Werknemers die gaan scheiden. Niet zelden gaat een scheiding gepaard met uitval en improductiviteit op het werk.

Werkgevers mogen best wat meer oog hebben voor scheidende werkenden, vindt CNV. Aanleiding voor de vakbond om er aandacht voor te vragen zijn nieuwe resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van scheiding op het werk en de werkzaamheden.

Die zijn niet mals, blijkt wel. In het onderzoek, dat de vakbond liet uitvoeren door peiler Maurice de Hond, zegt bijna 70 procent van de gescheiden werknemers dat de verwerking van een scheiding voelt als een rouwproces. Lang niet iedereen lukt het om de emotionele klap te boven te komen: 16 procent belandt in een burn-out nadat ze gescheiden zijn.

Tegelijkertijd zegt ruim een kwart van de ondervraagden in het jaar na de scheiding nog altijd minder productief te zijn op het werk dan daarvoor. Ook geeft een op de vijf aan zich voor kortere tijd ziek gemeld te hebben na de scheiding.

Scheiden is lijden, en dat merkt de werkgever ook. Scheidende werknemers kosten jaarlijks bijna een half miljard euro per jaar aan verzuim, zo blijkt uit een onderzoek dat TNO eerder deed.

Juist omdat het zo'n grote groep werkenden betreft de helft van alle stellen gaat scheiden of uit elkaar na een langdurige relatie en het verzuim een flinke kostenpost kan zijn, kunnen bedrijven eigenlijk niet om het thema scheiding heen, vindt Piet Fortuin.

Dat er in de praktijk nog vrij weinig over wordt gepraat, bevestigen de resultaten van dit onderzoek. Meer dan een kwart van de ondervraagden ervaart dat er een taboe is op verdriet op de werkvloer.

Verdriet delen

Het bedrijf Zorgeloosch biedt mediation en financieel en juridisch advies bij een scheiding. Hr-manager Afra Brunott valt op hoeveel bedrijven niets hebben geregeld voor medewerkers en er weinig aandacht voor hebben. "Zeker omdat zoveel mensen ermee te maken krijgen, is mijn advies aan bedrijven om het op te nemen in de trouw en rouw. Geef mensen de ruimte om dingen te regelen en om verdrietig te zijn. Het kan zo'n rollercoaster zijn."

Brunott maakte in haar werkende leven zelf een scheiding mee, na een huwelijk van tien jaar. "Er komt dan zoveel op je af: het regelen van financiën, een woning, het maken van een ouderschapsplan, je verzekeringen."

Ze ervoer toen hoe belangrijk het is dat collega's en het bedrijf begrip hebben voor de situatie. Ze kreeg zelf bij werkgever, de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, juist alle ruimte van haar leidinggevende en collega's om zaken te regelen én haar verdriet te delen. "Heel veel dingen heb ik gelukkig tijdens mijn werk kunnen regelen. Ik voelde geen belemmering om over mijn scheiding te praten met collega's, maar ik moet wel zeggen dat ik er al bijna tien jaar werkte, in een hr-functie, en dat we een heel hecht team waren."

Afra Brunott. Afra Brunott. Foto: Erik Gevaert

CNV-voorzitter Fortuin zou het toejuichen als werkgevers en leidinggevenden een echtscheiding bespreekbaar maken, steun bieden en werkenden de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun werkzaamheden tijdelijk aan te passen. Wat bedrijven volgens de CNV-voorman kunnen doen is een vertrouwenspersoon laten bijscholen. Een groot bedrijf kan overwegen een scheidingscoach aan te nemen, die de begeleiding van gescheiden werknemers op zich kan nemen.

CNV wil kijken wat het zelf kan doen om scheidende werkenden te helpen. "We willen als vakbond er niet alleen zijn voor mensen als het gaat om werk en inkomen, maar we willen werkenden ook met raad en daad bijstaan bij levensingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding."

hoopt dat met wat extra aandacht kan worden voorkomen dat mensen uitvallen. "We weten dat begrip vanuit de werkgever voor een situatie mensen gezond, gemotiveerd en productief houdt."