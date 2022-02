Topsporters zetten jarenlang alles opzij voor hun sport. Maar als ze stoppen, vallen ze vaak in een zwart gat. Want welk werk moet je kiezen als je altijd die ene sporter bent geweest?

Dit artikel is afkomstig uit AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Snowboarder Joris Ouwerkerk (29) sportte jaren op topniveau. In 2011 maakte hij zijn wereldbekerdebuut in Stoneham, Canada. Datzelfde jaar won hij brons tijdens de wereldbekerwedstrijd in Londen. Vier jaar later stapte Ouwerkerk uit het Nederlands snowboardteam. Daarna snowboardde hij nog een tijdje in het commerciële circuit en voor filmopnames en shows.

Tot Ouwerkerk vijf jaar geleden besloot de snowboardwereld te verlaten. "Je weet dat als je topsnowboarder wordt, je het niet eeuwig kan blijven doen. Ik zag veel sporters om me heen te lang doorgaan, terwijl ze eigenlijk niet door konden groeien. Die moesten uiteindelijk verplicht stoppen omdat ze uit het team werden gezet of blessures kregen. Vervolgens vielen ze in een zwart gat. Dat wilde ik voorkomen."

Aansluiting

Het hielp dat Ouwerkerk niet in één keer uit de sportwereld stapte. "In het begin vond ik het niet heel lastig dat ik was gestopt, ik had aan het idee kunnen wennen. Maar later, toen ik een nieuw carrièrepad moest kiezen, vond ik het erg moeilijk om te bedenken wat ik moest gaan doen."

Dat ziet Joppe Grasveld vaak gebeuren. Grasveld is mede-eigenaar van Athletes.Work, een bedrijf dat (ex-)topsporters begeleidt naar werk tijdens of na een sportcarrière. Dat doet hij samen met Valentin Verga, jarenlang hockeyer van het nationale hockeyteam. "Valentin zag van dichtbij veel topsporters die alles opgeven, elke dag met de sport bezig zijn, maar uiteindelijk toch de Olympische Spelen of dat eindtoernooi niet halen. Wat ze dan buiten hun topsportcarrière moeten, weten ze vaak niet. Het plan ontbreekt."

Bij het maken van zo'n plan helpen Grasveld en Verga, door de topsporters al tijdens hun sportcarrière kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Grasveld: "Sommigen hebben een studie gedaan, maar vinden vervolgens geen aansluiting op de arbeidsmarkt. Wij helpen ze bij hun arbeidsmarktoriëntatie en koppelen ze aan werkgevers die rekening kunnen houden met hun topsportverplichtingen. Zo kunnen ze alvast wat werkervaring opdoen en tegelijkertijd onbezorgd blijven sporten op topniveau."

Duizenden topsporters

Grasveld zegt dat veel mensen het idee hebben dat topsporters er altijd wel komen. Dat komt veelal door voorbeelden van beroemde ex-sporters met glansrijke carrières. "Sporters als Sven Kramer hebben vaak grote contracten gehad, hebben voldoende kunnen verdienen en tijdens de sport al iets anders kunnen opbouwen, in Svens geval een schaatsacademy. Zodra ze stoppen, kunnen ze rustig de tijd nemen om te kijken wat het plan wordt."

Maar er is een grote groep minder bekende topsporters die deze luxe niet heeft, zegt Grasveld. "Deze sporters hebben ook altijd alles moeten geven, maar hebben te weinig opgebouwd om daar nog een aantal jaar van te leven. Tegen hen zeggen we: blijf op dit niveau doorgaan, maar ga parttime werken naast je sport. Dan verdien je wat bij en heb je als je moet stoppen in ieder geval werkervaring opgedaan."

Dat het vaak de minder bekende sporters zijn die later in de knel komen, ziet ook Martie van der Veer, adviseur bij Servicepunt Topsporters van het UWV. "Tijdens en na sportcarrières is er veel steun op het gebied van onderwijs en carrière vanuit NOC*NSF en het VVCS voor profvoetballers. Maar de topsport is zo ontzettend breed, met zo veel verschillende sporten. Er zijn duizenden topsporters in Nederland, van wie maar een klein deel prof is. Het UWV is er voor alle topsporters."

Van het totaal stroomt jaarlijks 10 procent uit. Een deel daarvan redt zich zelfstandig, zegt Van der Veer. "Bijvoorbeeld doordat ze een opleiding hebben kunnen doen , zelfs al een werkgever hebben gevonden of een eigen bedrijf kunnen beginnen. Maar een groot deel heeft hulp nodig."

Hoewel het vaak om praktische vragen gaat, speelt het mentale stuk ook een grote rol, ziet Van der Veer. "Niet iedere sporter stopt in de herfst van zijn of haar carrière. Soms is er sprake van stopgezette contracten of blessures." Topsporters leven vaak jarenlang in een gesloten wereld. "Je sport is je leven. Als je dan stopt, kan dat een identiteitscrisis geven. Iemand die altijd 'die basketballer' was, vraagt zich dan af wat hij of zij nu is en welk werk daarbij past."

Obstakel

Snowboarder Ouwerkerk ademde en leefde voor het snowboarden. Daarvoor zat hij acht maanden per jaar in het buitenland, voor trainingen en wedstrijden. "Het was daardoor best lastig om een bestaan op te bouwen in Nederland. Ik had een selecte vriendenkring met veel mensen uit de snowboardwereld. Ik had bijna niemand in mijn netwerk met andere beroepen, dus ik leerde ook geen andere sectoren kennen."

Daarom besloot Ouwerkerk in zijn zoektocht naar werk kennissen op te bellen met een beroep dat hem interessant leek. "Die zoektocht heeft me niet mijn huidige baan opgeleverd, maar was wel erg leerzaam."

Uiteindelijk vond hij via LinkedIn zijn huidige baan als marketingspecialist in het vastgoed bij bureau Reddstone. "Het sluit goed aan bij de opleiding marketing en communicatie die ik aan de Johan Cruyff Academy voor sporters heb gevolgd. Tijdens mijn snowboardcarrière regelde ik mijn sponsoring en samenwerking zelf en deed ik soms socialmediaklussen voor merken. Zo deed ik ervaring op in de marketing."

Inmiddels werkt Ouwerkerk al ruim twee jaar met veel plezier bij zijn huidige werkgever. Toch blijft het lastig te accepteren dat het nooit meer hetzelfde gaat zijn als in de topsport. "Ik wist dat ik nooit meer zoiets zou vinden waar ik zo veel passie voor heb, dus heb ik geprobeerd iets te vinden dat daarbij in de buurt komt." Van der Veer merkt dat dit voor veel sporters een obstakel is. "Ze vragen zich af of ze diezelfde kick ook in hun nieuwe carrière vinden."

Maar zoals zo vaak heeft elk nadeel z'n voordeel. Als Ouwerkerk nu op wintersportvakantie gaat, kan hij tenminste wel naar de après-ski. "Natuurlijk mis ik het topsporten, maar het was ook niet altijd leuk. Bijna elke dag naar de sportschool moeten, gaat op een gegeven moment ook als werk voelen."