Ze mag dan al 95 zijn en 70 jaar op de troon zitten, de Britse Queen Elizabeth is niet bang om knopen door te hakken. Want het hoge woord is er nu uit: wanneer haar zoon Charles (73) koning wordt, krijgt zijn vrouw Camilla (74) de koninklijke titel van Queen Consort, koningin-gemalin. Of hoe 'die verdorven vrouw' tóch mee op de troon zal zitten.

Het was in de zomer van 1971 dat Lucia Santa Cruz, de dochter van de Chileense ambassadeur in Londen, de 22-jarige prins Charles en haar oude studievriend in Cambridge voorstelde aan Camilla Rosemary Shand, zoals ze toen nog heette. Het was, zoals dat heet, liefde op het eerste gezicht. Wat ze toen nog niet wisten, was dat zo een verhaal begon dat de Engelse publieke opinie vijftig jaar lang zou beheersen.



Want Charles was kroonprins van Engeland en wellicht de meest begeerde koninklijke vrijgezel in die tijd - onze koning Boudewijn was immers al getrouwd met zijn Fabiola en in Nederland had kroonprinses Beatrix al drie zonen met de Duitse edelman Claus von Amsberg. En het protocol bij de Britse royals was in de jaren zeventig nog niet min: de toekomstige koningin moest onbesproken zijn en dat was Camilla toen al niet. Ze had immers een knipperlichtrelatie met Andrew Parker Bowles, een Britse militair die officier was in het 'Blues and Royals'- regiment én een onverbeterlijke rokkenjager die ook iets had met prinses Anne - Charles' zus.

Niet te vertrouwen

Er doen veel verhalen de ronde waarom het toch niets werd tussen Charles en zijn grote liefde. Volgens sommige koninklijke biografen speelde gekonkel in de hogere adellijke kringen om de kroonprins aan de juiste jonkvrouw te koppelen een rol. Andere bronnen stellen dat Queen Elizabeth zich er persoonlijk mee moeide, omdat ze vond dat Camilla 'niet te vertrouwen' was.

Feit is: de jonge kroonprins vertrok in januari 1973 op een maandenlange militaire missie naar de Caraïben en toeval of niet, in maart 1973 kondigde Camilla haar huwelijk met Andrew Parker Bowles aan. In een brief aan zijn oudoom Lord Mountbatten, de enige royal aan wie Charles over zijn relatie met Camilla had verteld, schreef de jonge kroonprins: 'Ik ben erg teleurgesteld dat zo'n prachtige, vredige en wederzijds gelukkige relatie tot een einde moet komen.'



Enter Diana Spencer - onbesproken, knap, voorzien van de juiste adellijke titels en familiebanden. Terwijl de verlegen Lady Di na hun huwelijk in 1981 de harten van de Britten veroverde, bleef dat van Charles stiekem kloppen voor dat van Camilla. Zij kreeg een zoon Tom (47) - Charles werd zelfs zijn dooppeter - en een dochter Laura (44). Charles kreeg twee zonen, William (39) en Harry (37). De koppels woonden vlak bij elkaar in Gloucestershire en de oude geliefden hielden contact - hoe intiem dat was, is enkel voer voor speculatie. Maar hun beide huwelijken strandden: in 1995 scheidde Camilla van Andrew Parker Bowles, een jaar later volgde het officiële einde van Charles en Diana.

Een paar Martini's

Hoewel er geen enkele formele reden meer was - en al helemaal niet na het tragische verkeersongeval waarbij Lady Di in 1997 het leven liet - bleef Camilla diep verscholen in de schaduwen. En niet in het minst omdat haar schoonmoeder-koningin niets van haar moest weten. Volgens journalist Tom Bower had Charles haar zelf gevraagd waarom ze niet meer moeite deed om Camilla in de familie te verwelkomen. Elizabeth - die al een paar Martini's achter de kiezen had - antwoordde: "Ik kan je overspel niet goedkeuren en Camilla niet vergeven dat ze jou niet heeft verlaten om je huwelijk weer nieuw leven in te blazen. Ik wil niets met haar te maken hebben."



"Het was niet makkelijk voor haar", zou Charles achteraf toegeven. "Het publiek hield van Diana en kon het niet verkroppen dat Camilla haar plaats innam. Ze kreeg veel vuile commentaar te verduren. Maar ik vind het echt fantastisch hoe ze daarmee is omgegaan." Pas in 1999 trad het koppel officieel op de voorgrond, op een verjaardagsfeestje in het Londense hotel The Ritz terwijl buiten de wereldpers gretig de eerste foto's van het koppel schoot. Daarna ging het snel - geholpen door de pr-man die Charles inhuurde om het publieke imago van de vrouw van zijn leven te herstellen.

Queen Elizabeth verlaat een receptie ter ere van haar 70-jarige heerschappij. Queen Elizabeth verlaat een receptie ter ere van haar 70-jarige heerschappij. Foto: Photo News

In 2000 gaf Queen Elizabeth haar goedkeuring voor de relatie, door Camilla uit te nodigen op het feest voor de 60ste verjaardag van de voormalige Griekse koning Constantijn II. Vijf jaar later, op 9 april 2005 - één dag later dan gepland, wegens de begrafenis van paus Johannes Paulus II - trouwden Charles en Camilla. De Queen was er niet bij op de officiële huwelijksplechtigheid, maar gaf dezelfde dag wel een receptie voor haar zoon en nieuwbakken schoondochter. Sterker nog, ze geeft een speech om het paar te feliciteren: "Ze hebben het overleefd en ik ben erg trots. Ik wens hen het allerbeste. Mijn zoon zit veilig thuis bij de vrouw van wie hij houdt."



In de jaren die volgden, werd duidelijk dat 'die verdorven vrouw', zoals de koningin Camilla ooit noemde, zich in de gratie van Elizabeth had gewerkt. Ze was aanwezig bij officiële gelegenheden en mocht van Elizabeth daarbij zelfs de Greville Tiara gebruiken - de diamanten lievelingskroon van háár moeder. Camilla kreeg adellijke titels en onderscheidingen - als laatste in de rij werd ze op 1 januari 2022 Ridder in de Orde van de Kousenband, Engelands oudste ridderorde.

Een hele eer

En nu mag Camilla dus koningin worden, liet Elizabeth aan de wereld weten ter gelegenheid van haar platina jubileum op de Britse troon. Ze krijgt, wanneer Charles eindelijk de troon zal erven, de titel Queen Consort - koningin-gemalin. Een hele eer, want Elizabeths eigen echtgenoot, de vorig jaar overleden prins Philip, bleef zijn hele leven prins-gemaal, net als de echtgenoot van koningin Victoria, prins Albert.

In een reactie op de zeventigjarige heerschappij van de Queen liet de kroonprins weten dat Camilla en hij 'vereerd zijn' door de wens van zijn moeder. "Terwijl we samen getracht hebben Hare Majesteit en ons volk te dienen en te steunen, is mijn lieve vrouw altijd mijn trouwe steun geweest", aldus Charles. Of hoe het turbulente verhaal dat begon in 1971 eenenvijftig jaar later toch een happy end krijgt.