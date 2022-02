Jill van Ingen uit Denekamp is hoogzwanger, met dank aan haar broer Joey. Hij doneerde het zaad, waarmee een eicel van Jills vriendin Maaike werd bevrucht. De bevruchte eicel is daarop in de baarmoeder van Jill geplaatst en groeit daarin uit tot een nieuw mens. Over een bijzondere daad van broederliefde. 'Dichterbij dan dit kunnen we het genetisch niet krijgen.'

De ronde buik verraadt dat het bijna zover is. Een weekje nog, dan zal ze er zijn, vertelt Jill van Ingen (32). Als alles goed gaat natuurlijk, maar daar gaan zij en haar vriendin Maaike (32) wel vanuit. Volgens de dokter is hun aanstaande dochter gezond. Alles zit erop en eraan, het hartje klopt, ze is klaar voor de wereld.

Dat de kinderwens van de Twentse en de Friezin nu al in vervulling gaat, hadden ze anderhalf jaar geleden niet kunnen bedenken. De wachtlijsten voor een zaaddonor zijn 'best lang', ondervonden Jill en Maaike, toen ze daar navraag naar deden. Kort gezegd kwam het erop neer dat er meer vraag dan aanbod was en dat ze achter in de rij konden aansluiten. Maar twee jaar wachten, dat wilden ze niet. De enige manier om het te versnellen, was door zelf met een donor te komen. En zo kwam het stel uit bij Jills broer: Joey.

"Joey heeft altijd gezegd dat hij zelf geen kinderen wil", vertelt Jill. Maar haar wens was wel bij hem bekend. Een aantal jaren geleden had hij bij zijn zusje al eens laten vallen dat zij 'daarvoor' bij hem terecht kon. Dat hij haar wel wilde helpen, als dat nodig was.

Het is voor Joey van Ingen, net als Jill een kind van de Twentse zangeres Marga Bult, een manier om zijn genen toch door te geven, zonder zelf vader te worden. Want dat wil hij niet, simpelweg omdat het niet in zijn leven past. Van Ingen reist namelijk als dj Radical Redemption de hele wereld over, verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van een kind gaat dan naar zijn mening niet. Zijn onafhankelijkheid is voor zijn carrière bijna net zo belangrijk als z'n draaitafel.

Ze bespraken het idee. Het zaad van Joey moest een eicel van Maaike bevruchten, de embryo zou vervolgens bij Jill geplaatst worden, zij zou de draagmoeder zijn. Jill overlegde met Maaike. Joey met Jill. Jill en Maaike met Joey. En zo besloten ze begin 2021 om ervoor te gaan. "Voor ons is dit het meest dicht bij onszelf. Dichterbij dan dit kunnen we het genetisch gezien niet krijgen."

Meerdere ziekenhuizen werden gebeld, met hun voorstel. Maar het antwoord was steevast nee. Niet omdat artsen hun voorstel uit principe afwezen, maar omdat er geen 'medische noodzaak' was. "Wij hadden een wensconstructie", geeft Jill aan. Omdat ze geen vruchtbaarheidsproblemen kenden kwam het erop neer dat ze het reguliere traject in moesten. Dat zou lopen via de donorbank van het ziekenhuis zelf. Zelf zaad aanleveren bleek lastig.

Uiteindelijk kwamen ze bij een kliniek in het Brabantse plaatsje Elsendorp uit. Daar kon het wel. Wel moesten ze langs een ethische commissie. Ze werden, apart van elkaar, getest door psychologen of ze de toekomstige situatie mentaal aan zouden kunnen. 'Hebben jullie het over de opvoeding gehad?', 'wat gaat zijn rol zijn?', dat soort vragen kwam langs. "De psychologen moesten beoordelen of wij het aan zouden kunnen. Als gezin, maar ook als broer en zus."

Ze slaagden voor de 'voorbereidende' test. En ook daarna verliep alles naar wens. Direct bij de eerste poging was het raak.

Nu, negen maanden later, is het bijna zover. Maaike en Jill zullen de moeders zijn, Joey de oom. "En zo ziet hij het ook echt", vertelt Jill. "Hij heeft het gedaan om ons te helpen, vindt het mooi om het 'vanaf de buitenkant' te zien en te volgen." Groter zal zijn rol ook niet zijn, dat is zelfs contractueel vastgelegd. Dat is niet verplicht, ze kozen er zelf voor. "Wij kunnen heel goed met elkaar, Maaike en mijn broer ook, maar stel dat er ooit iets zou zijn…"

Een broer die als zaaddonor dient voor de vriendin van zijn zus: de constructie is niet gebruikelijk. Maar er zou ook geen taboe op moeten rusten, vinden beiden. Er is immers niets incestueus of vreemds aan. Al liet de roddelpers dat vorige week wel zo klinken. 'Zoon Marga Bult is de vader van haar dochters baby!', kopte Story, inclusief uitroeptreken. Jill en Maaike vonden het jammer.

"Wie het verhaal niet leest, krijgt het idee dat ik een onderonsje met mijn broer heb gehad", zegt ze. "Vooral Joey kreeg een hoop vragen, hij staat als dj ook meer in the picture. Daarom heeft hij het in een videobericht daarna ook maar uitgelegd." En ach, zegt ze. Nu waait het ook wel weer over.

Maaike, Joey en Jill, zij zien het vooral als een heel mooi verhaal. Een verhaal ook, waar hun vader gelukkig nog deelgenoot van mocht zijn. Vanaf zijn ziekbed, in het bijzijn van z'n naasten, kon hij in augustus op een echo zien dat hij opa zou worden. "Dat was heel bijzonder, dat we dat konden doen, en confronterend tegelijk", zegt Jill. "Die echo hadden we eigenlijk een week later gepland staan." Het was maar goed dat ze het moment naar voren hadden gehaald. "Een paar dagen later overleed hij."

Het is een groot gemis, geeft Jill aan. Daar tegenover staat de blijdschap, over de geboorte van een nieuw leven. "Ik denk dat het heel mooi is dat het zo kan", zegt Jill. "Dat we als familie een dusdanige band hebben dat dit bespreekbaar is, dat Joey daarover heeft willen nadenken, dat hij dit voor ons over heeft… Want het is niet niks wat je vraagt, dat realiseren we ons. We zijn hem heel erg dankbaar."