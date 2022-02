Groene beleggingen staan volop in de belangstelling. Maar het is vaak onduidelijk hoe groen een belegging nu werkelijk is.

Een betere wereld en een goed rendement op je vermogen, wie wil dat nou niet? De belofte van duurzaam beleggen is een sirenenzang die steeds meer beleggers aantrekt. Begrijpelijk, want in de winkel een duurzaam product aanschaffen dat twee keer zo duur is als een gangbaar product kost moeite. Maar door te beleggen in duurzame bedrijven, dus niet milieuvervuilend of gebruikmakend van kinderarbeid, help je toch mee aan een betere wereld. En het levert geld op in plaats van dat het geld kost.



Groen of duurzaam beleggen groeit. Logisch, want alleen voor de energietransitie zijn al duizenden miljarden euro's nodig. Geld dat onder andere bij beleggers moet worden opgehaald.



Bloomberg becijferde onlangs dat vorig jaar alleen aan groene obligaties al 750 miljard dollar wereldwijd werd opgehaald. Trade Republic, een bedrijf dat handelt in aandelen, indexfondsen en ETF's (een bepaald type beleggingsfondsen, red.) ziet een forse groei in duurzaam beleggen. "Het aantal transacties met duurzame ETF's is nu vijfmaal hoger dan in 2019", zegt directeur Hugo Suidgeest.



Maar kan de belegger wel rustig slapen met het idee dat de wereld beter wordt dankzij zijn geld? Dat is nog helemaal niet zo duidelijk, zegt Jasper Haak, partner bij AF Advisors, een adviesbureau dat onder andere pensioenfondsen en banken adviseert over hun beleggingsbeleid. "Er is nog steeds veel niet aan regels gebonden."

Duurzaamheidclaims

Nu duurzaam beleggen steeds populairder wordt, springen partijen in op die trend. Elke zichzelf respecterende bank of vermogensbeheerder biedt wel duurzame beleggingsfondsen aan. Dus is het van belang dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Neem de discussie over het besluit van de Europese Commissie om kernenergie en gas als 'groene' brandstof voor elektriciteitsopwekking te labelen.

Officieel is een belegging in gas dan duurzaam, maar is dat in werkelijkheid ook het geval? De AFM, de waakhond van de financiële markten, heeft al aangekondigd dit jaar scherper te gaan letten op de duurzaamheidsclaims van aanbieders van beleggingsproducten.



Sinds vorig jaar zijn aanbieders van deze producten verplicht aan te geven wat duurzaamheid betekent. Onderzoek vorig jaar liet volgens de AFM zien dat er vaak het nodige aan schort.



Haak ziet dat ook. "Veel beleggingsfondsen labelden zich vorig jaar als groen." En lang niet altijd was dat ook daadwerkelijk het geval. "Ik zag een voorbeeld van een beleggingsfonds dat zich als duurzaam presenteerde en dat had belegd in automobielfabrikant Ferrari. Dat kun je toch echt niet duurzaam noemen."

Vraagtekens

Ook bij de 'groene' obligaties die bedrijven uitgeven, kun je soms vraagtekens zetten. "De Spaanse oliemaatschappij Repsol gaf een groene obligatie uit. De opbrengst was bedoeld om olie efficiënter uit de grond te halen", zegt Haak. Dat zorgt inderdaad voor minder CO2-uitstoot, maar de vraag is of olie überhaupt wel duurzaam is.



Wie als particulier groen wil beleggen moet zijn huiswerk doen en zelf zoeken naar duurzaamheidsclaims van bedrijven, zegt de AFM. Het probleem is dat er nog geen eenduidige regels zijn om duurzaamheid te meten. Er zijn wel initiatieven, maar van een wereldwijde standaard is nog geen sprake en daar is wel behoefte aan..



Ook bij een investering in een fonds moet de belegger zelf onderzoeken hoe 'groen' het fonds is. Want ook hier concludeert de AFM na onderzoek 'dat op dit vlak bij veel partijen nog wel verbetering te boeken valt'. "Je kunt je geld ook in fondsen stoppen Triodos Bank of Actiam. Die staan bekend als duurzame beleggers", aldus Haak.



Maar ook voor beleggingsfondsen is het nog een heel gepuzzel om te bepalen hoe groen bedrijven werkelijk zijn. "Volgens de SFDR-regels (Sustainable Finance Disclosure Regulation) moet de financiële industrie informatie halen bij de bedrijven over hun duurzaamheid. Maar die informatie is erg complex", zegt Haak.

Goed pensioen

Zelfs voor de professionals is het dus lastig om bedrijven te beoordelen. Toch is dat belangrijk, want die professionals beheren veel vermogen van particulieren. Veel mensen zeggen dat ze niet beleggen, maar doen dat toch via hun pensioenfondsen. Die beheren een kleine 1600 miljard aan vermogen. Ook daar speelt de duurzaamheidsdiscussie al jaren.



Nederlandse pensioenfondsen hebben wat dat betreft een voortrekkersrol. Beleggen in tabak- en wapenfabrikanten doen ze al een tijd niet meer. Ook kolenwinning of olieproductie uit teerzand, heel energie-intensief, zijn taboe als belegging voor defondsen.



PGGM is een pensioenuitvoerder die een kleine 280 miljard euro belegt, voornamelijk voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). En dat moet duurzaam. "De deelnemers van PFZW hechten aan een goed pensioen en een betere wereld", zegt Piet Klop, hoofd verantwoord beleggen bij PGGM.



Aan Klop de taak om het geld zo te helpen wegzetten dat beide doelen gehaald worden. Nog best een lastige opdracht. Ook PGGM loopt aan tegen het probleem dat duurzaamheidsclaims van bedrijven moeilijk te controleren zijn. Vandaar dat de superbelegger zelf standaarden heeft ontwikkeld om bedrijven te kunnen beoordelen.

Tompouce

Sommige pensioenfondsen, zoals PME, het pensioenfonds voor de grootmetaal, en ambtenarenpensioenfonds ABP verkondigden vorig jaar helemaal te stoppen met beleggingen in fossiele energie, olie en gas. Dat maakt de beleggingsportefeuille een stuk groener, maar het is de vraag of de wereld er iets mee opschiet. Want olie- en gasbedrijven staken niet ineens hun productie nu die pensioenfondsen eruit stappen.



Bij PGGM gebruiken ze het tompouce-model. "De harde bodem zijn bedrijven waar je echt niet in wilt beleggen, zoals tabaksfabrikanten. Het bovenste koekje is wat we willen: beleggingen in oplossingen zoals windmolenfabrikanten. Maar het grootste deel is het midden, de pudding. Daar zitten de bedrijven die we op het rechte pad willen krijgen", zegt Klop.



In die pudding zitten duizenden bedrijven, zoals Shell bijvoorbeeld. "We willen dat Shell agressiever verduurzaamt. De vraag die we onszelf stellen is: lukt dat Shell? Daar praten we over met het bedrijf. Als we er geen vertrouwen in hebben, kunnen we er altijd uitstappen", aldus Klop.



Alleen in duurzame bedrijven beleggen kan ook een probleem zijn, ziet Klop. "Groen is populair, dus reteduur, bijvoorbeeld een windmolenpark dat al draait. Maar met wat nog groen moet worden, is wel geld te verdienen."