Om veilig vrijen te promoten, onder meer op homo-ontmoetingsplaatsen, gaat COC Gorinchem speciale 'vogelhuisjes' ophangen, gevuld met gratis condooms. Als dat een succes is, worden de houten hokjes over heel Nederland verspreid.

De speciale vogelhuisjes moeten worden opgehangen op locaties in de natuur waar mannen en vrouwen elkaar ontmoeten om seks te hebben. Op andere locaties, zoals in de horeca maar ook in de omgeving van scholengemeenschappen, wil COC Rotterdam, afdeling Gorinchem, dispensers met gratis condooms ophangen. De vogelhuisjes bevatten behalve gratis condooms ook gratis glijmiddel. Binnenkort worden de eerste opgehangen, om te kijken of het een succes is. Is dat zo, dan volgen er meer.

Het idee komt oorspronkelijk uit Kopenhagen, Denemarken. In die stad werden al verschillende vogelhuisjes opgehangen, waar mensen gratis condooms uit kunnen pakken. Het doel is om op die manier het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen en ook ongewenste tienerzwangerschappen te verminderen. Venhovens wil zich in eerste instantie richten 'op alle plekken waar mannen en vrouwen openlijk seks met elkaar kunnen hebben'. In een later stadium wil hij met scholen en horeca in gesprek over het gratis verspreiden van voorbehoedsmiddelen.

Hoewel de vogelhuisjes er precies zo uitzien als hoe je ze bij het tuincentrum kunt halen, wordt er volgens Venhovens goed op gelet dat vogels er niet in kunnen om een nestje te bouwen. "Het gaat erom dat het voorbijgangers niet opvalt, maar dat de mensen voor wie het bedoeld is, weten dat er condooms en glijmiddel inzitten."

Taboe

Het verspreiden van de gratis condooms is volgens hem hard nodig. "In veel huishoudens en op veel scholen is het onderwerp seksualiteit taboe", zegt Venhovens. "Ouders denken dat als zij condooms in huis halen, zij kinderen 'stimuleren' om seks te hebben. Dat is niet zo. Tieners die seks willen hebben, doen dat toch wel. Dan kunnen ze het beter veilig doen."

De condooms worden, als proef, ter beschikking gesteld door de aids Health Foundation. Behalve in de vogelhuisjes, hoopt Venhovens ze op veel plekken te kunnen verspreiden. Nu al kunnen mensen bij het loket van COC Rotterdam, afdeling Gorinchem, terecht, als zij een condoom willen hebben. "We stellen geen vragen, behalve als de persoon wel héél jong is. De gratis condooms zijn bedoeld voor lhbtiq+'ers, illegale sekswerkers, jongeren en minima die geen voorbehoedsmiddelen kunnen betalen, maar iedereen die om wat voor reden dan ook, een condoom en glijmiddel wil, is hier welkom."

Met name in kleinere gemeenschappen is het volgens Venhovens best een drempel om voorbehoedsmiddelen in de winkel te kopen. "Vooral voor jongeren is het wel een ding om een pakje condooms te halen. Helemaal als je het meisje achter de kassa kent. Dat is een drempel die wij weg willen nemen en hopelijk kunnen we daarmee voorkomen dat mensen onveilige seks hebben, met alle gevolgen van dien."

Uniek

Volgens Venhovens is Gorinchem daarmee de eerste stad waar op grote schaal gratis condooms beschikbaar komen, voor wie het maar wil. "Het is nu nog uniek in Nederland, maar hopelijk wordt het steeds normaler. Net als dat we hopelijk allemaal wat minder in een kramp schieten als het over seksualiteit gaat. Laten we er meer over praten. Over grensoverschrijdend gedrag, maar ook over dit soort dingen."

Als dit plan eenmaal is uitgerold, wil COC Rotterdam, afdeling Gorinchem, ook gratis hiv-tests gaan aanbieden. "Dat gebeurt dan bij ons op locatie, onder begeleiding van een daarvoor opgeleide vrijwilliger", zegt hij. "Voor inwoners van Gorinchem, die liever niet bij de huisarts testen, is de dichtstbijzijnde testlocatie, de GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht. Dat is best ver weg. We willen voorkomen dat de afstand een reden is om geen test te doen."