Nooit eerder klonk de diagnose kanker in één jaar tijd zo vaak. In 2021 kwamen er 124.000 nieuwe kankerpatiënten bij, 10 procent meer dan het jaar ervoor.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die deze site heeft opgevraagd. Borstkanker (15.700 nieuwe patiënten), huidkanker (plaveiselcelcarcinoom, 14.900), longkanker (14.700), prostaatkanker (13.700) en darmkanker (12.900) waren de meest voorkomende vormen van kanker.

Al sinds de jaren negentig stijgt het aantal kankerdiagnoses met ongeveer 2 procent per jaar, maar in 2021 piekte het aantal slechtnieuwsgesprekken in de spreekkamers, blijkt uit de nieuwe cijfers. In 2020 zat een dip in het aantal diagnoses. Door het tijdelijk stilleggen van de bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm-, en baarmoederhalskanker werd er minder kanker of voorstadia van die ernstige ziekte opgespoord. Mogelijk waren mensen door corona ook huiverig om naar de huisarts te gaan.



Volgens bestuursvoorzitter van het Kankercentrum Thijs Merkx kunnen jaarlijks 'vele duizenden doden worden voorkomen' als Nederlanders gezonder zouden gaan leven. "Stoppen met roken is daarvoor echt essentieel", betoogt de kankerexpert. "Je kunt zestien soorten kanker krijgen van roken."

Hartenkreet

In gesprek met deze site roept hij iedereen op 'om het heft in eigen hand te nemen'. "Stop met roken, bescherm jezelf tegen uv-straling, eet gezond, drink met mate en maak gebruik van de bevolkingsonderzoeken", aldus de hoogleraar. De magere opkomst bij bevolkingsonderzoeken baart hem zorgen. "We merken dat minder mensen sinds corona een uitstrijkje laten maken, terwijl je daarmee kunt voorkomen dat je kanker krijgt."

Angstig

Uit een nieuwe peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) onder duizenden (ex-)kankerpatiënten blijkt dat bijna negen op de tien zich zorgen maakt of angstig is. Deze gevoelens komen het meest voor rond de diagnose en behandelingen, maar ook ná afronding van behandelingen kampt driekwart daar nog steeds mee. Deze gevoelens hebben bij de meeste patiënten een grote tot zeer grote negatieve impact op de kwaliteit van leven.

Tijdens de coronapandemie zou je volgens de topman van het kankercentrum IKNL, Thijs Merkx, en KWF Kankerbestrijding, bijna vergeten dat kanker in Nederland nog altijd doodsoorzaak nummer één is. Wanneer je bekijkt aan welke ziektes de meeste mensen in Nederland overlijden, dan staat óók in de jaren waarin corona genadeloos toesloeg kanker nog steeds op de oneervolle eerste plaats.

Van de ongeveer 170.000 personen die in 2020 in Nederland overleden, stierven 47.000 personen aan kanker en goedaardige tumoren (28 procent). Met een kleine 37.000 personen stonden hart- en vaatziekten op plek twee (22 procent) en met ruim 20.000 sterfgevallen aan COVID-19, kwam die groep op de derde plaats (12 procent).

"Eigenlijk is kanker de andere pandemie", betoogt Annebel Schipper namens KWF. "We gaan richting een miljoen mensen die kanker hebben of hebben gehad", zo benadrukt zij. Merkx valt haar bij: "We hadden verwacht dat dit in 2030 zou zijn, maar dat moment bereiken we vermoedelijk enkele jaren eerder." Dit komt onder meer doordat elk jaar meer mensen kanker krijgen in de groeiende en vergrijzende bevolking. Ondanks de grote aantallen sterfgevallen aan kanker is het volgens Merkx toch 'logisch' dat er veel meer aandacht naar corona gaat, 'want COVID-19 heeft een grote maatschappelijke impact, kanker minder'.

Longkanker

De meest vermijdbare vorm van kanker is volgens het Kankercentrum longkanker. "Meer dan 80 procent van de longkankers wordt veroorzaakt door roken. De 5-jaarsoverleving is ruim 20 procent. Aan longkanker sterven elk jaar meer dan 10.000 mensen", aldus Merkx. Hij hoopt dat meer mensen gebruikmaken van de stoppen-met-rokenprogramma's die sinds 2020 worden vergoed vanuit het basispakket. "Na een jaar is 60 procent van de deelnemers nog steeds gestopt."



Gegevens over het stadium waarin de kanker zich bevindt geven geen aanwijzingen dat in 2020 door uitstel van de diagnose meer patiënten uitzaaiingen kregen. Gevreesd werd dat de daling van het aantal kankerdiagnoses in het voorjaar van 2020 daartoe zou leiden. Maar het valt volgens Merkx niet uit te sluiten dat een ongunstig effect van de coronapandemie 'met vertraging zal optreden en pas later zichtbaar wordt'.

Faisal Noorie kreeg longkanker en stopte van de ene op de andere dag met roken en roept andere rokers op hetzelfde te doen. Faisal Noorie kreeg longkanker en stopte van de ene op de andere dag met roken en roept andere rokers op hetzelfde te doen. Foto: Koen Verheijden

'Ik kom volgend jaar niet meer door de APK, ik ben total loss'

Faisal Noorie (60) kreeg in juni 2021 de diagnose longkanker en met hem nog zo'n 14.400 anderen in Nederland.

"De dokter zei tegen mij: wil jij nog één jaar langer leven? Dan moet je nu stoppen met roken." Toen de uit Afghanistan gevluchte Faisal dat hoorde is hij van de ene op de andere dag gestopt. Zijn collega's konden het amper geloven. 'Wat!? Ben je écht gestopt!? Jij rookte zóveel!' klonk het.

Iedere twee dagen jaagde Faisal er een heel pakje shag van 40 gram doorheen. Toch slaagde de Eindhovenaar erin om na 47 jaar roken de sigaret voorgoed te verbannen. "Ik kreeg pleisters van het ziekenhuis, maar mijn eigen beslissing om te stoppen was daarvoor belangrijker." Het is zijn vurige wens dat meer mensen zijn voorbeeld volgen.

Faisal heeft spijt als haren op zijn hoofd dat hij zo lang heeft gerookt. Maar voegt hij toe. "Ik heb niet zomaar gerookt. Ik heb een verschrikkelijk leven gehad. Ik kom uit Afghanistan en ben bijna geboren in de oorlog. Mijn vader daar is doodgegaan. We hoopten elke dag, elke week, elke maand dat het er beter zou worden. En toch... Toch gebeurde dat niet."

In 1993 vluchtte Faisal naar Nederland. Na bijna twee jaar in verschillende asielzoekerscentra kreeg hij een kamer in Leiderdorp en later verhuisde hij naar Eindhoven. Ondertussen deed Faisal fysiek zwaar werk - 'vouwen, vouwen, vouwen, aan een veel te lage tafel terwijl ik lang ben' - wat hem een hernia opleverde. Pas na de nodige omwegen - via de huisarts langdurig naar de fysiotherapeut en naar de afdeling pijnbestrijding in het ziekenhuis - kwam zijn longkanker aan het licht. "Bij de pijnbestrijding zeiden ze tegen mij: meneer Noorie, dit is teveel."

Een röntgenfoto toonde een vlek op zijn rechterlong. Middels een operatie werd een deel van zijn long verwijderd en chemotherapie volgde. "Tijdens die operatie was ik verdoofd, maar die chemo was zo ongelofelijk zwaar." De chemo's zitten er nu anderhalve maand op. "Maar de vermoeidheid is er nog. Tijdens het tandenpoetsen moet ik twee keer pauze nemen om op adem te komen. Ik kom volgend jaar niet meer door de apk. Ik ben total loss."

Erica weet wat roken met haar lichaam doet, maar ze kan maar niet stoppen. Ze 'vervloekt' naar eigen zeggen 'de tabaksindustrie'. Erica weet wat roken met haar lichaam doet, maar ze kan maar niet stoppen. Ze 'vervloekt' naar eigen zeggen 'de tabaksindustrie'. Foto: Marco De Swart

'Je gaat dood als je rookt en toch blijf ik doorgaan'

Erica Reijke (52) begon op haar dertiende met roken en valt maar meteen met de deur in huis. "Mijn grote vraag aan mezelf is: wat moet je nog horen om te kunnen stoppen met roken?"

In 2018 kreeg ze van de dokter haar doodsvonnis: longkanker. "Eigenlijk kon ik mijn eigen begrafenis al gaan regelen." Ze wilde stoppen, maar de nicotineverslaving en 'alles wat er aan de hand is in mijn leven, doet mij telkens weer naar die sigaret grijpen'. "Je hoort: je gaat dood als je rookt, en toch blijf ik doorgaan." Vanuit het ziekenhuis lukte het haar een keer om te stoppen. "Als ik op de longafdeling lag taalde ik niet naar een sigaret." Maar daarna kreeg ze 'weer zoveel te verstouwen' dat ze toch weer begon.

Wat haar dan toch dat ene zetje gaf om er weer één op te steken? "Sterfgevallen in de familie, ook op jonge leeftijd. Maar ook mijn vader raakte al iedereen kwijt. Zij waren met negen thuis. Zijn jongste stierf op 21 november aan acute leukemie. De rest van zijn broers en zussen verloor hij aan longkanker. In ons gezin hebben ze allemaal gerookt. Mijn zus heeft de longziekte COPD in fase vier. Het is zo erg dat zij niet eens meer kan roken."

En wat haar ook verschrikkelijk bezighoudt, ze mag haar bloedeigen kleinkind niet zien. "Dat wil mijn schoondochter niet. Dus ik heb mijn kleinzoon nog nooit gezien." Zelfs toen duidelijk was dat haar kanker was uitgezaaid, kwam het er niet van. Maar wat graag zou ze hem ervan doordringen dat hij er niet aan moet beginnen. Door haar verhaal te vertellen, hoopt ze anderen ervoor te behoeden dezelfde fout te maken.

Erica 'vervloekt' naar eigen zeggen 'de tabaksindustrie'. "Het is niets anders dan rotzooi. Ze hebben er weet ik niet hoeveel stoffen aan toegevoegd, het is niet normaal zo verslavend." De programma's voor het stoppen met roken die je vanuit het basispakket vergoed kunt krijgen, waren bij haar geen succesnummer. "Op mijn stopdag heb ik dat tot 16.00 uur 's middags volgehouden. Toen ik van werk naar huis ging, stak ik meteen een sigaret op."

De Zoetermeerse - die inmiddels baat heeft gehad bij immuuntherapie - is 'heel wat geminderd', zo geeft ze zelf aan. "Ik rook nog wel plusminus tien sigaretten per dag. Merendeels moet ik het hebben van anderen waar ik een sigaretje van krijg. Dan krijg ik er een paar van mijn dochter. Ze wil ze niet aan me geven, maar ze snapt ook dat ik niet zonder kan."