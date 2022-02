Er doen veel mythes de ronde over het prikkelbare-darm- syndroom (PDS). Zoals: 'Het zit in je hoofd', en: 'Je moet er maar mee leren leven'. Professor Heiko De Schepper zet graag de puntjes op de i. 'PDS is een ernstige, chronische ziekte die al onze aandacht verdient. Door misinformatie mislopen patiënten vaak de correcte diagnose.'

Je ontmoet zelden een man die zo gepassioneerd is door het maag-darmstelsel als professor Heiko De Schepper. "Het maag-darmsysteem is direct verantwoordelijk voor eten en ontlasten, twee fenomenen die in ons leven - en breder beschouwd: in de hele samenleving - enorm belangrijk zijn en tot de verbeelding spreken. Het is de essentie van het leven."



Hij pleit voor meer openheid als het om onze uitwerpselen gaat. "Op café kondigen we zonder gêne aan vrienden aan dat we gaan plassen. De nummer twee wordt niet vernoemd. Terwijl kakken even natuurlijk en onvermijdelijk is. Voilà, ik heb het gezegd..."



Hij kan heel boos worden over alle onzin die er verteld wordt over wat hij de prima donna van de darmaandoeningen noemt: het prikkelbare-darmsyndroom. "PDS is een moeilijk vast te stellen aandoening, die ook nog eens moeilijk te behandelen is. Het verhaal wordt er niet gemakkelijker op door de ongenuanceerde en zelfs compleet van de pot gerukte informatie die je erover terugvindt."

"Niet alleen op het internet, maar ook bij artsen, orthomoleculaire therapeuten, homeopaten en voedingsdeskundigen. Patiënten leggen me al te vaak heel uitgebreide analyses van hun microbioom voor (de miljarden bacteriën die onze dikke darm bevolken, red.) die ze voor veel geld hebben laten uitvoeren, maar die totaal zinloos zijn. Of ze kregen volledig overbodige supplementen voorgeschreven."

Hoe vaak komt PDS voor en wat zijn de symptomen?

"Zeer vaak. Internationale studies hebben het over 10 procent van de bevolking. Dat betekent dat iedereen in zijn omgeving iemand kent. Het belangrijkste symptoom is buikpijn. Sommige patiënten hebben het over messteken, anderen over krampen, nog anderen over een blijvende, zeurende pijn."

"De pijn is haast altijd gerelateerd aan een maaltijd en gaat gepaard met een verstoring van het stoelgang- patroon. De patiënt ervaart constipatie of diarree, of een mix van beide, soms binnen één dag. Niet iedereen is even zwaar getroffen. Sommige mensen hebben milde klachten, anderen durven het huis niet meer uit omdat ze in de buurt van het toilet willen blijven. Maar het is hoe dan ook een ernstige chronische ziekte die iemands leven behoorlijk kan vergallen."

Hoor ik meer over PDS of komt het nu vaker voor dan vroeger? Is het een welvaarts- of een stressziekte?

"De aandacht voor PDS is toegenomen. Ik zou het zeker niet onder de noemer welvaartsziekten klasseren, want het treft alle lagen van de bevolking, alle (eet)culturen. Ook in arme, stedelijke gebieden in Indië komt het bijvoorbeeld voor. En PDS was er vijftig jaar geleden al, in eenzelfde percentage. We hebben geen concrete cijfers om aan te tonen dat het een ziekte van deze tijd zou zijn. Maar als ik mijn gevoel laat spreken, denk ik bijvoorbeeld wel dat we na deze coronacrisis - door het hoge stress- niveau - meer patiënten zullen zien."

PDS-patiënten zijn vaak teleurgesteld in de medische wereld omdat ze van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Waarom is de diagnose zo moeilijk?

"Omdat het een zogenaamde 'functionele aandoening' is en geen 'organische' als een maagzweer of galstenen. Artsen hebben graag tests die uitsluitsel geven, maar bij PDS zijn die er niet. Eerst moeten we een heleboel andere zaken uitsluiten: ziekte van Crohn, colitis ulcerosa (een ontsteking van de dikke darm)... Een bloedafname en een stoelgangonderzoek zetten ons al een heel eind op weg."

"Bij oudere patiënten screenen we ook op poliepen en colonkanker. Maar bij PDS zijn er geen orgaanbeschadigingen of afwijkingen vast te stellen die verantwoordelijk zijn voor de klachten. We hebben alleen een groep symptomen die bij elke patiënt gelijklopend zijn en op een overgevoeligheid van de darm wijzen. Bij PDS moeten we vertrouwen op het verhaal van de patiënt."

Soms denkt men eerst aan een allergie.

"Maar die brengt duidelijke verschijnselen met zich mee: kortademigheid, dikke ogen, jeuk, hoesten, niezen... Alles wat je ziet bij een hooikoortslijder. Daar kunnen misschien wat maag- en darmklachten bijkomen, maar die staan nooit op de voorgrond zoals dat bij PDS-patiënten het geval is. Er ís een verband tussen PDS en het voedingspatroon, maar niet via het allergie-mechanisme."

"Het punt is dat wij als mens niet gemaakt zijn om grote hoeveelheden van bepaalde voedingsstoffen te verwerken. Wij hebben niet de machinerie om al die koolhydraten, al die suikers te verteren die we vandaag tot ons nemen. Onze darmen en de bacteriën in onze dikke darm moeten té hard werken om de resten daarvan te recycleren. Bij dat verwerkingsproces wordt vaak gas gevormd, worden prikkelende afvalstoffen geproduceerd, en dat kan aanleiding geven tot darmklachten."

De twee boosdoeners vandaag zijn gluten en lactose.

"Slechts weinig PDS-patiënten hebben een glutenintolerantie, maar toch zullen velen zich beter voelen als ze graanproducten mijden. Dat heeft niets te maken met de gluteneiwitten die erin zitten, maar met de grote hoeveelheid koolhydraten in een graankorrel. Op dezelfde manier zullen veel PDS-patiënten zich beter voelen als ze melkproducten weren. De mogelijkheid om lactose te verwerken verschilt sterk van individu tot individu én neemt af met het ouder worden. Maar omdat de darm van PDS-patiënten zo gevoelig is, is er altijd een kans dat lactose een prikkelend effect heeft."

Wat is dan de oorzaak van PDS?

"Hoewel de oorzaak voorlopig onbekend blijft, denken we wel te weten onder welke omstandigheden de ziekte zich vlotter kan ontwikkelen. Er zijn drie belangrijke hoofdrolspelers: darminfecties, psychologische problemen en het microbioom van de darm. Zij zijn bepalend voor de klachten die een prikkelbare darm veroorzaakt, en de behandeling die we uiteindelijk zullen opstarten."

Een darminfectie als oorzaak van PDS, dat klinkt logisch.

"De kans om PDS te ontwikkelen is na een darminfectie viermaal groter dan zonder infectie. Er is een heel bekend verhaal van een feest in Catalonië waar 1.243 feestvierders een voedselvergiftiging kregen, met dank aan de gebakjes van de intussen beruchte lokale patissier. De getroffen mensen werden een jaar lang gevolgd. De meesten herstelden na enkele dagen, maar 10 procent ontwikkelde prikkel- bare-darmsyndroom. Waarom een acute infectie die meestal na enkele dagen is uitgewoed een chronische ziekte uitlokt, weten we eigenlijk niet."

Ook psychologische problemen kunnen PDS uitlokken. Is het daarom dat men zegt: het zit allemaal tussen de oren?

"Dat wordt wel eens beweerd, maar laat ik meteen duidelijk stellen dat dit niet het geval is. Er is een link tussen mentale stress en darmproblemen − dat heeft iedereen met examenangst al eens gevoeld −, maar PDS is geen zuivere stress- stoornis en al helemaal geen ingebeelde kwaal om aandacht te trekken. Psychologische problemen of een traumatische gebeurtenis - een echtscheiding of het overlijden van een geliefde - zijn slechts enkele van de mogelijke uitlokkende factoren."

"Je kunt ook prikkelbare darmen hebben en prima in je vel zitten. Vaker gaat het om chronische psychologische belasting of ziekte, zoals chronische stress, een depressie of een angststoornis. Hier komt de befaamde gut-brain-axis - de as tussen het brein en de darmen - in het verhaal, en dan vooral het feit dat die in twee richtingen functioneert. Psychologische onrust kan het ontstaan van PDS bevorderen, maar de aanwezigheid van PDS kan ook psychologische problemen uitlokken. Het is niet zo makkelijk om uit te maken wat de kip en het ei is, dus."

Onze darmen zijn al een tijdje aan een opwaardering bezig. Onze tweede hersenen worden ze genoemd, ons 'buikbrein'.

"Er is een continue uitwisseling van informatie tussen je grote brein in je hoofd, en wat er in je darmen gebeurt: je kleine brein. Dat werkt in twee richtingen. Stress kan leiden tot een knoop in je maag, maar omgekeerd zou een goede darmflora ook bevorderlijk zijn voor een gezond geestelijk evenwicht. De verbinding tussen het brein en de darmen, die gut-brain-as, krijgt steeds meer aandacht van wetenschappers."

Een andere term die we vaak horen, is 'leaky gut': de lekkende darm, die ook als aandoening wordt gezien.

"Als je darm ziek is, zal de doorlaatbaarheid een beetje toenemen, dat weten we uit onderzoek. Dat verschijnsel is ook vastgesteld bij PDS-patiënten. Die 'leaky gut' is dus één onderdeeltje van het werkingsmechanisme van PDS. Wat mij stoort, is dat het nu door tal van specialisten als aandoening op zich wordt gezien. Ze tillen dat onderdeel eruit en houden het voor heel wat verantwoordelijk: 'Je darm lekt, er lopen voedingsstoffen en bacteriën rechtstreeks je bloed in. Dat kan darmklachten veroorzaken, maar ook depressie of eczeem', dat krijgt de patiënt te horen."

"Terwijl de doorlaatbare darm maar een schakeltje is, niet de ziekte zelf. Ik kan me daar boos om maken, want veel patiënten lopen zo de juiste diagnose mis. Bovendien praat men hen vaak dure supplementen aan of een uitgebreide darmflora-analyse. Microbioomanalyses zullen in de toekomst zeer belangrijk worden, maar voorlopig weten we nog te weinig over het microbioom om al te veel conclusies te trekken uit zo'n onderzoek."

De laatste mythe over PDS: er is niks aan te doen.

"We kunnen PDS niet genezen, maar we kunnen het behandelen en de levenskwaliteit van de patiënt aanzienlijk verbeteren. Er bestaat helaas geen pil of therapie die voor iedereen werkt, dus is elke behandeling maatwerk. Medicamenten, dieet, psychotherapie, hypnose... We bespreken met elke patiënt wat hem het best past en we kiezen samen een traject."

Prof. dr. HeikoDe Schepper (43)

• Werkt op de afdeling maag-darmziekten van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en is coördinator van de motiliteitseenheid en de Klein Bekken Kliniek.



• Voert onderzoek naar het prikkelbare-darmsyndroom aan de Universiteit Antwerpen, waar hij ook doceert aan de faculteit Geneeskunde.



• Is auteur van Prikkelbare darmen, alles wat je moet weten over het prikkelbare-darmsyndroom, bij Pelckmans (€ 22,50)