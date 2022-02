Een onderzoek naar dodelijke incidenten rond het Team Criminele Inlichtingen van de politie zet de minister en Tweede Kamer op het verkeerde been, zeggen direct betrokkenen. Volgens hen is belastende informatie achtergehouden. Ook blijkt een cruciale getuige niet gehoord.

'Een doofpot met IRT-achtige kenmerken.' Zo noemde een politieman de zaak rond politie-informant Freddy Janssen, die deze krant begin vorig jaar onthulde. Janssen werd in 2015 aan stukken gesneden uit een Brabants kanaal gevist, nadat hij als informant voor het landelijke Team Criminele Inlichtingen (TCI) had gewerkt.

De dood van de informant leidde tot paniek bij TCI, zeggen bij de zaak betrokken politiebronnen. Er zouden zelfs sporen zijn uitgewist. Twee belastende interne rapporten over de zaak waren volgens hen plotseling onvindbaar. "Vervolgens heeft men een schoonmaakactie gehouden, alle informatie over Janssen moest weg."

Na de publicatie in deze krant stelde minister Grapperhaus een commissie in om onderzoek te doen naar twee incidenten rond TCI: de dood van Freddy Janssen en die van een informant uit kringen rond Ridouan T.. Afgelopen week stuurden de politie en het College van Procureurs-Generaal een brief over dat onderzoek aan de nieuwe justitieminister Dilan Yesilgöz.

Omdat het rapport zelf geheim is, biedt de brief aan de minister de enige houvast voor parlementaire controle op het geheime werk van de politie en de twee sterfgevallen. En die brief is kort waar het de verwijtbaarheid van de politie betreft. Hoewel de operaties niet altijd aan 'de professionele standaard' voldeden, is volgens de commissie gebleken 'dat er geen directe, oorzakelijke relatie is tussen het handelen of nalaten van TCI en de dood van twee personen'. Kortom, de politie valt hun dood niet te verwijten.

Opmerkelijk genoeg heeft de commissie in de casus van Freddy Janssen nagelaten te spreken met een bron die deze krant wel van cruciale informatie heeft voorzien. De bron beschikte over berichten tussen Freddy Janssen en begeleiders van TCI. Uit de berichten bleek dat Janssen gericht informatie aan de politie doorgaf over de Brabantse wapenhandelaar Jan B.. Zo stuurde hij met zijn iPad meerdere foto's van wapens die B. in de verkoop had.

Politiebonden hebben het College van Procureurs-Generaal aangeboden dat de bron kon worden gehoord. Dat is niet gebeurd, meldt deze persoon aan deze krant. NPB-voorzitter Jan Struijs is daar 'verbaasd en teleurgesteld' over. "Er is ons toegezegd dat alle getuigen zou worden gehoord. Dit is dus wederom niet gebeurd. Dit is niet meer uit te leggen aan de betrokken politiemensen die zich zorgen maken."

Daarnaast zeggen mensen ook tegenover de onderzoekscommissie te hebben verteld dat twee belastende rapporten over de zaak-Freddy Janssen zijn verdwenen. Hierover is niets terug te lezen in de brief aan minister Yesilgöz. Er staat slechts dat 'de archivering niet op orde was'.

Zowel TCI-medewerkers als de politiebonden zijn ontevreden over de manier waarop het onderzoek is gedaan. Ook Kamerlid Michiel van Nispen (SP) is kritisch. "Hoe kunnen we een debat voeren over misstanden binnen TCI zonder te weten wat daar gebeurd is? Als vervolgens blijkt dat belangrijke mensen niet zijn gehoord, ontbreekt kennelijk de wil om het naadje van de kous te weten."



Het college van Procureurs-Generaal verwijst naar de brief aan de minister en meldt: "Wij kunnen juist gezien de vertrouwelijkheid geen antwoord geven op nadere vragen omtrent de wijze waarop, met wie en op basis waarvan de commissie haar onderzoek heeft verricht."

Het is niet voor het eerst dat de Tweede Kamer zich in deze zaak op het verkeerde been gezet voelt. Vorig jaar informeerde toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus de Kamer verkeerd door te melden dat de Rijksrecherche de zaak-Janssen had onderzocht. Dat bleek niet het geval te zijn geweest, waarop hij de huidige commissie instelde.

Tijdens de rechtszaken rond de dood van Freddy Janssen had de politie al verzwegen dat hij informant was. Wapenhandelaar Jan B. werd in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Freddy Janssen. Het is tijdens de strafzaken nooit aan bod gekomen dat B. een mogelijk motief had om Janssen uit de weg te ruimen, omdat die belastende informatie over hem doorspeelde aan de politie.

De conclusie van de commissie dat de dood van Freddy Janssen de politie niet aan te rekenen valt, wordt intern betwijfeld. "Deze operatie is één grote cover-up", zegt een politiemedewerker. "Er was paniek bij TCI. Het vermoeden bestond dat Janssen is ontmaskerd via zijn telefoon."

De Tweede Kamer debatteert volgende week over heimelijke operaties van de politie, waaronder de undercoveroperatie in Zevenbergschen Hoek die eindigde in suïcide van een agent en de zaak Freddy Janssen. Kamerlid Van Nispen wil dat op een andere manier onderzoek wordt gedaan naar die laatste zaak. "Zo kan het in elk geval niet."