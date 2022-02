Interviews geeft ze zelden, en daar heeft Davina Michelle (26) naar eigen zeggen een goede reden voor. Maar met twee shows in Ahoy in aantocht maakt ze dit weekend een uitzondering. Voor één keer open kaart: over Ahoy, Marco Borsato, haar relatie en een leven na de muziek.

Davina Michelle heeft ADD. Dat zingt ze zelf, in haar nieuwe single Hyper. "Maar," benadrukt ze in haar studio in Dordrecht: "Je moet het geen aandoening noemen, hoor! Ik leef er gewoon mee. En ik moet het uiteindelijk ook maar doen met wat ik heb, hè?" Het hebben van ADD, een variant van ADHD en een concentratiestoornis, heeft het haar echt wel eens lastig gemaakt.

Dat geeft ze meteen toe. Daarom zingt ze er ook over. In het lied biedt ze zelfs haar excuses aan Sebastiaan aan, al jaren haar vriend, omdat ze thuis soms zo lastig kan zijn. "Ik ben heel snel afgeleid, en heel dromerig", legt ze uit. "Ik kan héél lang ergens naar staren en helemaal in mijn eigen wereld zitten. Op de middelbare school kwam ik er achter dat dit ADD is."

Lachend: "We doen nu een beetje het of het een ziekte is, of een diagnose. Maar ik ben gewoon een beetje chaotisch en ongeconcentreerd, hoor. Mijn vriend en ik vullen elkaar gelukkig goed aan. Terwijl ik als een kip zonder kop dromerig overal heen ren, gaat Sebastiaan altijd heel gericht te werk. Dat gaat goed samen. Hij houdt me met beide benen op de grond, en rustig. Als ik een hele heftige dag heb gehad, en 's avonds heel laat met allemaal gedachtes in mijn hoofd in bed lig, dan is hij degene die dat neutraliseert."

Creatief

Ze is er dankbaar voor. "Mijn vriend is elke seconde van de dag bij me. Ik schrijf al mijn liedjes met hem en we hebben sinds kort een opnamestudio thuis, die hij gebouwd heeft, dus we zijn de hele dag in elkaars omgeving. Hij snapte de tekst van Hyper dan ook helemaal. Het is een van mijn favoriete liedjes. Gelukkig maakt ADD me ook heel creatief, en dat is juist fijn als je muziek maakt. Want als ik me dan eenmaal wel kan concentreren, ben ik ook echt supergeconcentreerd. Dan is de rest van de wereld er opeens even niet meer."

Vooraf leek het moeilijk om Davina Michelle over haar loopbaan en leven te spreken te krijgen. Ze doet zelden interviews, ook dit keer was er aarzeling. Het maakt Davina Michelle (echte naam Michelle Hoogendoorn, 1995) een beetje ongrijpbaar. "Maar er staat geen muurtje om mij heen, hoor. Weet je wat het is: ik zit gewoon niet zo te wachten op het weggeven van mijn complete privéleven."

"De grens tussen een bekende Nederlander en een artiest zijn is gewoon heel dun. Van die grens probeer ik een beetje weg te blijven. Het is toch ook niet boeiend wat ik doe als ik 's ochtends opsta? En hoe het met mijn liefdesrelatie gaat? Nederland hoeft niet per se te lezen hoe ik ontbijt. Ik vind dat soort aandacht niet zo belangrijk. Als ik aandacht wil krijgen, dan is het met mijn muziek. Niet omdat ik elke dag pindakaas met hagelslag op mijn brood eet, snap je?"

Je was de afgelopen weken weken op sociale media zelfs helemaal onzichtbaar.

"Ik heb drie weken lang niets gepost, ja! Ik beleefde niets, zat thuis, een week in quarantaine ook. We hadden een gezellig middagje zitten kleien met vriendinnen. Lekker wijnen, verven en kleien. Lekker klooien. Maar een van mijn vriendinnen bleek corona te hebben, dus moest ik vijf dagen lang thuis gaan zitten. Ik heb dus ook helemaal geen hol meegemaakt. Dan denk ik ook: laat maar."

"Normaal gesproken lees ik ook de comments onder verhalen over mij niet. Alleen onder mijn eigen posts, omdat die geschreven zijn door mensen die met me begaan zijn. Aan mensen die me niet volgen heb ik niet zoveel boodschap, daar maak ik mijn muziek niet voor. Maar op een zwak moment las ik laatst toch een keer reacties op een onlineverhaal van een tabloid. Ik las meerdere keren: 'Ik snap de hype niet!' Toen dacht ik wel: ik, een hype? Na me verdomme vijf jaar kapot te hebben gewerkt? Nou, dan ga ik in de shows in Ahoy ook laten zien wat voor hype ik dan ben. Daar komt het thema 'hyper' ook vandaan."

Twee keer spelen in Ahoy. Dat is de volgende mijlpaal in jouw loopbaan.

"Absoluut! Het is een gigantisch project geworden. Het worden strakke, stoere en moderne shows, die heel intens zullen zijn en ook heel dichtbij de mensen in de zaal komen. Want het podium komt heel ver het publiek in. Het is heel lang. Er komen onbekende talenten optreden die ik graag een kans wil geven, zoals ik zelf ook een kans kreeg van P!nk. Je leert ook mij echt beter kennen."

"Ik hoop dat mensen na afloop naar buiten lopen met het idee dat ik, wij, ze echt hebben meegenomen in ons verhaal." Lachend: "En als je wil komen kijken, moet je het nu doen. Want hier blijft het bij. Ik ga dit jaar wel festivaloptredens geven, maar geen andere grote eigen shows doen. Ik vond het spannend hoor, toen de kaartverkoop begon. Maar nu is een van de twee shows al uitverkocht. Ik heb er zóveel zin in."

Het songfestival, zingen bij de Grand Prix van Zandvoort, nu Ahoy... Hoe kijk je naar je loopbaan tot nu toe?

"Het is bizar wat er allemaal is gebeurd en wat ik allemaal heb mogen doen. Ik moet me blijven realiseren dat ik me in mijn handjes mag knijpen. Tegelijkertijd ben ik een realist. Op het moment dat ik het niet leuk meer vind, stop ik ermee. Dan ga ik gewoon wat anders doen. Ik ben pas 26, hè? Ik kan nog steeds naar school. Ik ben niet bang voor de toekomst."

"Als het niet meer lukt, bedenk ik wel wat anders. Op een gegeven moment houdt dit ook weer op, natuurlijk. Ik denk niet dat ik, als ik later met weet ik hoeveel kinderen thuis zit, elke week bij een latenightshow wil zijn, of op alle awardshows voorbij wil komen. Dat hoeft voor mij allemaal niet, hoor. Een tijdpad heb ik niet in mijn hoofd. Helemaal niet. Dit is gewoon een gevoelskwestie."

Jij deed op jonge leeftijd mee aan Idols. Sinds de ophef over The voice of Holland wordt er veel gesproken over talentenjachten.

"Ik heb daar zelf niks vervelends meegemaakt. Maar als dat wel zo was geweest, dan had ik dat wel gezegd. Want ik wil niemand demotiveren om naar buiten te treden als er iets gebeurd zou zijn. Wat er bij The voice of Holland blijkt te zijn gebeurd, is voor iedereen een gigantische shock. Ook voor mij."

"Dit is een onderwerp waar we allemaal heel geduldig en voorzichtig over moeten zijn. Als mensen eenmaal naar buiten durven te komen met hun verhaal, moeten we ze een oor bieden. En niet meteen oordelen. Er moet zeker iets veranderen, ja. Absoluut. Mensen moeten gewoon hun tengels en hun woorden thuishouden."

Je nummer met Marco Borsato wordt nu door radiozenders geboycot.

"Ja, nou ja... Dat is nu eenmaal zo. Ik moet zeggen dat ik in dit verhaal nul belangrijk ben. Als dit daadwerkelijk allemaal waar is, dan is dit nummer totaal niet boeiend. Dat is dan het minst belangrijke. Het belangrijkste is dat de slachtoffers dan geholpen worden. En dat mijn nummer dan niet meer op de radio komt? Nou, boeiend. Hoe het danst is mijn grootste hit, als je naar de streamingcijfers kijkt. Maar hoe belangrijk is dat nou? Het gaat om wat er gebeurd is, en óf er wat is gebeurd."

"Nee, contact hebben we niet gehad. Helemaal niet. Ik denk dat Marco genoeg aan zijn hoofd heeft nu, en ik zou ook niet weten wat ik zou moeten zeggen. Hij hoeft toch niet van mij te horen dat hij een zak is, als dit echt waar is? Dat zou wat zijn, zeg. Dat iedereen met wie hij ooit gewerkt heeft zoiets zou laten weten. Ik wist dit ook niet hè, toen ik een nummer met hem uitbracht, dat dit zou gebeuren. Dat dit überhaupt naar buiten zou komen. Het is een enorme nachtmerrie. Ik weet zelf ook niet wat ik hiermee aan moet. Ik wacht maar gewoon af."

