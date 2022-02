De Noorse filmregisseur Joachim Trier (47), maker van de melancholische romantische komedie The Worst Person in the World, heeft in discussies graag oog voor beide kanten. Al is dat in een wereld vol agressieve meningen volgens hem niet altijd geheel zonder gevaar.

"Spaar me", zal Joachim Trier een keer of wat zeggen tijdens het interview, "wees voorzichtig met me."

Het is juli 2021, een dag na de wereldpremière in Cannes van de nieuwe film van de 47-jarige Noorse cineast, The Worst Person in the World. Het betreft een romantische comedy, of een soort romantische comedy - Trier zal dat zo dadelijk uitleggen. Over de Noorse Julie gaat het, die niet goed weet wat ze met haar leven aan moet. Heen en weer springt ze, tussen verschillende relaties, studies en beroepen. Verrukkelijk geacteerd door Renate Reinsve (34), die hier in Cannes de prijs voor beste actrice zal winnen.

Ook de dag na de eerste vertoning oogsten Reinsve en Trier al een enorme bak aan complimenten. Terugkerende vraag aan de filmmaker, bij de persconferentie in het festivalpaleis: hoe is hij - als veertiger en nota bene man! - erin geslaagd zo'n treffend portret te maken van een jonge vrouw van een paar generaties na hem?

Julie (Renate Reinsve) in 'The Worst Person in the World'. Julie (Renate Reinsve) in 'The Worst Person in the World'. Foto: AP

Trier dankt de vraagstellers beleefd, zwaait zijn actrice Reinsve alle lof toe. Om daarna behoedzaam te verklaren dat hij en zijn vaste coscenarist Eskil Vogt, ook een man van achter in de 40, het juist als bevrijdend hebben ervaren om een personage te kiezen dat níét per se op henzelf lijkt. Om hun verbeelding te gebruiken, en daarnaast te putten uit mensen - vrouwen - die ze kennen.

Dat het zelfs mogelijk is om iets van jezelf in zo'n vrouwelijk personage te leggen. En dat hij, als kind van een 'sterke' moeder die documentaires maakte, al vroeg kennismaakte met het werk van cineasten als Bergman en Antonioni, die voortdurend films over vrouwen maakten. Dat het hem eigenlijk altijd als iets heel natuurlijks voorkomt om als man ook films over vrouwen te maken.

Joachim Trier - open blik, geschoren hoofd en kort baardje - zit tegenover een handjevol journalisten. Dertig worden, vraagt er een, is dat anders voor een vrouw dan voor een man?

"Goeie vraag. Lastig om daar iets algemeens over te zeggen, dus wees alsjeblieft voorzichtig met me. Waar ik ben opgegroeid doet het er voor mensen niet zo toe of je getrouwd bent of niet; maar een kind krijgen, dát is wel een big deal. En ik denk dat de druk om kinderen te krijgen bij vrouwen eerder begint dan bij mannen."

"Julie, het hoofdpersonage in mijn film, is iemand uit het meest geprivilegieerde deel van de wereld, namelijk Noorwegen. Haar toekomst ziet er op zich goed uit: gratis en goed onderwijs, allerlei kansen. Maar ze faalt volledig in het gebruikmaken van die kansen. En dan voelt ze zich, zoals wij Noren dan zeggen, verdens verste menneske, de slechtste mens op aarde. Want als je het in Noorwegen niet eens kunt maken, waar alles zo makkelijk behoort te zijn, dan móét je wel de ergste persoon in de wereld zijn, toch?"

Julie (Renate Reinsve) en Aksel (Anders Danielsen Lie) in 'The Worst Person in the World'. Julie (Renate Reinsve) en Aksel (Anders Danielsen Lie) in 'The Worst Person in the World'. Foto: AP

Trier, geen naaste familie van zijn Deense collega-cineast Lars (die het voorvoegsel 'von' aan zijn naam toevoegde), is het kind van een Deense vader en een Noorse moeder. "Mijn ouders discussieerden vaak over de vraag of we nou beter in Noorwegen of in Denemarken konden wonen. Denemarken was cultureel meer ontwikkeld. Maar ik herinner me dat mijn moeder altijd zei: in een Deens bos kun je de weg niet kwijtraken. In Noorwegen kun je écht verdwalen in de natuur; die natuur is een kracht waarmee je leeft."

Volgende vraag: tors je als Scandinavische filmmaker op een of andere manier altijd die Scandinavische filmtraditie mee?

Trier grijnslacht: "Je hebt die gast die op het eiland Fårö woonde, kom hoe heet hij ook alweer?" Dan: "Natuurlijk. Het is onmogelijk om níét geïnspireerd te raken door Ingmar Bergman. Hij liet zien hoe mensen echt zijn, kwam in zijn films zo verschrikkelijk dicht bij ze, agressief dichtbij. Soms met compassie, soms ook niet. Bergman varieerde daarin. Sommige van zijn films zijn juist zo prachtig in hun hopeloosheid."

"Vroeger vond ik dat cinema over het algemeen te veel compassie toonde. Zo was ik als jongere: het moest hard zijn. Dat is wel veranderd, nu ik ouder ben. Ik heb een beter idee van mijn eigen kwetsbaarheid. Nu heb ik hoopvolle verhalen nodig, dat zijn ook de verhalen die ik wil vertellen. The Worst Person in the World is er zo eentje. Deels romantische comedy, deels rite de passage of coming-of-age."

"Zeg twintig jaar geleden zou zo'n film vrij vanzelfsprekend over een zestienjarige zijn gegaan. Maar om redenen die ik niet helemaal kan verklaren, lijkt dat coming-of-agegenre nu juist heel relevant voor mensen van 30, en zelfs voor mensen van 40. Daar wilde ik iets mee doen, iets wat hopelijk ook grappig is."

Wat bevalt Trier aan het genre van de romantische comedy?

"Veel. Wat ik niet zo leuk vind, is als die romantische comedy's gebaseerd zijn op het cliché-idee dat alles goed komt, als je maar de juiste persoon ontmoet. Alsof een partner een soort trofee is die God ineens uitreikt: en dan ben je gelukkig! Wat ik wel interessant vind, is als een personage bezig is zichzelf te vinden, of iets van zichzelf ontdekt in relatie tot de ander. Of hoe zulke films grote vragen aanvliegen. George Cukors The Philadelphia Story bijvoorbeeld. Notting Hill, daar hou ik ook van."

"Het gekke is dat er soms best op wordt neergekeken, op die romantische comedy. Alsof het alleen maar lucht is, kauwgom. Terwijl: Notting Hill is echt een interessante film, die iets zegt over hoe idealisering een valstrik is, hoe succes een gevoel van eenzaamheid kan creëren. In een meritocratische samenleving, waarin iedereen groots en succesvol wil zijn, is dat wel een statement."

Eivind (Herbert Nordrum) en Julie (Renate Reinsve) in 'The Worst Person in the World'. Eivind (Herbert Nordrum) en Julie (Renate Reinsve) in 'The Worst Person in the World'. Foto: AP

Na zijn speelfilmdebuut Reprise (2006), over twee jonge schrijvers in het literaire milieu van Oslo van wie er slechts eentje doorbreekt, stond Trier meteen internationaal op de kaart. Ook de Weinsteins trokken aan de Noor, al ging die niet met de studio van de Amerikaanse broers in zee. Oslo, 31. august, uit 2011, gold tot nog toe als Triers beste werk: een verpletterend drama over een dag uit het leven van een junk die is ontslagen uit de kliniek en een oude vriend opzoekt.

"Oslo, 31. august is gebaseerd op een Franse roman uit 1931, Le feu follet van Pierre Drieu la Rochelle. Die man leunde naar een zeer dubieuze politieke kant, naar mijn mening (het fascisme, red.). Maar hij schreef met dat boek ook iets waarachtigs over een verwoest menselijk wezen. Iets is niet altijd zo eenvoudig. Maar nogmaals: wees aardig voor me, alsjeblieft."

Nu wil een van de journalisten tegenover de regisseur toch weten: waar is Trier precies bang voor?

"Goed, ik zal een voorbeeld geven. Midden tijdens de onthullingen van de #metoo-beweging plaatste een grote Zweedse krant een uitspraak van mij - 'ik ben schaamteloos geweest' - met mijn foto erbij, vrolijk lachend, pal naast een groot artikel over #metoo. Dat citaat ging over mijn vorige film Thelma: ik had gezegd dat ik schaamteloos was geweest in mijn esthetiek. In de zin van: dat ik een echte horrorfilm had willen maken, dat ik mijn ideeën over 'goede smaak' had losgelaten."

"Nou, je hoeft echt geen college semiotiek te hebben gevolgd om te weten wat zo'n quote naast zo'n artikel suggereert. Zoiets doe je niet, als krant. Maar het gebeurt voortdurend, omdat er zoiets bestaat als clickbait. En heus, ik weet dat jullie oprecht geïnteresseerd zijn in film en kunst, maar dit is wel het klimaat. En nee, ik heb verder geen last gehad van dat artikel in die Zweedse krant. Mensen klikten en zagen: o, dit gaat gewoon over een horrorfilm. Maar je maakt het vaker mee, op die manier."

"We leven momenteel in een wereld met heel veel agressieve meningen. Ik ben niet de man die dat grote stuk in de krant schrijft, met mijn eigen, sterk verwoorde mening. De twee verschillende kanten in discussies, daar ben ík nieuwsgierig naar: hoe ver denkbeelden uiteen kunnen lopen."

Julie (Renate Reinsve) en Aksel (Anders Danielsen Lie) in 'The Worst Person in the World'. Julie (Renate Reinsve) en Aksel (Anders Danielsen Lie) in 'The Worst Person in the World'. Foto: AP

"Ik zal een voorbeeld geven: in de film krijgt Julies vriend Aksel een aanval te verduren als hij te gast is in een radioprogramma." Aksel, een veertiger en succesvol striptekenaar in de seksueel vrijpostige traditie van Robert Crumb, wordt in de film seksistisch genoemd door vrouwen van een jongere generatie. Hij ageert daartegen in de radio-uitzending, waardoor hij nog meer onder vuur komt te liggen. "En ik hoor nu al radicaal verschillende interpretaties van die scène. De een zegt: o, ik ben zó blij dat die Aksel deze dingen benoemt. Terwijl een ander zegt: o, ik ben zó blij dat jij, een man, laat zien wat een idioot die Aksel is."

"Dat bevalt me, die uiteenlopende reacties. Ik hoef zo'n scène toch niet te beperken? Ja, kunst kán politiek en specifiek zijn. Maar kunst kan evenzeer een plek zijn voor een kwetsbare en gevoelige verkenning van de mens, mét compassie. Er zijn niet zo veel plekken waar je dat kunt doen, compassie tonen met andere mensen. Ik kan een liedje luisteren van vijftig jaar geleden, gemaakt door een krankzinnige, die aan de drugs was. En dat liedje kan me raken, me aan het huilen maken. Het liedje ontstijgt wat voor meningen die persoon ook had tijdens zijn of haar leven. Kunst is meer dan dat. Meer dan: o, als je deze film toejuicht, dan juich je óók deze mening toe."

Surprisefilm

The Worst Person in the World draait vanaf 10 februari in de Nederlandse bioscopen. De film ging op 3 februari al in het geheim in voorpremière op het International Film Festival Rotterdam: Joachim Triers komedie was donderdagavond de 'surprisefilm' van de 51ste editie. Op zaterdag 5 februari neemt de Noorse cineast (online) nog deel aan een IFFR-interview ('Big Talk'), samen met actrice Renate Reinsve.