Topchef Bart De Pooter opent in het voorjaar twee 'plant based' restaurants in Antwerpen. Aanleiding genoeg om verder te kijken dan de hype van plantaardig eten. Gaan we in de toekomst allemaal als veganist door het leven?

Vegan, veganistische levensstijl, veganisme... wat is het?

Nathalie Duyck, projectmanager bij de Belgische veganismevereniging BE Vegan: "Veganisme is een levensstijl waarbij je elk gebruik van dierlijke producten vermijdt. Vaak denkt men dan aan voeding, maar het gaat ook over kleding en cosmetica waarin dierlijke producten verwerkt zijn, zoals leder, wol of 'getest op dieren'."

Wat is het verschil met vegetarisme?

"Vegetariërs eten geen vlees of vis, maar consumeren wel nog andere dierlijke producten zoals eieren, honing, melk of kaas. Meestal letten vegetariërs enkel op hun voeding en houden ze geen rekening met kledij of verzorgingsproducten."

Welke voordelen levert een vegan levensstijl op?

"Wat ecologie en duurzaamheid betreft, biedt een vegan levensstijl ontegensprekelijk grote voordelen. Zo is de veestapel verantwoordelijk voor 18 procent van de mondiale CO₂-uitstoot, wat meer is dan bijvoorbeeld de totale transportsector. Daarnaast vervuilt de vee-industrie de omgeving met nitraat en antibiotica, is het een van de voornaamste drijfveren voor ontbossing én is het een zeer grote waterverbruiker. Wist je dat er voor 1 kilogram rundvlees bijna evenveel water nodig is als om twee maanden te kunnen douchen?"



"Ook op gezondheidsvlak kan een veganistisch voedingspatroon voordelen bieden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat veganisten met een gevarieerd dieet in vergelijking met de gemiddelde vleeseter minder kans lopen op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes type II en verschillende soorten kanker."



"Maar de hoofdreden voor vele 'vegans' is het dierenwelzijn. Dieren laten lijden voor ons culinair genot of entertainment is niet meer van deze tijd. Al helemaal niet als je beseft dat je evenveel kan genieten zonder dierlijke producten. Zelfs van koffiekoeken, donuts, taart en gebak - waar vaak dierlijke ingrediënten zoals boter, melk en ei in zitten - vind je ondertussen vegan alternatieven."

Welke nadelen zijn er verbonden aan een vegan levensstijl?

"De meeste veganisten hebben maar van één ding spijt en dat is dat ze het niet vroeger zijn geworden. Zowel op het vlak van gezondheid, milieu als dierenwelzijn zien we alleen maar voordelen. Voor wie niet in de buurt van een stad woont, kan het soms minder evident zijn om een veganistische levensstijl te volgen omdat het aanbod in de plaatselijke supermarkt wat beperkter kan zijn. Maar zelfs buiten de steden valt ons op dat er steeds meer alternatieven te vinden zijn."

"Voor beginners kan het soms moeilijk zijn om uit te leggen aan hun omgeving waarom ze die keuze hebben gemaakt. Ze botsen soms op een muur van onbegrip. Maar ik denk dat dit steeds minder een probleem zal zijn en dat de drempel steeds kleiner zal worden."

Hoe word je veganist?

"Sommigen zoeken geleidelijk aan alternatieven voor dierlijke producten die ze gebruiken, terwijl anderen het makkelijker vinden om van de ene op de andere dag over te schakelen. Het hangt doorgaans af van persoonlijkheid, motivatie en algemene levensomstandigheden. In het begin lijkt het voor velen ingewikkeld, maar al snel wordt het een deel van je routine. En er is een groot aanbod van vegan producten waardoor je niet per se al je gewoontes hoeft om te gooien."

"Producenten duiden steeds vaker zelf aan op hun producten of ze al dan niet vegan zijn. Wie nog richting zoekt, kan zich inschrijven voor Try Vegan op tryvegan.be waardoor je onder meer een gratis startergids ontvangt met praktische tips en info."

Hoe weet je zeker of een product vegan is?

"Er zijn certificeringsorganen die dat verifiëren. Producenten die hier gebruik van maken kunnen een vegan label op hun verpakking zetten. In België zijn de meeste voorkomende labels het trademark van The Vegan Society en het V-label. Het V-label wordt echter ook voor vegetarische producten gebruikt. Ook producten zonder specifieke labels of vermelding op de verpakking kunnen vegan zijn. Doorgaans biedt de ingrediëntenlijst of het etiket uitsluitsel. Maar wees niet te streng voor jezelf als je per ongeluk 'gezondigd' hebt en bijvoorbeeld een E-nummer dat duidt op een hulpstof van dierlijke oorsprong over het hoofd hebt gezien. Veganisme is voor velen een leerproces."

Is veganisme een hype of de toekomst?

"Niet alleen het aanbod in de supermarkt neemt toe, er openen ook steeds meer vegan horecazaken, kleding- en cosmeticafabrikanten kiezen voor een vegan productie... We zien vandaag veranderingen die enkele jaren geleden nog utopisch leken. Zo brengen zelfs grote vlees- en zuivelproducenten als Aoste en Boursin vegan producten op de markt. Mensen worden zich ook steeds meer bewust van de link tussen dierlijke producten en klimaatverandering. Ook de bewustwording over dierenleed en de gezondheidsvoordelen van plantaardig eten neemt sterk toe. Het valt moeilijk te voorspellen hoe snel veganisme echt ingeburgerd zal zijn, maar sowieso is er een stijgende positieve interesse. Ik ben ervan overtuigd dat het voor de volgende generaties steeds vanzelfsprekender zal worden."