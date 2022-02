Sportief gaat het Ajax voor de wind, maar door het vertrek van technisch directeur Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega's schudt de club op zijn grondvesten. Is het een incident? Of zegt het geval van Overmars iets over het werkklimaat?

Zo ben je internationaal gevierd technisch directeur van Ajax, zo krijg je vragen van journalisten over het rondsturen van dickpics. De carrière van Marc Overmars - belangrijk architect van de Europese wederopstanding van de landskampioen - nam zondagavond laat een wending, toen de club zijn vertrek aankondigde wegens het 'gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's'.

Volgens ingewijden vertoonde Overmars jegens in ieder geval één vrouwelijke medewerker 'stalkingachtig' gedrag en stuurde hij haar dickpics. Overmars weigerde maandag commentaar op deze beschuldiging en verwees naar de verklaring die zondagavond laat op de website van Ajax verscheen. Daarin zegt hij: 'Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk.'

'Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.'

Mail aan alle medewerkers

Vooralsnog zou er geen aangifte zijn gedaan tegen Overmars. Het grensoverschrijdende gedrag zou aan de oppervlakte zijn gekomen nadat, algemeen directeur Edwin van der Sar op 25 januari een mail had rondgestuurd. Daarin attendeerde hij alle werknemers op de aanwezigheid van twee 'vertrouwenscontactpersonen' bij wie ze terecht kunnen met klachten over veiligheid op de werkvloer. Die mail zou mede zijn ingegeven door de onthullingen enkele dagen eerder over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The voice of Holland.

Ajax laat het vooralsnog bij het bericht van zondag op de eigen site. Daarin zegt de voorzitter van de raad van commissarissen, Leen Meijaard, dat er 'meteen gehandeld' is toen geluiden werden vernomen over Overmars' gedrag. 'Hij heeft helaas echt grenzen overschreden, dus verder gaan als directeur was geen optie, dat zag hij zelf ook in.'

De commissarissen lieten zich adviseren door een niet nader genoemde deskundige, aldus de verklaring van de club. Daarin zegt Van der Sar zich verantwoordelijk te voelen 'om de collega's te helpen. Een veilig werkklimaat is heel belangrijk, voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden.'

De KNVB stelt in een verklaring geschrokken te zijn van de berichtgeving en mee te leven met de slachtoffers. 'Tegen alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is. Het kan anoniem, bij de vertrouwenscontactpersoon van je club, van de KNVB of bij het Centrum Veilige Sport.'

Goed gehandeld?

Ajax heeft sinds 2017 twee vertrouwenscontactpersonen, oud-clubarts en gepensioneerd huisarts Piet Bon en Margriet Berger, oud-docent en voormalig gastouder van Ajaxspelers.

De voetbalbond wijst in de verklaring op de meldplicht van clubs bij grensoverschrijdend gedrag. Op zo'n melding volgt onderzoek door het Instituut voor de Sportrechtspraak.

Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die herhaaldelijk onderzoek heeft gedaan naar grensoverschrijdend gedrag in de sport, zegt dat Ajax ogenschijnlijk doortastend te werk is gegaan. "Maar het is te vroeg om te beoordelen of de club nu goed heeft gehandeld. Daarvoor moeten we weten wanneer en wat er gemeld is en of het meteen is opgepakt door de club. Er zijn vooralsnog meer vragen dan antwoorden. Ik vraag me vooral af waar de slachtoffers zijn en of die betrokken zijn bij de berichtgeving. Hun belang zou nu voorop moeten staan."

Hoofdsponsor Ziggo zit in zijn maag met de kwestie. De aanbieder van internet, televisie en telefonie zegt in een verklaring de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. 'We kunnen er nu nog niet op vooruitlopen wat het betekent voor ons partnership.'

Niet praten met de pers

Medewerkers zijn geschrokken van de berichten, blijkt maandag bij de Arena. Praten over de zaak tegen de pers mogen ze niet, aldus verschillende medewerkers die tijdens hun lunchpauze even een blokje om gaan.

"We weten nog van niets maar we zijn wel erg geschrokken van het nieuws," zegt een van hen. "We weten niet wat het grensoverschrijdende gedrag inhield en ook niet om welke en hoeveel vrouwen het gaat."

Bij sportcomplex De Toekomst staan enkele fans te posten om hun idolen te zien. "Wij wachten op Tadic," zegt een jonge knul die steeds in de snel voorbijrijdende auto's kijkt om te zien of zijn geliefde voetballer eraan komt en misschien even wil stoppen. De meeste auto's rijden hard door zodra de slagboom opengaat. De Ajaxmedewerker die er in een huisje toezicht houdt, weet ook van niks. "Geen idee wat er gaande is."