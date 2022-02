Bram genoot volop van zijn reis door Peru toen het noodlot toesloeg. Het vliegtuigje waarin hij met zes anderen zat stortte afgelopen vrijdag neer. Niemand overleefde de crash.

Vrijdagnacht ging in 't Harde op de Veluwe de deurbel bij Thijs van 't Hul (48) en zijn vrouw Alinda (50). Twee agenten vertelden wat ze al vreesden. De naam van hun zoon Bram (18) staat op de passagierslijst van de Cessna 207 die afgelopen vrijdag in Peru neerstortte. Die dag lazen ze al over een vliegtuigcrash waarbij zeven mensen om het leven kwamen, onder wie drie Nederlanders.



De avond vóór het ongeluk belde Bram nog uitgebreid met zijn broer Michiel en vertelde dat hij de volgende dag een toeristische rondvlucht zou maken. Een dag later kunnen zijn ouders amper bevatten wat er is gebeurd. "Zijn lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar we moeten realistisch zijn", zegt vader Thijs. "Als hij nog in leven was, hadden we allang iets van hem gehoord."



Begin december ging Bram op reis. Samen met zijn maatje Robbin van de Streek (19) uit Nunspeet vertrok hij voor een rondreis door Nicaragua, Costa Rica en Peru. Mooie ervaringen opdoen, plezier maken, nieuwe mensen ontmoeten. De vrienden zaten bij elkaar in de klas op het Nuborgh College in Elburg. Zes maanden voor hun trip haalden ze hun vwo-diploma. In een tussenjaar hoopten ze ontdekken welk vervolg ze aan hun leven wilden geven.



Aanvankelijk zouden ze gaan backpacken in Nieuw-Zeeland, maar vanwege de strenge lockdown ging die reis niet door. "Dat was een enorme teleurstelling", zegt Van 't Hul. "Hij nam een tijdelijk baantje als stratenmaker. Elke ochtend om 5.00 uur stond hij naast zijn bed. Hij mopperde nooit, want het doel was duidelijk: geld verdienen voor zijn reis. Daar had hij gruwelijk veel zin in."

Bram en Robbin. Bram en Robbin. Foto: Instagram Bram van 't Hul

Bram en Robbin ondernamen van alles. Boarden vanaf een vulkaan, raften op een ruige rivier, van een tokkelbaan glijden midden in het oerwoud. Op Instagram hield Bram een blog bij over zijn reis. De levenslust, de vreugde en het avontuur spatten van de vele foto's en video's die hij postte.



"Via beeldbellen en WhatsApp hielden we contact", vertelt vader Van 't Hul. "Soms spraken we hem een paar dagen niet en volgden we zijn belevenissen via Instagram. We waren trots op hem en uiteraard maakten we ons soms ook zorgen. Hij zat immers aan de andere kant van de wereld. Maar Bram was niet iemand die in zeven sloten tegelijk loopt. We vertrouwden erop dat het goed zou gaan."

Sociaal

Een heel sociale jongen, zo typeert zijn vader hem. Behulpzaam, oprecht, lief. Bram had veel vrienden, kreeg energie van mensen om zich heen. Iedereen was gek met Bram en Bram was gek met iedereen. Als lid van christelijke jongerenvereniging Eljada uit Nunspeet zocht hij zijn geloofsgenoten actief op. "Daar heeft zijn geloof vorm en inhoud gekregen. Het heeft hem in positieve zin gevormd."



Muziek was zijn grote passie. Bram had talent, speelde als lid van muziekvereniging Concordia uit Oldebroek in zowel het jeugdorkest als in het A-orkest. Twee jaar geleden werd Bram geselecteerd voor het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. De bugel was zijn instrument. "Toen hij de bugel op zijn 14de voor het eerst aan zijn mond zette, was het liefde op het eerste gezicht."

Eén van de foto's van Bram die hij deelde op Instagram. Eén van de foto's van Bram die hij deelde op Instagram. Foto: Instagram Bram van 't Hul

Bram en Robbin waren bezig aan de laatste weken van hun reis. Eind deze maand zouden ze terugkeren. Eerst nog een paar mooie avonturen beleven, zoals een bezoek aan Incastad Machu Picchu. "Een tijdje terug spraken we Bram via beeldbellen. Mijn vrouw zei hem heelhuids thuis te komen. 'Natuurlijk mam', zei hij. 'Op 25 februari zien jullie me weer op Schiphol.' Voor de grap zei hij erachteraan: 'Mocht het tóch nog misgaan, dan heb ik er vrede mee. Mooier dan dit wordt het niet'. Natuurlijk zag hij dit niet aankomen, maar we troosten ons met de gedachte dat hij gelukkig was op deze reis."



Thijs van 't Hul en zijn vrouw Alinda hebben geen idee hoe het verder moet. Ze vinden houvast bij elkaar en bij hun drie andere jongens, Michiel, Tim en Hidde. Officieel is het lichaam van Bram nog niet geïdentificeerd, maar hoop hebben ze niet meer. "Bram verliezen is onwerkelijk. Het doet fysiek vreselijk veel pijn. Het idee dat zijn lichaam ergens aan de andere kant van de wereld in een stuk woestijn ligt, is voor ons op dit moment niet te bevatten."



De ouders van Bram geven toestemming om foto's van hun zoon bij dit verhaal te gebruiken. Het is niet gelukt om contact te leggen met de ouders van Robbin.