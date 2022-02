In vloeibare vorm kan gas overal vandaan komen. Uit Indonesië of de Verenigde Staten, waar dit jaar nieuwe exportfabrieken opengaan. China heeft alvast wat grote koopcontracten afgesloten. Moet Europa hetzelfde doen?

Aan de Bintuni-baai in West-Papua wordt al enkele jaren gebouwd aan grote nieuwe gasinstallaties, op een stuk land dat voorheen aan de inheemse bevolking toebehoorde. Dit jaar hoopt het Britse olie- en gasbedrijf BP de extra productie en export op gang te brengen.

Indonesië noemt de uitbreiding van de gasfabriek Tangguh LNG een nationaal strategisch project. Kosten: 8,9 miljard dollar. Verwachte extra opbrengst: 3,8 miljoen ton vloeibaar gas per jaar. Er staan al twee vergelijkbare gasinstallaties te draaien, die beide net zo veel gas opleveren.

BP haalt het gas sinds 2009 uit de bodem van de Bintuni-baai, op zo'n 50 meter diepte. Door leidingen van 20 kilometer suist het gas vanaf twee boorplatforms naar het land. Als het daar vloeibaar is gemaakt, door het flink af te koelen, brengen tankschepen de lng (liquid natural gas) naar klanten als China, Zuid-Korea en Japan.

Het extra gas is straks vooral bestemd voor Indonesië zelf, dat nog veel kolencentrales gebruikt en schonere energie wil opwekken. Een kwart gaat de wereldmarkt op, vooral richting Japan.

Hoge energieprijzen door een krappe lng-markt

Extra gas op de wereldmarkt is goed nieuws voor Nederlandse klanten met een hoge energierekening. Dat de gasprijzen vorig jaar zo hard begonnen te stijgen, kwam mede door de krappe markt voor lng. De vraag in Azië is toegenomen. Gastankers zijn flexibel en varen vaak naar de hoogste bieder.

Als er oorlog komt tussen Rusland en Oekraïne, en als de Russische gasleveranties aan Europa terugvallen, kan de situatie nog nijpender worden. Maar ook zonder oorlog moet Europa zijn lage gasvoorraden zien aan te vullen.

Eind vorig jaar was de wereldwijde productiecapaciteit voor lng een krappe 400 miljoen ton per jaar, berekende expert Mike Fulwood van het onderzoeksinstituut Oxford Institute for Energy Studies. "Om een idee te geven: dat is ongeveer evenveel als de jaarlijkse gasconsumptie van Europa inclusief Turkije", zegt hij.

Op meer locaties in de wereld groeit de exportcapaciteit van vloeibaar gas dit jaar. Zoals in de Verenigde Staten aan de Golf van Mexico. Haast op de grens tussen de deelstaten Louisiana en Texas is juist een nieuwe lng-installatie op gang gekomen van de Amerikaanse exporteur Cheniere. Wie langs de kustweg van daaruit een uurtje naar het oosten rijdt, arriveert bij Venture Global LNG, dat eveneens miljarden dollars steekt in extra lng-capaciteit. Dit bedrijf heeft net grote contracten gesloten met Chinese importeurs.

Op korte termijn blijft de markt krap

Toch blijft de lng-markt op de korte termijn krap, stelt Fulwood. Dit jaar neemt de wereldwijde exportcapaciteit aanzienlijk toe, maar in 2023 en 2024 komt er niet zo veel bij. Investeringen kosten veel tijd, en projecten die eerder in gang zijn gezet, zorgen pas vanaf eind 2024 voor verlichting.

Afgaande op de plannen van investeerders kan de jaarlijkse capaciteit tot 2027 toenemen met 150 miljoen ton lng per jaar, zegt Fulwood. Dat is een groei van zo'n 40 procent. "Het zou de grootste toename ooit zijn in een periode van zes jaar."

Hoge gasprijzen maken nieuwe investeringen aantrekkelijk. Maar gasproducenten moeten wel goed bedenken of ze genoeg tijd hebben om hun miljarden terug te verdienen, zegt Fulwood. Zit de wereld in 2040 nog te wachten op fossiele brandstoffen?

Voorlopig is er vraag genoeg. Zo heeft Venture Global in december een leveringscontract voor twintig jaar afgesloten met de grootste Chinese importeur van lng, CNOOC.

In november had het al een langdurig gascontract getekend met het Chinese Sinopec. 'Deze grootste gasdeal ooit door een Amerikaans bedrijf verdubbelt de Chinese invoer van Amerikaans gas', schreef het bedrijf over de samenwerking met Sinopec.

Moet Europa China's voorbeeld volgen?

Is het verstandig als Europa die Chinese strategie volgt en langdurige contracten sluit voor gasleveranties per tanker? Of heeft het continent vanwege de vele internationale gasleidingen te weinig geïnvesteerd in havens die lng-tankers kunnen ontvangen?

Fulwood: "Europa heeft voldoende importcapaciteit, vooral in Spanje en Noordwest-Europa. Dus dat is het probleem niet. De beperking zit in het aanbod, in de lng-exportcapaciteit."

En ja, zegt hij, Europa zou meer langetermijncontracten kunnen afsluiten. "Maar de meeste lng-contracten zijn flexibel. De leveringen kunnen gemakkelijk naar andere markten worden omgeleid in reactie op de prijs, en dat is ook wat kopers willen. Langdurige lng-contracten zijn dus niet de ultieme oplossing voor Europa's energieprobleem."

Gas uit Groningen of uit West-Papua?

Vloeibaar gas kan overal vandaan komen. Dat is een voordeel, maar het betekent ook dat gemeenschappen ver weg te lijden kunnen hebben onder de Nederlandse energiebehoefte. In Groningen zijn aardbevingen, maar wat betekent de gaswinning van BP voor de inwoners van West-Papua?

Tangguh LNG staat op een lastige locatie. De 3266 hectare grond was voorheen van de Simuri-stam en 122 huishoudens moesten noodgedwongen verhuizen. Verder hebben dorpelingen in zekere mate toegang verloren tot hun visgronden.

In ruil daarvoor is geld gestoken in huisvesting en in sociale programma's voor de lokale bevolking. Ook zegt BP dat het project in de afgelegen regio voor economische groei, banen en elektriciteit zorgt.

Of de lokale bevolking daadwerkelijk baat heeft bij de activiteiten van BP moet zorgvuldig worden onderzocht, zegt de Asian Development Bank, een van de investeerders. Verder heeft BP beloofd om nieuw bos aan te planten.