Een wethouder moet wonen in de gemeente waar hij werkt. Zo staat het in de wet. Maar een groeiend aantal bestuurders laat die regel links liggen. 179 wethouders, van wie 28 werkzaam in Brabant, wonen niet in hun eigen dorp of stad. Kun je dan je werk wel goed doen?

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Patrick Kok is wethouder in de gemeente Zundert, maar hij woont daar niet. Al vier jaar woont hij namelijk in de gemeente Geertruidenberg, zo'n 30 kilometer verderop. "Ik heb een vrouw en drie kinderen die hier op de basisschool zitten. Dat is de enige reden dat we niet in Zundert wonen", zegt de wethouder. "Als we uit eten gaan of als gezin een stevige wandeling gaan maken, doen we dat in Zundert. Ons huis staat alleen ergens anders", zegt hij. Kok is zeker niet de enige wethouder waarvan het huis ergens anders staat. Hij heeft niet minder dan 27 collega's, verspreid over de hele provincie, die net als hij niet wonen waar ze werken.



Toch is dat wel het ideaal: een wethouder leert op die manier de gemeente beter kennen, weet zo stukken beter welke problemen er spelen en wordt ook beïnvloed door het beleid dat hij maakt of uitvoert. In werkelijkheid wonen in Nederland 179 wethouders niet in de gemeente waar ze werkzaam zijn. In 15 procent gaat het om een wethouder van een Brabantse gemeente.

Patrick Kok. Patrick Kok. Foto: Edine Wijnands

Woonplaatsvereiste

De wethouders die niet in hun eigen gemeente wonen, zoals Kok, vragen bij de gemeenteraad een ontheffing van het zogenoemde woonplaatsvereiste aan. De ontheffingen, die een jaar geldig zijn, kunnen door de gemeenteraden in bijzondere gevallen worden toegekend en wanneer nodig worden verlengd.



Als de gemeenteraad de ontheffing niet wil afgeven, neemt de wethouder de functie vaak niet aan. Ze zijn principieel: ze willen, om uiteenlopende redenen, blijven wonen waar ze wonen.

In de gemeente Tilburg is bijvoorbeeld de helft van alle wethouders niet woonachtig binnen de gemeentegrenzen. Wethouders Bas van der Pol, Rik Grashoff en Rolph Dols wonen in respectievelijk Rotterdam, Delft en Gilze-Rijen. Ze zijn alledrie na het begin van de raadsperiode naar de gemeente gehaald om vertrekkende wethouders op te volgen, waarvan Van der Pol en Grashoff vorig jaar pas. "Ik ben echt op tijdelijke basis gevraagd voor het wethouderschap", zegt wethouder Grashoff daarover. "Om voor minder dan een jaar te verhuizen van Delft naar Tilburg vind ik niet zo logisch. Ik ben beschikbaar als wethouder, maar alleen op de voorwaarde dat ik die ontheffing krijg."

Andrew Harijgens. Andrew Harijgens. Foto: Sem Wijnhoven/DCI Media

Zo staat wethouder Van der Pol er ook in. "Het is gewoon heel praktisch om voor de tijd tot aan de verkiezingen in Rotterdam te blijven wonen. Ik ben geboren in Tilburg en heb vrijwel heel mijn leven in Tilburg gewoond, dus ik ken de stad goed", zegt de D66-wethouder. "Maar ik zie het niet zitten om voor een jaar te verhuizen en mijn hele gezin om te gooien voor zo'n korte periode. Mocht ik doorgaan als wethouder na de verkiezingen, dan is een verhuizing wat mij betreft wel aan de orde."



De wethouders zijn zich er zeer van bewust dat binding met de gemeente moeten hebben, zeker nu ze er niet wonen. "Ik realiseer me natuurlijk vanaf dag één dat ik juist hierop een kwetsbaarheid heb", zegt wethouder Grashoff. "Ik weet dondersgoed dat mensen mij willen aanspreken en ik vind dan ook dat ik beschikbaar moet zijn. Het is nog nooit zo geweest dat ik zeg dat ik niet in Tilburg kan zijn omdat ik een vrije avond in Delft heb. Zo werkt het niet."

'Armoede'

Hans Smolders, raadslid van de grootste oppositiepartij in de Tilburgse gemeenteraad, is er in elk geval geenszins over te spreken: "Ik vind het echt armoede dat je als coalitiepartij niemand uit Tilburg of uit de regio kunt halen", zegt Smolders. "Uiteindelijk weet je dat als je solliciteert voor het wethouderschap dat de regels zijn zoals ze zijn."



Wethouder Andrew Harijgens van de gemeente Helmond maakt het qua afstand redelijk bont. Hij woont namelijk in Bergen op Zoom, hemelsbreed zo'n 95 kilometer verderop. Harijgens is vorig jaar ingevlogen als wethouder in de gemeente Helmond. "De periode tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen is te kort om te verhuizen. Als de verkiezingen zich aandienen ben ik minder dan een jaar wethouder in deze gemeente. Dat is echt geen redelijke termijn om een huis in Helmond te gaan kopen", zegt Harijgens.



De wethouder heeft wel een appartement in Helmond zodat hij geen reistijd heeft en altijd in Helmond kan zijn als de functie daarom vraagt. "Ik ben ook zeker bereid om te verhuizen als ik na de verkiezingen hier weer wethouder mag zijn. Ik heb een volledige commitment naar de gemeente Helmond toe", legt Harijgens uit. "Ik ben iets begonnen hier en dat zou ik graag voortzetten."

Eric Daandels. Eric Daandels. Foto: Paula Pols

'Hij kende stad niet'

Voor raadslid Pieter Vervoort van het CDA was de benoeming van wethouder Harijgens in ieder geval geen logische stap. Zijn partij stemde blanco bij de benoeming van de wethouder. "Wij vroegen ons zeer af hoe een wethouder in acht maanden tijd nog een wezenlijk verschil zou kunnen maken. Hij kende de stad niet en hij kende de mensen niet", legt Vervoort uit. "Wij hadden het effectiever gevonden als de taken van de vorige wethouder door de andere wethouders waren overgenomen."



Wethouder Eric Daandels van de gemeente Waalwijk is door de gemeenteraad inmiddels al vier keer ontheffing verleend. Daandels woont namelijk in Heeswijk-Dinther, bijna 30 kilometer verderop. Dat is tegen het zere been van Richard Tiemstra, raadslid namens de SGP in Waalwijk: "Wij vinden dat een wethouder zelf aan den lijve moet ondervinden wat er gebeurt in een gemeente. Dat ze ook op straat, op het voetbalveld en in de supermarkt aanspreekbaar zijn door burgers. Dat is lastig als je hier niet woont."



De wethouder zelf ziet dat anders. Hij woont in Heeswijk-Dinther vanwege zijn gezin en is niet van zins geweest om te verhuizen. "Zowel mijn partner als mijn twee nog thuiswonende kinderen zijn sociaal geworteld in Heeswijk-Dinther. Zij zijn daarom niet gemotiveerd om te verhuizen voor een onzekere en tijdelijke baan van mij", laat wethouder Daandels in een schriftelijke reactie weten.

Gaten opvullen

Wethouders die niet in hun eigen gemeente wonen voeren daarvoor verschillende redenen op. De reden die Brabantse wethouders het meest noemen is de te korte raadsperiode: ze vervangen een wethouder die uitvalt en zijn niet van plan voor twee of drie jaar hun hele hebben en houden te verkassen naar de plek waar ze bestuurder worden. Ze volgen een wethouder op die wegens ziekte moet stoppen of die een andere baan krijgt.



Dat sommige wethouders de raadsperiode niet volmaken is dus een van de redenen waarom er indirect ontheffingen moeten worden verleend. Sommige wethouders vertrekken zelfs om in een andere gemeente wethouder te worden. Wethouder Hans Tanis vertrekt uit de gemeente Sliedrecht om wethouder in de gemeente Altena te worden en wethouder Antoinette Maas stapte wegens gezondheidsredenen op in de gemeente Helmond om na een korte rustperiode wethouder in Land van Cuijk te worden. Wie het ene gat opvult, laat een ander gat na.



Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden, merkt dat het steeds lastiger wordt om bestuurders uit de eigen samenleving te halen. "Het wethoudersambt is aan het professionaliseren. Van wethouders wordt steeds meer vakmatige kennis gevraagd", zegt Boogaard.



"Dat betekent dat gemeenten soms wel mensen van buiten de gemeente moeten halen om complexe problemen in hun gemeente op te lossen. Gemeenten vinden het ook steeds minder bezwaarlijk om dat te doen. De opvattingen over wat hoort, zijn aan het verschuiven."

Goede reden

Boogaard bemerkt ook dat wethouders wel een goede reden moeten kunnen opvoeren om buiten hun eigen gemeente te wonen. "Als zij alleen hun sociale leven elders als reden opgeven om niet naar hun eigen gemeente te verhuizen", zegt Boogaard, "dan kan de raad dat alleen accepteren als een wethouder echt kennis brengt die een andere kandidaat niet zou kunnen brengen."