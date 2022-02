Je live-locatie delen en bellen als je alleen op straat loopt. Dat doen vrouwen om straatintimidatie voor te zijn. 'Ik let op wat ik aantrek als ik uitga, zodat ik weer veilig thuis kom.'

Dit artikel is afkomstig uit PSZ. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Twee op de drie jonge vrouwen wordt weleens lastiggevallen op straat. Dit blijkt uit het eerste landelijke CBS-onderzoek naar straatintimidatie, dat woensdag gepubliceerd werd. HZ-studente Bo van Ass (24) uit Bruinisse merkt dat opmerkingen vaak afgedaan worden als grapje. "Ik zeg ook tegen mezelf dat het wel meevalt, maar het zijn geen leuke grapjes. Het is toch niet normaal dat ik voor het uitgaan bedenk in welk rokje ik er leuk uit zie én geen seksueel getinte opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd krijg."

Bo van Ass. Bo van Ass. Foto: Lex de Meester

Voorzorgsmaatregelen

Niet alleen Bo, maar ook Emma Vermaat (24) uit Vlissingen neemt voorzorgsmaatregelen als ze 's avonds alleen de straat op gaat. "Een opgeladen telefoon, gedeelde live-locatie en verlichte paden nemen." Toch blijven vrouwen angstig, want hoe gebekt je als vrouw ook bent, een fysiek gevecht met een man win je vaak niet.

De Zierikzeese Maartje Verbree (23) vult aan. "Je neemt als vrouw ook geen wapens mee, stel dat je overmeesterd wordt. Er zijn wel vrouwen die hun sleutels tussen hun knokkels klemmen om zichzelf te beschermen."

Mond houden en doorfietsen

Maartje belandde laatst in een ongemakkelijke situatie toen ze naar huis fietste en een groep jongens passeerde. "Hey, lekker ding, kom eens hier!", klonk het uit de groep. Maartje: "Ik durf op zo'n moment geen weerwoord te geven, omdat ik alleen tegenover een groep fysiek sterke jongens sta. Het leek me het beste om gewoon mijn mond te houden en zo hard mogelijk weg te fietsen."

Emma Vermaat. Emma Vermaat. Foto: Lex de Meester

Emma sluit zich daarbij aan. "Het kan heel intimiderend zijn om als je in de minderheid bent voor jezelf op te komen. Als ik alleen ben en iemand iets roept, antwoord ik bijna nooit, bang dat ik net 'de verkeerde' tref. Als ik in een groep ben, of een andere vrouw lastiggevallen zie worden, vind ik het veel makkelijker om ertussen te springen."

Nafluiten en achternalopen

"Psst, meisje!", is een bekend voorbeeld van straatintimidatie. Toch is dit niet het type intimidatie waar vrouwen bang van worden. Zo legt Emma uit: "Van 'Hey psst' kijk ik niet meer op, het is normaal geworden. Wat ik wel eng vind is als mannen duidelijk zeggen wat ze met je willen doen, zoals: 'Wil je mee naar huis?'. Of als mannen met de auto naast me komen rijden, om een gesprek aan te knopen."

Maartje Verbree. Maartje Verbree. Foto: Lex de Meester

Maartje en Bo vullen aan: "Het engste zijn mannen die je achtervolgen." Sommige meiden fietsen 's avonds zelfs om, zodat ze enkel langs verlichte wegen fietsen. "Soms is het wel twintig minuten om."

Hey, meisje!

Reageren kan in dit soort situaties lastig zijn. Hou je je mond? Of word je boos? Bo, Maartje en Emma vinden het lastig in te schatten. Bo: "Meestal houd ik maar gewoon mijn mond. Als je reageert word je vaak nog uitgescholden ook."

Emma vraagt zich hardop af wat het doel is van straatintimidatie. "Ik vraag me weleens af wat mannen willen bereiken. Ik ken namelijk niemand die een relatie heeft gekregen met iemand die schreeuwend uit een auto 'Hey, meisje!' riep. Het is dus niet alleen vervelend, het werkt ook niet."

'Dat gaf me een veilig gevoel'

Er zijn natuurlijk veel mannen die 's avonds laat met de juiste bedoelingen op straat lopen. Of toevallig dezelfde kant op moeten als de vrouw die voor hen loopt. Maartje werd laatst te hulp geschoten door een man, toen ze werd aangesproken door een voorbijganger.

"Hij zag dat ik me niet comfortabel bij de situatie voelde en liep op me af. Hij deed net of ik hem kende, waardoor ik me zonder smoesje uit een vervelende situatie kon bevrijden. Hij heeft nog even met me meegelopen en is toen naar huis gegaan. Dat gaf mij een veilig gevoel."