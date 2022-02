Schilder Vincent van Gogh was er twee dagen lid van. Zijn collega Hendrik Willem Mesdag was een van de voorzitters én kocht met eigen geld het huidige pand aan het Lange Voorhout. De geschiedenis van Pulchri Studio gaat ver terug. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de deuren van dat mysterieuze gebouw?

Loop het gebouw van Pulchri aan het Lange Voorhout binnen en je voelt en ziet de geschiedenis overal. Voorbij de balie over de marmeren vloeren. Ga je rechts de houten trap op met de rode loper, kraken de treden met elke stap mee. De vloer die volgt ook. Overal is kunst te zien, hoe kan het ook anders. Een portret van een bestuurslid van vroeger aan de witte muur. Foto's van het genootschap tientallen jaren geleden. Een beeld van prinses Beatrix.

Bij de derde deur links op de eerste etage zit de bestuurskamer. Normaal niet bestemd voor niet-leden. Maar vandaag mag het voor een keertje open voor het interview. De ramen geven uitzicht op de lindes van het Lange Voorhout. In het midden staan een grote ovalen tafel met acht stoelen eraan. Daarop ligt een wat vaal tafelkleed. Of nou ja, eigenlijk was dat ooit het vloerkleed, vertelt voorzitter Marieta Reijerkerk (59).

"We hebben nog ergens een foto dat Willem Hendrik Mesdag aan het hoofd van de tafel zit met een dikke sigaar in zijn hand. Het kleed ligt op dat beeld op de vloer." Hoe dat ooit werd gepromoveerd tot tafelkleed? Dat weet ze niet. Ze tilt het even op en kijkt naar het hout van de tafel eronder. Klopt er op. "Dat is het leuke hier. Je komt overal geschiedenis tegen." Dat Mesdag met diezelfde tafel en het kleed op de foto staat, betekent dat het er al zeker meer dan honderd jaar moet staan. Wie weet nog langer.

Tentoonstelling in Pulchri Studio van H.J. Haverman. Van links naar rechts: mr. L.J.P. Michielsen, dr. H.E. van Gelder, H.J. Haverman, Frits Jansen, mr. H.T.W. Jeltes. Tentoonstelling in Pulchri Studio van H.J. Haverman. Van links naar rechts: mr. L.J.P. Michielsen, dr. H.E. van Gelder, H.J. Haverman, Frits Jansen, mr. H.T.W. Jeltes. Foto: Haags Gemeentearchief

Pulchri werd 175 jaar geleden in januari 1847 opgericht als Schilderkundig Genootschap, zodat kunstenaars samen konden 'tekenen naar levend model', zoals zij al in Parijs hadden gezien. In je eentje was dat te duur. En Den Haag was sowieso al een plek waar veel schilders bijeen kwamen. De leden schilderden in eerste instantie in een atelier. Maar Pulchri groeide en bloeide op. Het Hofje van Nieuwkoop kwam voorbij als locatie, een pand aan de Prinsegracht volgde ook. Er kwamen grootse feesten.

Renovatie

Het kon niet op. Ondertussen was Mesdag ook toegetreden en voorzitter. Bij een vergadering waar er gesproken zou worden over een nieuwe locatie - want de oude was alweer te klein - kondigde hij aan al een pand gekocht te hebben. Aan het Lange Voorhout. Hij kwam uit een rijke familie, zijn vrouw Sientje ook.

"De leden moesten zelf nog geld bij elkaar krijgen voor renovatie", vertelt bestuurslid Michael Toorop. "Het gebouw bestond alleen uit de voorkant. Aan de achterkant waren stallen. Speciaal voor het doel van tentoonstellingen kwam op de plek van de stallen ruimte voor exposities." Dat is nog steeds terug te zien. Niet in de muren, maar op de daken zitten ramen. Speciaal voor mooi licht.

Marieta Reijerkerk, kunstenaar en voorzitter van Pulchri. Marieta Reijerkerk, kunstenaar en voorzitter van Pulchri. Foto: Henriette Guest

Op 9 augustus 1900 legde Mesdag de eerste steen voor de verbouwing van het pand. In 1901 opende Pulchri aan het Lange Voorhout. Sindsdien kende het hoogtijdagen. Zoals in de jaren zestig en zeventig. Bijna wel iedere dag kwamen leden naar het pand toe. Om een jenevertje te drinken. Samen te roken. Je ziet de ruimte bijna blauw staan, de geur van sigarettenrook is er zo bij te bedenken. "Dan kwamen artiesten vanuit Diligentia of de Koninklijke Schouwburg waar ze net hadden opgetreden om hier te borrelen."

Het was altijd druk, altijd gezellig. En tegelijkertijd een periode van activisme. "Kunstenaars roerden zich in die tijd om de Beeldende Kunstenaars Regeling, ook wel BKR." Toorop grinnikt. "Dan stond het bestuur op Prinsjesdag buiten netjes op het podium met een oranjebitter in de hand te wachten tot de Gouden Koets langs kwam. En kwamen leden met spandoeken naar buiten waar 'Vrijheid' op stond voor dat podium staan. Dat leefde toen wel heel erg."

Recessiegevoelig

Maar hoogtepunten gaan gepaard met dieptepunten. Pulchri is 'recessiegevoelig'. Gaat het slechter met de economie, dan wordt er vaak ook minder kunst gekocht. Zoals tijdens de eeuwwisseling. Het ging slecht met de vereniging. De geschiedenis bleek de redding. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de nazi's nogal geïnteresseerd in het pand aan het Lange Voorhout. Leden van het bestuur verstopten uit voorzorg een deel van de kunstcollectie op een van de zolders. In de jaren zeventig werd dat pas weer terug gevonden. "Dat kwam goed tijdens die crisis. Een deel ervan hebben we verkocht."

Feest in Pulchri Studio. Boven het midden, rechtsvoor vrouw in klederdracht: H.W. Mesdag, geheel rechts Joh. Huygens en echtgenote, linksvoor de dames Levisson. Feest in Pulchri Studio. Boven het midden, rechtsvoor vrouw in klederdracht: H.W. Mesdag, geheel rechts Joh. Huygens en echtgenote, linksvoor de dames Levisson. Foto: Haags Gemeentearchief/Dijck, Atelier Alex. van (Knibbe-Ruloffs, B.F.J.E.)

Of natuurlijk de recentere crisis: de coronapandemie, waarbij de deuren langere tijd dicht moesten blijven. Vlak voor die eerste lockdown was er nog een tentoonstelling waar zeshonderd man op afkwam. "De jaren daarvoor was het allemaal wat minder. Zo heb je dus altijd je ups en downs."

En die zullen er in de toekomst vast weer komen. Reijenkerk probeert met Pulchri zoveel mogelijk met de tijd mee te gaan. Eindexamenexposities van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) worden bezocht en beoordeeld. De beste leerlingen worden uitgenodigd om te exposeren bij Pulchri. Om op die manier jonge leden aan te trekken en de gemiddelde leeftijd wat naar beneden te krijgen. Er staan - net als in die hoogtijdagen - grote feesten op de planning. In oktober een uitgebreide expositie over vroeger, heden en toekomst. "En op 23 januari is een webshop gelanceerd, zodat ook online er kunst kan worden verkocht. We moeten meebewegen."

Pulchri ontwikkelt zich, maar de essentie blijft altijd hetzelfde: Het tentoonstellen van werk van leden aan iedereen die het wil zien. Daar wordt in het pand alweer hard aan gewerkt. De geschiedenis van Pulchri is prachtig, maar er wordt ook vooral vooruit gekeken. En wie weet, hangt hier al het werk van een volgende Mesdag.