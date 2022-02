Na veel gesteggel is de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem omgetoverd tot een prachtige locatie met bioscoopzalen, kantoren en college- en studieruimtes. Vandaag gaan de deuren open voor publiek.

De tralies zitten nog voor de ramen. Ook de zware ijzeren celdeuren - mét kijkluikje - hebben ze laten zitten. Het zijn de authentieke details van dit Haarlemse gebouw uit 1901. Aan alles zie je dat de Koepel ooit een gevangenis was. Zelfs de 400 cellen, in ringen gestapeld tegen de ronde wand, zijn nog vrijwel intact.

Maar tijden veranderen. Omdat er te weinig gedetineerden waren, sloot de gevangenis in 2016 de poorten. Er volgde een grote verbouwing, en vandaag gaat de Koepel weer open voor publiek.

Het karakter is een stuk vriendelijker geworden. Je kunt nu een filmpje pakken in een gigantisch ondergronds bioscoopcomplex met zes zalen. Collegezalen zijn er ook; in april begint Campus Haarlem met onderwijs op hbo- en universitair niveau. Later zullen er nog een inpandig gamemuseum, een tv- en radiostudio en een boekwinkel verrijzen. En kantoren voor bankiers, advocaten en notarissen.

Kantoortuin

Een enkel bedrijf is al ingetrokken, zoals kennis- en innovatiecentrum Cupola XS. Hun kantoortuin ligt op de derde verdieping, maar medewerker Joost Bax heeft zich teruggetrokken in een stilteruimte. Inderdaad, een voormalige cel. "Lekker rustig", beaamt hij vanachter zijn beeldscherm. Voelt het niet opgesloten? "Nee hoor. Of nou ja, ik laat wel altijd de deur open."

Projectdirecteur Paul van Joolingen, verantwoordelijk voor de verbouwing, blikt vanaf de bovenste etage trots in de diepte. "Je moet hier geen hoogtevrees hebben", zegt hij. Over de reling kijk je rechtstreeks de kelder in, want de middenkolom van het gebouw is leeg gelaten. Alle collegezalen en werkruimtes zijn concentrisch langs de buitenwand gebouwd. Zo bleef de ruimtelijkheid bewaard. Een fenomenaal gezicht.

Het kostte nogal wat moeite voordat het project kon beginnen, vertelt Van Joolingen. "Na het sluiten van de gevangenis zijn hier eerst asielzoekers in gekomen. Daarna ontstond er een burgerinitiatief om het gebouw te redden en terug te geven aan de bevolking." Geïnteresseerde Haarlemmers en de Stichting Panopticon haalden 8,5 miljoen euro op. Ze kochten het pand en het terrein. Toen volgde er eindeloos overleg met de gemeente over het bestemmingsplan. Pas in mei 2020 kon de eerste schop de grond in.

Veel glas

Een transparant ontwerp met veel glas, dat had architect André van Stigt voor ogen. "De oude gevangenismuur moest zoveel mogelijk zichtbaar blijven. Het moest ook energiezuinig worden. En de overdadige akoestiek moest verdwijnen. Als je in je handen klapte, galmde het zeven seconden na." Daarom kwam er 46 centimeter warmte- en geluidisolerend materiaal op de koepel, en rubber op de vloer. "Nu is de echo nog maar twee seconden."

Verder zijn er grote dakvensters en LED-lichtpanelen aangebracht. Elke cel kreeg een extra raam en overal zitten internetaansluitingen. zzp'ers, start-up'ers en mkb'ers kunnen er een werkruimte huren en profiteren van de samenwerking met de honderden studenten die hier binnenkort les krijgen in Business Psychologie, Creative Media en Digital Transformation Management.

Bioscoopkelder

Een huzarenstukje is de bioscoopkelder. De architect liet de bodem 5 meter diep weggraven en er filmzalen bouwen voor zeshonderd man. Via een gat in de vloer werden karrenvrachten grond weggetakeld, zo is te zien op een kleine foto-expositie over de renovatie.

In de bioscoop gaat een breed aanbod draaien, belooft uitbater Alex Rutten. "Van James Bond tot arthousefilms. Tegelijk willen we onderscheidend zijn. Daarom doen we niet aan knokfilms of popcorn."

Direct rond de Koepel, in de voormalige directiegebouwen, wordt nog stevig gehakt en geboord. Er komen een hotel, een restaurant, 250 studentenwoningen en 100 woningen voor alleenstaanden. De oude hoofdingang waar ooit de gevangen binnenkwamen, zal ook in oude glorie worden hersteld. 'Strafgevangenis', staat er nog steeds in opzichtige gouden letters boven de poort. Toch wonderlijk om onderdoor te lopen als je een gezellig avondje uitgaat.