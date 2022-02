Giethoorn herkent zich niet in de Zembla-uitzending over een gezin dat zou zijn weggepest door racistische jongeren uit het dorp. In de uitzending wordt blootgelegd dat de officiële instanties fouten zouden hebben gemaakt in de kwestie rondom moeder Hatice en zoon Yusuf. 'Maar we zijn hier helemaal niet racistisch.'

In de betreffende uitzending wordt de situatie van moeder Hatice en zoon Yusuf in beeld gebracht. Radeloos belt moeder met Zembla, nadat ze naar eigen zeggen meerdere malen bij politie en bij gemeente Steenwijkerland aan de bel heeft getrokken.

'Bruine aap'

Tevergeefs schijnbaar, want de pesterijen en het roepen van discriminerende leuzen - wat in oktober van 2020 zou zijn begonnen - houden maar niet op. Het racistische getreiter was er daarvoor al, vertelt Yusuf. "Op school noemden ze me 'poephoofd' en zeiden ze dat ik op een bruine aap leek."

Nadat moeder meerdere malen aangifte wilde doen, maar dat niet kon, hing ze niet veel later een camera voor het huis op. Op de opgenomen beelden is te zien hoe jongeren het huis passeren en Yusuf voor 'kankerturk' uitmaken.

Beelden van het incident waarbij het gezin door jongeren wordt uitgescholden. Beelden van het incident waarbij het gezin door jongeren wordt uitgescholden. Foto: videostill Zembla

Vlaggen in tuin

Ook wordt tot vijf keer toe een spiegel van de auto van Hatice getrapt. Daarnaast wordt in de uitzending in scène gezet hoe de huurwoning van moeder en zoon met kastanjes wordt bekogeld. Waarop Yusuf de voordeur barricadeert.

Als de incidenten later terugkeren - na het wél opnemen van een aangifte gaat het een tijdje goed - hangt Hatice ten einde raad een kartonnen statement voor het raam: 'We are discriminated in this village'. De Turkse vlag wappert, om maar aan te geven dat ze wellicht een andere nationaliteit heeft, maar vrij is om te doen wat ze wil.

Vrij voelt ze zich echter niet. Ook deskundigen constateren dat Giethoorn van buiten misschien een sprookjesdorp lijkt, maar van binnen 'een nachtmerrie blijkt te zijn'.

De tekst voor het raam bij de woning van de familie aan de Kerkweg. De tekst voor het raam bij de woning van de familie aan de Kerkweg. Foto: Wilbert Bijzitter

Wegpesten

Dat ondertussen de politie, zoals Zembla stelt, een USB-stick met daarop bewijsmateriaal van vernielingen verliest, maakt het vertrouwen in de overheid er bij Hatice en Yusuf bepaald niet groter op. Bovendien is het veiligheidsgevoel aan de Kerkweg, nadat de gemeente Steenwijkerland tot tweemaal toe een noodkreet zou negeren, verdwenen.

Hatice snikt op de bank dat ze het dorp wil ontvluchten, de onherkenbaar gemaakte Yusuf knikt instemmend. "'Je laat je toch niet wegpesten', denk je eerst. Maar dat gaat dan toch gebeuren."

Voorgeschiedenis

In de buurt denken ze wat genuanceerder over het 'wegpesten' en balen ze van de verwijten die worden gemaakt. "Het verhaal heeft een hele voorgeschiedenis, er zitten meerdere kanten aan. Maar natuurlijk valt het niet goed te praten dat er spiegels vernield worden en racistische teksten worden geroepen, dat hoort gewoon absoluut niet", vindt de directe buurvrouw van het gezin.

Maar dat de buurt racistisch is en het gezin wegpest, is volgens haar absoluut niet waar. "Het is vervelend dat het zo wordt uitgelegd en neergezet. Ik heb tot een tijdje terug goed contact met haar gehad, maar het is gewoon allemaal geëscaleerd door dat incident met de spiegels. Ik heb haar ook geadviseerd om het bord voor het raam en de Turkse en Nederlandse vlaggen weg te halen."

Buurtbarbecue

Een andere buurman ontkent dat er sprake is van discriminatie. "Het ligt genuanceerder. Ze werd uitgenodigd voor allerlei activiteiten, zoals de buurtbarbecue. In het begin ging het goed en deed ze mee, maar na een tijdje niet meer. Ik kom niet bij haar binnen, want je weet nooit waar je dan weer van beschuldigd gaat worden. Dat neemt niet weg dat wat de jongeren hebben gedaan niet kan", stelt hij. "Maar er zijn hier ook genoeg andere buitenlanders bij wie het wel goed gaat. Als een blank iemand hetzelfde gedrag zou vertonen zou zij dezelfde reactie krijgen."

Spooktocht

Het gedrag van Hatice valt ook niet altijd in goede aarde bij de inwoners van het dorp. Wie we deze donderdag in de buurt ook spreken over de aankomende uitzending, allemaal beginnen ze over een voorval bij een spooktocht die rond afgelopen Halloween werd georganiseerd.

Hatice Yilmaz en haar zoontje Yusuf zijn vermeende racistische pesterijen meer dan zat. In Zembla bijten ze van zich af. Hatice Yilmaz en haar zoontje Yusuf zijn vermeende racistische pesterijen meer dan zat. In Zembla bijten ze van zich af. Foto: videostill Zembla

"Op het speelveld voor haar huis hadden we allerlei dingen opgezet die bij de tocht hoorden en daar stonden ook kruizen bij. Het klopt inderdaad dat mevrouw daarbij het gevoel had dat er acties tegen haar werden opgezet", legt Sandra Boer namens de organisatie uit.

"Ze heeft daarop de politie ingeschakeld en die heeft de melding opgepakt en is met ons en met haar in gesprek gegaan. Zelf heb ik ook bij haar aangebeld. In eerste instantie was ze heel emotioneel, maar later hebben we dat goed uit kunnen praten en is de avond verder goed verlopen."

Trammelant

Dat die melding zo'n indruk heeft gemaakt op de dorpsbewoners dat er nog altijd over gesproken wordt, zegt volgens Boer wel wat. "Als je trammelant, zoals wij dat in Giethoorn zeggen, gaat maken om iets dat door veel vrijwilligers in het dorp wordt georganiseerd, dan trap je mensen op hun ziel. Dat neemt niet weg dat de vernielingen, waar ik over hoor, te ver zijn gegaan."

Hatice en haar zoon Yusuf wonen nog altijd in het bewuste huis aan de Kerkweg. Als ze donderdag uit haar auto stappen, willen ze niet reageren op de hele kwestie . "We zijn vooral erg toe aan rust en willen op zoek naar een ander huis."