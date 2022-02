Een nieuwe sport verovert Nederland. Zo'n 75 duizend 'padellers' zijn er nu en het worden er naar verwachting snel meer. Miljoenen euro's gaan er in rond. 'We krijgen zelfs aanvragen om een padelbaan aan te leggen op het dakterras van een bedrijfspand.' Is het een hype of een blijvertje?

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Paaaaang, beeeeng. Bij padel (spreek uit: padèl) klinkt het slaan van de bal als een harde technobeat, niet als de serene 'pok' in het tennisspel. Geen wonder, want de padelbal mag ook de glazen wand of het hekwerk van de kooi raken nadat hij over het net is gespeeld. Padel is een kruising tussen tennis (net) en squash (muren). "Het is the best of both worlds", zegt oud-tennisprof John van Lottum, met met zijn marketingbureau Deux Agency medeoprichter van Plaza Padel.

Op de indoorbanen van Plaza Padel in Heiloo ontdekken de spelers Indy en Peppe Klamer en hun vrienden een nieuwe sport. Op een padelbaan van twintig bij 10 meter is de service verplicht onderhands, is het altijd twee tegen twee en is het racketblad dikker dan dat bij tennis. 'Lobjes' zijn het geheim in de padelkooi, voldoende hoogte is daarom cruciaal. De telling is als bij het tennis, 15-0, 30-0, 40-0, game. "Je hoeft niet goed te kunnen tennissen of squashen om dit spel leuk te vinden", zegt Indy Klamer. "Het is ook veel intensiever dan tennis, je bent voortdurend in beweging en de rally duurt langer."

Padel is laagdrempelig, merkt Emile van Wielink. "In het tennis is de rally na een fout meteen voorbij. Dankzij de glazen wand en de muur krijg je bij padel altijd een herkansing." Een dj weet met zijn beats het viertal, dat al een flesje witte wijn heeft besteld, bijna te overstemmen. "Je kan ook meteen de kroeg in, maar dit is leuker", zegt Renske Walta. "We zijn allemaal nieuw hier, er ontstaat al iets van een communitysfeer", aldus Peppe Klamer.

En daar is het bij padel ook precies om te doen, zegt Van Lottum. In Nederland spelen al 75 duizend padellers, verspreid over 900 padelbanen op 300 locaties. Het worden er volgens de tennisbond (KNLTB), die in 2020 fuseerde met de Nederlandse padelbond, 1.750 in 2024. Over drie jaar verwacht de KNLTB 200 duizend padelspelers. Maandag opent Plaza Padel zijn vijfde padelcentrum, in Amsterdam, het vlaggenschip van het bedrijf.

Mexicaanse uitvinding

Sinds een rijke zakenman in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco een kleinere versie van een tennisbaan naast zijn huis liet bouwen, verspreidde padel zich via Zuid-Amerika naar Europa. In Spanje is het inmiddels de tweede sport na voetbal geworden. De voormalige Zweedse tennisprofs Jonas Björkman, Thomas Johansson en Robin Söderling importeerden padel in Zweden. Met voetballer en padelfan Zlatan Ibrahimovic haalden ze het gedroomde boegbeeld voor een sport in opkomst in huis. In studentenstad Uppsala struikel je over de padelcentra met tien tot twintig banen.

Zijn vroegere collega's in Zweden hebben hem de ogen geopend, vertelt Van Lottum, op zijn kantoor in Amsterdam. "Ik dacht dat padel vooral een Spaanse hype zou zijn. In Nederland was het niche, niemand geloofde erin. Zweden loopt vier, vijf jaar voor op Nederland. Björkman is met de ruim veertig padelcentra die hij heeft de grootste van Europa. Hij liet zien dat het wel kon."

In juni 2021 lanceren voormalig padel-international Marcel Bogaart, Van Lottum en de voormalige profvoetballers Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ronald de Boer Plaza Padel. Het financiële fundament wordt gelegd door investeerders als de Kroonenberg Groep van miljardair en Almere City-eigenaar Lesley Bamberger en de Amsterdamse vastgoedondernemers Bas en Tim van Veggel.

Padelbanen in Heiloo. Padelbanen in Heiloo. Foto: Jiri Büller

Alleen al met de verbouwing van een locatie tot padelbaan is zo'n 600 duizend euro gemoeid. De aanleg van een padelbaan buiten kost gemiddeld 65 duizend euro, indoor minstens 40 duizend. Maar de investeerders staan in de rij. Van Lottum: "Binnen vijf weken na de eerste presentatie van Plaza Padel hadden we een substantieel bedrag binnen. Ik wil het exacte bedrag niet noemen, maar je praat over miljoenen euro's."

Grote investeerders

Barry Atsma behoort tot de stille investeerders van Plaza Padel. Dit voorjaar opent de acteur en regisseur met onder anderen Van Basten en Rijkaard zijn eigen HAL22, een megasporthal in Utrecht waar tevens tien padelbanen worden aangelegd. "Met twee ondernemers en twee voormalige topsporters hebben we er zeker meer dan een miljoen euro ingestoken", zegt Atsma.

Tot zijn 18de wilde Atsma (49) proftennisser worden. Niet het theater, maar Wimbledon was zijn gedroomde podium. "Ik heb een nieuwe droom", zegt hij, lachend. "In al mijn overmoed wil ik nu op mijn 65ste wereldkampioen padel bij de senioren worden."

Atsma zat zes maanden in Frankrijk voor een Amerikaanse serie, nu steekt hij al zijn energie in HAL22. "Ik zie het als een financiële investering met een aardig rendement, maar het is vooral enorm leuk om zo'n hal neer te zetten. Padel is booming, ik zie er de komende jaren minstens driehonderd locaties bijkomen."

Ook Peakz Padel haalde in september bij een investeringsronde enkele miljoenen euro's op. Peakz Padel wordt gesteund door de investeerders van Axivate Capital, waarvan CEO Andreas Ezinga partner is. Met elf centra is Peakz Padel de grootste aanbieder. Het bedrijf kiest voor slimme locaties, zo liet Peakz Padel padelbanen aanleggen onder station Sloterdijk in Amsterdam, waar veel forenzen komen. Ezinga: "Een creatieve oplossing in samenwerking met ProRail en de gemeente Amsterdam."

Hype of blijvertje

Hebben we die hype niet eerder gezien? Squash was in de jaren tachtig de sport voor de yuppen, squashbanen werden net zo rap uit de grond gestampt als padelbanen nu. Er is één groot verschil, zegt Van Lottum. Padel is voor iedereen. "De CEO van een beursgenoteerd bedrijf en de vuilnisman zitten in dezelfde appgroepjes van mensen die willen padellen. Ze spelen tegen elkaar, deze sport kent geen hiërarchie. Padel verbindt, deze sport is een blijvertje."

Van recreatieve spelers tot de eigenaren van Plaza en Peakz Padel en de professionele World Padel Tour, ze voorspellen allemaal dat padel wellicht al in 2028 in Los Angeles en zeker bij de Spelen van Brisbane in 2032 een olympische sport is. En dan komen automatisch de grote geldstromen op gang. Waar is dat optimisme op gebaseerd? Squash ambieerde eveneens de olympische status, maar in 2019 mislukte de laatste poging. Ook het Maleisische boegbeeld Nicole David vond geen gehoor bij de leden van het IOC.

Padelracket. Padelracket. Foto: Jiri Büller

De Internationale Tennis Federatie zou, evenals de KNLTB, padel kunnen omarmen. Maar de sport heeft geen iconen als Nadal, Federer, Djokovic of Serena Williams. Niemand kent Alejandro Galan Romo, Juan Lebron Chincoa of Francisco Navarro Compan, wereldtoppers in padel, hoe spectaculair hun partijen ook zijn. Dat zou kunnen veranderen nu Qatar Sports Investments, eigenaar van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain, fors wil investeren in een alternatief profcircuit van de International Padel Federation, met 25 toernooien in 2024, dat op termijn de World Padel Tour moet vervangen.

Van Lottum denkt dat padel groter wordt dan tennis. Overal in Nederland worden padelbanen gebouwd. Zo wordt Rekre Sport overspoeld met aanvragen. Het bedrijf uit Baarn begon eind jaren zeventig als groothandel in sleepnetten en scoreborden en legt nu behalve tennisbanen ook padelbanen aan. Binnen enkele jaren moest Rekre Sport de productie bijna vijf keer verhogen: van 42 padelbanen in 2019 tot tweehonderd in 2022. De verkoop van padelrackets steeg navenant. De jaaromzet is door de padelrage gestegen naar tien miljoen euro.

Padel op het tennispark

Eigenaar Serge Bos heeft een 'rondreizend circus' van dertig medewerkers die dagelijks padelbanen aanleggen. Het is lucratieve handel, want ook voetbal- en hockeyclubs willen padelbanen om de leden iets extra's te kunnen aanbieden. "We krijgen zelfs aanvragen om een padelbaan aan te leggen op het dakterras van een bedrijfspand, je kunt het zo gek niet bedenken", zegt commercieel directeur Michel de Krieger.

Veel tennisclubs hebben meerdere banen vervangen door padelbanen of hun complex ermee uitgebreid. De trend is onmiskenbaar. Voor de pandemie zag de KNLTB zijn ledental fors teruglopen van 700 duizend naar zo'n 550 duizend leden; padel is voor vele tennisclubs een reddingsboei. Inmiddels beschikken tweehonderd verenigingen ook over padelbanen, dat zullen er volgens de KNLTB in 2024 al vierhonderd zijn. "En die clubs bloeien als nooit tevoren", zegt Pascal Kamp, marketingmanager bij de KNLTB.

Vorige week presenteerde de KNLTB met accountants- en adviesbureau EY een nieuwe hoofdsponsor, maar dan voor padel. Heeft de bond met padel het paard van Troje binnengehaald, wordt de tennissport van binnenuit opgeslokt? "We hebben als bond nu juist meer grip op de groei van tennis en padel", aldus Kamp. "Uiteindelijk bepaalt de markt hoe groot padel zal worden. Je krijgt nu doelgroepen die zonder padel nooit op een tennispark waren gekomen. Er ontstaat een nieuwe dynamiek."

Toch wordt het een uitdaging voor tennisclubs om de padelcultuur te accepteren. Van Lottum: "Het is even slikken voor klassieke tennisliefhebbers om jongeren in een hoody de baan op te zien gaan. Bij padel gaat het om de fun, wij creëren een urban community. En dan staat er ook nog een dj langs de padelbaan voor de muziek. Quiet please, daar doen ze bij padel niet aan."

Door merg en been

Het is ook meteen het grootste struikelblok bij de aanleg van outdoor padelbanen. Het hoge, doordringende geluid van een geslagen bal - zeker tegen het glas - met het padelracket gaat door merg en been. Geluidsoverlast in woonwijken heeft al geleid tot diverse rechtszaken en het intrekken van vergunningen. "Het is de achilleshiel voor de tennisverenigingen", zegt Van Lottum.

Met de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) gaat de KNLTB meten hoe groot de afstand moet zijn tussen een padelbaan en een woonwijk. Kamp: "Zolang dat rapport niet klaar is, geven diverse gemeenten geen vergunningen voor de bouw van padelbanen bij tennisclubs in woonwijken."

Er zijn meerdere valkuilen. In Zweden lijkt padel al weer iets over het hoogtepunt heen. Padel groeit misschien wel te snel, zegt KNLTB-manager Kamp. "Die wereld is een beetje gek geworden, alle investeerders zijn op zoek naar geschikte locaties." En Ezinga van Peakz Padel: "Nieuwbouw is duur, omdat de grond schaars is."

Desondanks zeggen de aanbieders van padel pas aan het begin te staan van een (economische) revolutie in de sport. Peakz Padel wil op termijn vijftig padelcentra in Nederland exploiteren en mogelijk uitbreiden naar Duitsland. Dan komen de private equitypartijen vanzelf in beeld, stelt Ezinga. "Zeker als we met volle kracht de Duitse markt op willen, heb je kapitaalinjecties nodig van tientallen miljoenen euro's. Het is een stip aan de horizon."