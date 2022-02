Terwijl wij discussiëren over quarantaineregels in scholen of CO2-meters in de klas, vonden wereldwijd 10 miljoen leerlingen de weg naar de klas niet meer terug na de schoolsluitingen. Het frustreert Arnoud Raskin, die met zijn sociale onderneming Mobile School wereldwijd straatkinderen probeert te helpen. 'Doe je ogen toch eens open.'

Het is een cijfer om van te duizelen. Op het toppunt van de pandemie zagen meer dan 1,6 miljard leerlingen en studenten hun opleiding verstoord door een schoolsluiting. Dat becijferden Unesco, UNICEF en de Wereldbank in december 2021 in een wereldwijd rapport. Een deel van die kinderen heeft sindsdien nog altijd geen goed onderwijs gehad. Het is een groep die we hier weleens durven te vergeten. "Ik verwijt het mensen niet", zegt Arnoud Raskin. "Als je eigen huis in brand staat, ben je logischerwijs minder alert voor wat er een straat verder gebeurt."

Zelf is Raskin er dag in, dag uit mee bezig. Met zijn sociale onderneming, Mobile School, organiseert hij leiderschapstrainingen in België. Met het geld dat ze daarmee verdienen, bieden ze wereldwijd producten aan bij jeugdwerkers om straatkinderen te bereiken. "Het bekendste daarvan is wellicht de mobiele school", zegt hij. "Die school rijdt intussen in dertig landen rond." De mobiele school is een schoolbord op wielen. Straathoekwerkers trekken er de boer mee op in arme buurten. Op die manier proberen ze straatkinderen te ondersteunen om terug naar de samenleving te keren.

Wat vertelden deze straathoekwerkers je bij het begin van de pandemie?

"Dat de nood aan hulp ontplofte op straat. Ik herinner me dat een van de coördinatoren waarmee we samenwerken in Mexico vertelde: 'We worden gewoon teruggeslagen naar de jaren negentig, toen er meer mensen op straat leefden en er minder hulpverlening was'."

"Het gaat om mensen aan de onderkant van de samenleving, onderaan op de piramide. Zij proberen iedere ochtend als dagloner werk te vinden of overleven door zelfgemaakte spulletjes te verkopen aan toeristen. Plots zagen ze de straten leeglopen en hun inkomen wegvallen. Heel wat van de kinderen in die lagen van de samenleving zaten wel nog in het publiek onderwijs. Je kan je soms vragen stellen bij het niveau daar, maar zo stonden ze tenminste met één been in de school."

"In december was ik in Mexico, in de wijk Los Dolores. De mensen van de mobiele school daar vertelden me dat 90 procent van de populatie die voor de pandemie nog deelnam aan een vorm van regulier onderwijs intussen afgehaakt is. Maar ze zien niet alleen kinderen die ooit op straat leefden terug. Er komt ook nog een volledig nieuwe groep bij. Geen wonder: in Mexico is het onderwijs tot vandaag niet volledig open."

Nee? Was Oeganda, waar scholen in januari heropenden, niet het laatste land waar de scholen dicht waren?

"Het is moeilijk om zicht op te krijgen. Unesco probeert een kaartje bij te houden van waar de scholen volledig open zijn en waar gedeeltelijk. Volgens hen worden 200 miljoen kinderen in de middel- en lage inkomenslanden nog altijd geraakt door tijdelijke schoolsluitingen."

"Je moet over het algemeen een verschil maken tussen privaat en publiek onderwijs. Neem nu Mexico: private scholen konden er vrij snel opnieuw openen en investeerden in technologie. Maar het publieke onderwijs waar de onderkant van de piramide op steunt: dat is al twee jaar gesloten."

"Daar staat onderwijs gelijk aan enkele huistaken die af en toe via WhatsApp opgestuurd worden. Of een leerkracht die elke week eens een half uur online verschijnt om een les te geven. Ja, je hebt ook prachtige projecten van iemand als Carlos Slim (Mexicaanse ondernemer en filantroop, PG) die onderwijs organiseert op de televisie. Maar de realiteit is dat lang niet alle kinderen daar toegang tot hebben. UNICEF spreekt over 30 procent van alle kinderen wereldwijd die nog geen toegang hebben tot technologie."

"Ik kwam in Los Dolores een vrouw met vijf kinderen tegen. Het scherm van haar smartphone was zo gebarsten dat wij zouden zeggen: die telefoon is kapot. Omdat ze thuis geen elektriciteit heeft, moest ze haar telefoon opladen op een plein met openbare stopcontacten in het centrum van de stad. Daarenboven moet ze mobiele data kopen om haar kinderen dat minimale aanbod aan onderwijs te kunnen laten volgen. Weet je wat die vrouw tegen mij zegt? 'Als ik dat doe, is mijn hele weekbudget voor eten er meteen door'."

"Verschillende van die kinderen zitten intussen twee jaar in die situatie. Dan is niet naar school gaan één ding. De andere vraag is: wat doet zo'n kind dan een hele dag?"

Arnoud Raskin: 'De opdracht is niet alleen het kind van de straat te halen, maar ook om het straat weer uit het kind te krijgen.' Arnoud Raskin: 'De opdracht is niet alleen het kind van de straat te halen, maar ook om het straat weer uit het kind te krijgen.' Foto: Mobile School

Goede vraag.

"De kinderen komt in een totaal nieuwe realiteit terecht. Hun ouders moeten zelf zien te overleven. Ze zoeken werk, sommige beginnen te zuipen, anderen worden gewelddadig door de frustratie. Ik kreeg recent een artikel binnen uit Nairobi (hoofdstad van Kenia, PG). Daar maken ze gewag van 200 dagelijkse gevallen van geweld tegen kinderen op straat. Vaak is de agressie gelinkt aan frustratie. Er zijn volgens diezelfde data intussen naar schatting 10.000 straatkinderen in de stad. Bij de laatste census in 2019 waren dat er minder dan 7.000."

Wat zoeken die kinderen op straat?

"Een netwerk, een identiteit. Dat is vooral wat ik duidelijk wil maken: als wij het hebben over scholen die sluiten, dan denken we dat kinderen achterop zullen lopen in wiskunde. Daaronder zit echter nog een heel ander verhaal van identiteitsontwikkeling. Voor veel van de kinderen waar wij mee werken, is de school een van de belangrijkste netwerken. Ze komen vaak uit een sociale klasse waar een warm nest niet vanzelfsprekend is. School moet dat dikwijls compenseren. Als die kinderen op straat komen, zoeken ze een vorm van samenhorigheid. Waar vinden zij dat? In de subculturele identiteit van bendes."

Dat is wat Unesco, UNICEF en de Wereldbank 'de schaduwkant' van de pandemie noemen?

"Absoluut. Tijdens de eerste golf, de zomer van 2020, herinner ik mij dat de Wereldgezondheidsorganisatie zei dat er wereldwijd ongeveer 10 miljoen coviddoden waren. Tegelijkertijd berekende UNICEF dat 10 miljoen kinderen nooit ofte nimmer nog de binnenkant van een school zullen zien na de scholensluitingen."

"We namen gigantische maatregelen om de eerste groep te beperken - wat ik goed snap, voor alle duidelijkheid - maar niet voor de andere. Terwijl ook voor hen de impact gigantisch is. Toch staat die schaduwkant van de pandemie twee jaar later nog altijd niet op de agenda. Dat frustreert mij. Hier trekken ouders naar de Raad van State omdat leerlingen een paar maanden een mondmasker moeten aantrekken. Dan denk ik: 'Doe je ogen toch eens open?' In de rest van de wereld zijn we een hele generatie gewoon aan het buitensluiten, consistent. Dat doen we nu al bijna twee jaar."

Wat is de oplossing voor deze kinderen? Scholen opnieuw openen?

"Waar ik mij zorgen om maak, is dat we die problemen te veel gaan simplificeren. Alsof we de problemen oplossen door de scholen te openen. Dat merkte je ook in de berichtgeving rond de scholenheropening in Oeganda bijvoorbeeld. Pas op, ook ik ben blij dat scholen daar opnieuw open gaan. Maar als kinderen zich twee jaar lang de identiteit van de straat aanmeten, kunnen ze dat niet zomaar afzetten. Op straat lossen kinderen problemen op met de vuisten, moeten ze nergens op tijd komen en is er niemand die zegt wat ze moeten doen."

"Dan denk ik aan Mayra, een meisje van negen jaar dat ik kon interviewen in Mexico. Van zodra de school opent, wil zij teruggaan. Maar het risico is groot dat zij niet begrepen wordt door de leerkracht en denkt: 'Wat staat die ouwe zak hier op mij te blaffen? Ik ga opnieuw werken in de buurtsupermarkt Oxxo zodat ik een beetje geld verdien'."

"Dat moet je goed beseffen als het gaat over straatkinderen. Toen ik in de jaren negentig door Zuid-Amerika trok, zag ik dat al het geld voor straatkinderen naar rehabs of tehuizen ging. De samenleving denkt: we halen dat kind van de straat, dus is het probleem opgelost. Maar die gasten gaan na een paar dagen opnieuw lopen. De opdracht is niet alleen het kind van de straat te halen, maar ook om het straat weer uit het kind te krijgen."

Raskin: 'Ik ben van mening dat een schoolsluiting altijd het laatste redmiddel moet zijn.' Raskin: 'Ik ben van mening dat een schoolsluiting altijd het laatste redmiddel moet zijn.' Foto: Mobile School

Hoe doe je dat?

"Door dat serieus te nemen en te beseffen dat onderwijs verder gaat dan wiskunde leren. Bijvoorbeeld door het jeugdwerk te versterken zodat het een betere brug vormt tussen de straat en het onderwijs. Hoe kunnen we informele projecten opzetten zodat kinderen weer kunnen wennen aan een omgeving waar regels gelden?"

Kan u daar een voorbeeld van geven?

"In het voorjaar bezocht ik een project van Save The Children in een krottenwijk in een Roemeens overstromingsgebied. In de winter kan het er tot min 20 graden gaan, zonder water of elektriciteit. Daar moeten de kinderen door om naar school te kunnen. De mensen van dat project gaan de wijk in en werken met een mobiele school om een relatie met die kinderen op te bouwen. Op de manier proberen ze de kinderen mee te nemen naar een educatiecentrum in de buurt - dat is voor alle duidelijkheid nog geen school, dat is een tussenstation waar al wat meer regels gelden."

"De volgende stap is die kinderen naar de school krijgen. Maar wat merken we daar? Dat kinderen die het voorgaande proces succesvol hebben afgelegd, vaak gepest en gestigmatiseerd worden. Dat doen andere leerlingen, maar ook leerkrachten die niet beseffen waar die kinderen vandaan komen en wat ze hebben moeten doen om op die school te belanden. Die zien alleen een kind dat niet luistert, een kind dat onnozel is."

"Die kinderen vallen uit. Ze hebben gewoon geen ondersteunend netwerk. Maar door aanwezig te zijn op straat, pikken wij ze opnieuw op. Al moet je beseffen hoe intensief dit verhaal is. Het gaat niet om eerst werken met die kinderen bij de mobiele school en ze dan 'door te geven' aan het educatieve centrum. Nee, ook als ze daar zitten, moet je met hen blijven ondersteunen bij de mobiele school in hun wijk. En tenslotte én bij de mobiele school, én in het educatieve centrum, én op de school. Ze hebben een onvoorwaardelijk ondersteunend netwerk nodig."

Zijn er ook in België meer kinderen uit het onderwijs gevallen?

"Ik heb daar geen data van, maar het zou me zwaar verbazen mocht dat niet het geval zijn. Met de komst van de omikronvariant is de discussie of we die golf zomaar op ons af moeten laten komen of toch niet extra maatregelen moeten nemen. Bij zulke beslissingen moeten we meer rekening houden met de impact ervan op kinderen en jongeren. Ik ben van mening dat een schoolsluiting altijd het laatste redmiddel moet zijn. In die zin vind ik de discussie over een verkorte zomervakantie wel goed. Aan de onderkant van de piramide leven heel wat kinderen die in de zomer rondhangen op straat en niet naar een kamp kunnen."

Intussen zijn er wel zomerscholen om die vakantie te overbruggen.

"Dat klopt. Maar ook daar vrees ik dat het probleem gesimplificeerd wordt. De overheid heeft dan wel voor die oplossing gekozen, ik vrees dat ze zwaar ondergefinancierd wordt. Er worden mensen in gedropt die zich vrijwillig aandienen maar misschien niet getraind zijn in het omgaan met deze kinderen. Oké, zoiets moet je tijd geven om zich te ontwikkelen. Ik hoop dan ook dat iedereen intussen wel begrepen heeft dat zulke initiatieven ook na de pandemie ongelooflijk nodig en nuttig zullen zijn."