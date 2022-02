De schaduwkant van online bestellen en thuisbezorging zijn de witte bestelbusjes die de binnenstad verstoppen en vervuilen. Dockr vervangt die rijdende smeerpoetsen door bakfietsen. 'Dat is wel even wennen voor een bezorger of monteur.'

"Ons kantoor in Amsterdam heeft iets meer glamour", zegt Nadine van der Hoorn (34), de directeur van Dockr, terwijl ze de vestiging van het bedrijf in Leusden binnenloopt. Tussen enkele bureaus ingeklemd pronkt een voetbaltafel. Op een verweerde sofa slingert een pluche Elmo uit Sesamstraat. Aan een wand hangen drie klokken die de tijd in Londen, Singapore en Leusden tonen. In een vitrinekast staat een paar roze paar sneakers.

De uitstraling mag dan eerder sjofel dan sjiek zijn, ze past wel bij een start-up als Dockr. Dat geldt ook voor de gedurfde missie van het ruim drie jaar oude bedrijf: "Wij willen vervuilende voertuigen uit de binnenstad verjagen."

Die smeerpoetsen blijken de witte bestelbusjes te zijn, die door het stormachtige succes van het online bestellen en winkelen de drukke stadscentra een verkeersinfarct bezorgen en de lucht vervuilen. Het antwoord van Dockr is een transportmiddel waarmee tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw de bakker en de kruidenier aan de deur kwamen: de bakfiets.

De driewieler van toen heeft wel een facelift ondergaan, zoals een blik in de werkplaats in Leusden laat zien. Rijen dik staan hier, blinkend van nieuwigheid, zwarte onderstellen - de eigenlijke fiets - met slechts twee wielen en een accu. Want de bakfiets anno 2022 rijdt op stroom. Tussen stuur en voorwiel komt een zwarte bak van kunstschuim te hangen, naar eigen ontwerp. Daarin leggen de klanten van Dockrs van alles, van warme maaltijden tot hoveniersgereedschap.

De kunststoffen bak, door klanten zoals webwinkel Coolblue in de bedrijfskleuren geschilderd, is al net zo'n herkenbaar verschijnsel als de witte busjes die Dockr weg wil hebben. Thuiscateraar Marleen Kookt rijdt ermee rond, net als de flitsbezorgers Gorillas en Flink. Servicemonteurs van installatiebedrijf Feenstra gaan ermee langs hun klanten. Het Groningse bedrijf Bezorgbakkie brengt er de aankopen mee thuis die consumenten op de markt hebben gedaan.

Het geheim zit hem in de constructie met all-in-abonnementen, legt Van der Hoorn uit. "Bedrijven kunnen een bakfiets al huren vanaf 249 euro per maand. We hebben flexibele abonnementen die per maand kunnen worden opgezegd. De fietsen zijn verzekerd en als er iets aan stuk gaat komen we dat binnen twee dagen repareren of krijgt de klant een andere fiets."

Grotere klanten sluiten contracten af van langere duur. "Je ziet dat grotere bedrijven voor een mix kiezen van bakfietsen kopen en huren. Met een huurcontract kunnen ze gemakkelijk opschalen als de vraag naar thuisbezorging toeneemt." Dockr heeft overigens ook stekkerauto's en elektrische bestelbusjes in zijn aanbod opgenomen. "Soms kan een klant nog niet helemaal zonder."

Fietsen in huis

De naam stamt nog uit het originele visioen van oprichter Boris G.L. Kuijpers. Die wilde in 2018 aan de buitenring van de stad loodsen (docks) bouwen waar klanten hun spullen zouden afgeven waarna het bedrijf de last mile van de bezorging zou verzorgen. Maar al snel bleek dat klanten toch liever de fietsen in huis wilden hebben. Het originele bedrijfsmodel kreeg een make-over.

Kuijpers is inmiddels bij het bedrijf weg en Nadine van der Hoorn heeft sinds december 2020 de dagelijkse leiding. Die carrièrestap werd hoog tijd, zegt ze zelf: "Ik kom uit een familie van louter ondernemers. Ik was de enige loonslaaf nog." Ze is afkomstig van Pon, het ruim een eeuw oude familiebedrijf dat groot werd met de import van auto's, maar inmiddels ook de eigenaar is van de fietsmerken Gazelle, Santa Cruz Bicycles, Cervélo en Union.

Het groene investeringsfonds Poonoc stak een jaar geleden 3 miljoen euro in de start-up. Van der Hoorn wil dit jaar nog eens 5 miljoen bij investeerders lospeuteren.

Bakfiets op de stoep

Dockr heeft nu 140 tot 150 klanten die de bakfietsen inzetten voor bezorging of serviceverlening aan huis - van een wijnboer op de hoek met een enkel bakkie tot klanten die een paar honderd fietsen huren. Het bedrijf is sinds vorig jaar ook actief in Duitsland en België en lonkt naar Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

"We richten ons voornamelijk op klanten in steden", zegt Van der Hoorn. Daar is de behoefte aan een duurzaam, milieubesparend transportmiddel het grootst, zeker nu steden zoals Amsterdam milieuzones instellen en daarmee dieselauto's verbannen. "Dat horen we klanten ook zeggen: ik kom straks de stad niet meer in met mijn busjes."

Er zitten meer voordelen aan de bakfiets als stedelijk transportmiddel. "In een parkeervak voor een bestelbus passen wel acht tot tien bakfietsen", stelt Van der Hoorn. Overigens hoeft een bezorger met een bakfiets niet minutenlang te zoeken naar een parkeerplek: die kan zijn bak gewoon op de stoep zetten.

Met dak

Nadelen zijn er ook. Hoveniersbedrijf Hoek vertelt op de website dat het niet zomaar kan overstappen en zijn auto's met laadbak de deur uit kan doen. "Er moet ook gereedschap met lange stelen mee en soms ook groenafval."

Remco van den Beld, ketenmanager bij installateur Feenstra, constateert in een testimonial dat de inzet van bakfietsen een betere werkvoorbereiding vereist. Monteurs hebben niet meer alles bij zich: in de bak past nu eenmaal minder dan in een bestelbus.

Het is voor sommige gebruikers wennen, zegt Van der Hoorn. Een bus of auto is vaak een soort statussymbool voor een monteur of een bezorger. "En het is een lekkere warme plek waar je beschut zit met je koffie en je sjekkie." Natuurlijk is door regen en wind fietsen niet leuk. Maar, zegt ze lachend: "We gaan onze bestaande bakfietsen niet met een afdakje uitrusten." Er is hoop: op de ontwerptafel ligt een vierwieler met dak.

Bedrijf: Dockr

Waar: Leusden

Sinds: 2018

Aantal werknemers: 25

Omzet: 10 miljoen euro (raming voor 2022)