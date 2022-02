Met camera's en lichten het leven van varkens prettiger maken, Jari Vogels (26) bedacht het. De provincie Noord-Brabant ziet potentie in dit project en helpt een handje door mee te betalen.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het ene biggetje ligt zachtjes te slapen en het andere biggetje bijt op een stalen speelketting; het is allemaal te zien op de livestream van het Varkenshotel in Erp. Het begon een paar maanden terug, toen Jari Vogels en zijn vader Jan de moedervarkens buiten even los lieten lopen onder een afdak, waar ze met elkaar gingen spelen. Nadat ze genoeg frisse lucht hadden gehaald, moesten ze weer in hun hok. Met vijftig varkens tegelijkertijd wilden ze naar binnen.



Dat vonden Vogels en zijn vader heel grappig om te zien. Ineens schoot er een idee bij Vogels te binnen. "Ik dacht: het is wel leuk om binnen te kunnen kijken in een biggenhok. Zeker voor mensen die nog nooit gezien hebben hoe het eraan toegaat", vertelt Vogels.



De camera's in de stal hangen er al langer. De allereerste werd zo'n tien jaar terug geplaatst en sindsdien komen er steeds meer camera's bij. Hierdoor krijgt Vogels meer zicht op de biggen en hoeft hij bijvoorbeeld niet helemaal naar de stal te gaan om te kijken of er genoeg voedsel ligt of dat de vloerverwarming goed staat. Vogels kan zelfs ongewenst gedrag van varkens makkelijker constateren.



Soms zit er een vervelend varken tussen dat met andere vecht. "Dat doen biggetjes met elkaar. Maar als er eentje de hele tijd andere biggen wakker maakt, moet je die misschien even apart houden. Al doen we dit pas als niks anders helpt, we proberen dat varken bijvoorbeeld eerst af te leiden met extra speelgoed."

Livestream

Meer toezicht was een persoonlijke reden voor de plaatsing van de camera's. Nu wil Vogels een soort bewustwording bij mensen creëren door ze te laten meekijken naar de varkens. Hiervoor zijn er twee livestreams op livestreamingdienst Twitch te volgen die 24 uur per dag aanstaan. Een livestream van de kleine biggen en een van de moedervarkens. Iedereen kan deze bekijken.



Tot nu toe heeft het publiek de beelden goed ontvangen. "Mensen zeggen: 'oh, wat liggen ze er leuk bij, net een hotel!' En dat is het ook", zegt Vogels. Om het net iets spannender te maken, kunnen mensen die op de livestream zitten - en een account op Twitch hebben - de biggen voeren. Aan het plafond hangt namelijk een bak. Door 'food' of 'eten' in de chat te typen, gaat er een lampje branden op die bak en vallen er pepernoten naar beneden. Daar rennen de biggen met z'n allen op af.

Iedereen kan via Twitch de varkens voeren. Iedereen kan via Twitch de varkens voeren. Foto: Jeroen Appels / Van Assendelft

Waarom nou zo'n livestream? "Wij vinden het belangrijk dat mensen weten waar hun vlees vandaan komt", stelt Vogels. "Vaak weten ze dit niet. Dan horen ze bijvoorbeeld alleen negatieve dingen en denken ze dat het slecht gaat met de varkens, maar dat valt heel erg mee."



Naast camera's hangen er ook lichten in de stal. Deze kunnen het gedrag van biggen beïnvloeden. Vogels: "Bij mensen is het aangetoond dat een natuurlijk daglicht bevorderlijk is voor stressniveaus en slaapritmes. Bij varkens is dat ook zo. Zij kunnen koud wit licht en warm licht onderscheiden."

Elke zestig seconden wordt daarom het licht op de stand van de zon gebaseerd om te bepalen. Volgens Vogels gaat dat van heel warm 's ochtends naar koud wit 's middags en dan weer warm in de avond. "Daar krijgen ze toch meer ritme van. Een constant ritme is fijn voor de varkens." Bij superwit licht worden ze al een stuk drukker, 's avonds zijn ze rustiger en als het donker is, liggen ze lekker te slapen.



Voor dit initiatief krijgt Vogels een stimuleringssubsidie van de provincie Noord-Brabant. Daar is hij ontzettend blij mee. "Ik vind het heel leuk als meer boeren camera's ophangen, dan kunnen wij bij hun stallen meekijken en kunnen ze op hun eigen boerderij vergelijken." De subsidie is overigens nog niet officieel in gang gezet, omdat Vogels het plan eerst moet insturen.



Als Vogels de stal van de biggen inloopt, rennen ze allemaal naar achter omdat ze bang zijn. Al snel worden ze heel nieuwsgierig en komen ze toch even kijken, ook naar de lichten. Dan beginnen ze te knorren. "En als je een varken hoort knorren, betekent dat dat ze zich heel fijn voelen."