysieke gesteldheid van de Helmonder. In 2004 kreeg hij een hersenstaminfarct, dertien jaar later gevolgd door twee hartinfarcten. Van Kemenade kampte erna ook met zware depressies en hevig bibberen. Zijn fysiek liet hem steeds meer in de steek en hij zag het leven niet meer zitten.



Van Kemenade wilde dat het ophield en had zelfs een foto geselecteerd die zijn familie na zijn dood zou kunnen gebruiken voor de uitvaart. Die afbeelding staat nu bij Mart en Elly Werts in de woonkamer in Asten. Zijn poging om daadwerkelijk uit het leven te stappen, mislukte tot opluchting van zijn nabestaanden.



Maar dan valt hij in de nacht van 24 op 25 oktober in zijn woning en loopt een flinke hoofdwond op. Hij belt 112 voor hulp, maar de verbinding wordt vier keer verbroken door de centralisten. Die horen niks aan de andere kant, omdat de Helmonder niet kan zeggen waar hij is en welke hulp hij nodig heeft.

Huisarts

Hij bloedt dan al hevig, mede door medicijngebruik. Toch lukt het hem om zijn huisarts te bellen en even later nogmaals 112. Maar die noodoproepen blijven onbeantwoord. Uiteindelijk anderhalf uur na zijn eerste poging probeert hij het nog een keer via 112, maar door zijn toestand drukt hij tot twee keer toe een 1 te veel in. Hij overlijdt die nacht aan zijn verwondingen, wordt later door een arts vastgesteld.



Zus Elly en zwager Mart hebben vanwege de gesteldheid van Rien met hem de afspraak dat hij geregeld belt of appt, zodat ze weten dat het goed gaat. Maandag 25 oktober krijgen ze geen contact, ook een dag later lukt het niet. Het zit Elly en zwager Mart niet lekker en ze rijden van Asten naar Helmond. Daar treffen ze Rien boven dood in bed aan, badend in het bloed.



Wat volgt is een periode van naspeuringen door politie en forensische experts van het NFI in Rijswijk. Voor de nabestaanden van Rien is het aanvankelijk een troost te horen dat hij niet gestorven is door een misdrijf of eigen hand. Later volgt alsnog een klap als ze de uitdraai krijgen van zijn telefoon; hij heeft er alles aan gedaan om in leven te blijven, maar vond geen gehoor.



Zoon Kevin ziet het nu als zijn missie om dit aan de kaak te stellen in het belang van andere hulpbehoevenden. Mensen die niet meer kunnen praten moeten hoe dan ook van hulp verzekerd zijn als het nodig is, vindt hij. De betrokken centralisten verwijt hij niets, de politie evenmin. Hij wil dat het meldsysteem voor noodoproepen drastisch wordt aangepast. "We beschuldigen niemand, echt niet", zegt Kevin van Kemenade. "Het is vooral verdrietig hoe zoiets kan gebeuren. Als iemand vier keer in korte tijd belt, dan moet dat hoe dan ook in het systeem zichtbaar worden en moet er hulp naartoe. Pas dan kun je vaststellen of het een echte of valse melding is."