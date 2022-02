Verschillende nachtclubs openen vanaf zaterdag 12 februari uit protest de deuren. Dat maakten zij woensdagavond bekend met de actie 'De nacht staat op'. Vooral Amsterdamse clubs doen mee, maar de initiatiefnemers hopen dat de actie landelijk navolging vindt.

"De nacht staat op voor zijn wie je alleen in het donker durft te zijn. Alleen in het donker vervagen grenzen, regels, sociale orde. Daarom is de nacht onmisbaar voor identiteit. Wie dat niet inziet, zit te slapen. Daarom staat de nacht op om de overheid en iedereen wakker te schudden. Niet voor één nacht maar gewoon voor elke nacht."

Met die zinnen lanceerde dj en acteur Joost Gimbel, beter bekend onder zijn artiestennaam Hoax LeBeau, woensdag om 7 uur 's avonds de actie 'de nacht staat op'. Drijvende krachten achter de actie zijn de Amsterdamse clubeigenaren Pieter de Kroon (Overleg Amsterdamse Clubs) en Pim Evers (Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam). Voornamelijk Amsterdamse clubs doen mee, zoals Chicago Social Club, Disco Dolly, Marktkantine, Jimmy Woo en Shelter, maar ook de landelijke brancheorganisatie Nachtbelang is bij de actie betrokken. Over anderhalve week gaan om 9 uur 's avonds de nachtclubs open.

Gebrek aan perspectief

Sinds vorige week mag de horeca open tot 10 uur 's avonds, met zitplaatsen voor gasten. Maar nachtclubs vielen dus nog buiten de boot. "De nachtclubs zijn het gebrek aan perspectief zat", zegt De Kroon. "We zijn in feite al twee jaar dicht. Dit kan niet meer. Telkens stonden we achteraan bij versoepelingen. Kennelijk zijn de politiek en het nachtleven te verschillende werelden."

Volgens De Kroon staat vast dat clubs weer veilig open kunnen. Ze zullen controleren op het coronatoegangsbewijs, werken met een goede afzuiginstallatie en houden de menigte in het gareel door middel van beveiligers en barpersoneel.

Ze zagen dat in Denemarken alle coronarestricties geschrapt werden en nachtclubs weer opengingen, ondanks een groot aantal besmettingen. Dagelijks worden daar zo'n 40 duizend besmettingen geregistreerd, op een bevolking van 5,7 miljoen mensen. Nederland had de afgelopen week gemiddeld 76 duizend besmettingen, op een bevolking van 17,4 miljoen.

1G-beleid

Vorige week zagen De Kroon en andere clubbazen een opening toen Volksgezondheidsminister Ernst Kuipers zei te willen onderzoeken of de nachthoreca door middel van het 1G-beleid, waarbij alle bezoekers voor entree getest worden, open zou kunnen. Volgens De Kroon zijn er nog geen gesprekken gevoerd met de minister. Wel gaat de sector maandag in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Volgens een woordvoerder van het ministerie zouden dat oriënterende gesprekken zijn voor het kabinet om mogelijk in de nabije toekomst nieuwe maatregelen op af te stemmen.

Zo lang willen de clubs niet wachten, bleek woensdag. De Kroon: "Wij hopen dat iedereen meedoet."

Veronique Vesters, Time Out (Gemert): 'Als ik dit had geweten, had ik allang de stekker eruit getrokken'

"Wij zijn hard geraakt door deze crisis. Ik heb veel personeel moeten ontslaan: eerst waren we met zestig, nu nog met drie. Natuurlijk: dat waren veelal bijbaantjes voor in het weekend, maar toch. Het pensioen in eigen beheer van mijn ouders, de eigenaars, is volledig verdampt. Terwijl ze meer dan genoeg hadden opgebouwd. Als ik aan het begin van de crisis had geweten in wat voor een situatie we nu zitten, had ik allang de stekker eruit getrokken."

"Bij ons komt de jongste generatie binnen, jongens en meisjes van zestien jaar. Prachtig, je ziet ze ontwikkelen: in de nacht kun je jezelf zijn, je identiteit ontwikkelen, je eerste zoen beleven. Laatst was ik hier in de grote zaal en zette ik even de lichten en boxen aan. The show must go on, van Queen. Ja, toen heb ik wel even een potje zitten janken."

"Het was ons net gelukt om een transitie te maken. Vroeger kwamen er elk weekend, uit alle omwonende dorpen, jongeren in bussen hier naar Gemert om te dansen en bier te drinken. Het concept 'discotheek' bleek de afgelopen jaren verouderd, onder meer vanwege festivals. Jongeren willen hun evenementen per keer selecteren, en bedrijven en feestorganisaties zoeken een mooie, grote locatie. In die behoefte kunnen wij voorzien. De agenda van 2020 was bij ons helemaal volgeboekt."

"Het kost ons jaren om dat opnieuw op te bouwen. Bedrijfsfeesten worden 2,5 jaar van tevoren geboekt. Zo'n planning gaat niet over één nacht ijs. Ik hoop dat de betrokken ministeries daar rekening mee houden. We zullen nog een tijdlang de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nodig hebben. Maar we hebben vooral perspectief nodig. Een moment waarop we, voor eens en voor altijd, opengaan."

Ruud Visser, Gebr. de Nobel (Leiden): 'Tijdens de nacht kunnen we het leven even tussen haakjes zetten'

"We willen de nacht terug. Dat is een wezenlijk onderdeel van het leven en heeft invloed op hoe wij overdag functioneren. Want tijdens de nacht kunnen we het leven even tussen haakjes zetten."

"Onbegrijpelijk dat je wel met driehonderd man tien uur in een vliegtuig mag zitten, maar niet anderhalf uur naar een concert mag luisteren. We zijn in rap tempo kapot aan het maken wat we in vele jaren hebben opgebouwd. Ik hoop dat muzikanten, dj's, maar ook onze geluidstechnici, van wie er velen in de bouw zijn gaan werken, straks nog bij ons terugkomen. Wij hebben fors op personeel moeten bezuinigen."

"De muziek en de cultuursector zijn mijn levenswerk. Ik heb ruim dertig jaar gewerkt voor het Leids Vrijetijds Centrum (LVC), dat sinds 2014 overgegaan is in de Gebr. de Nobel. LVC, waar Dick Dale, Link Wray, the Temptations en Herman Brood ooit nog optraden, ademde een alternatieve, intieme sfeer. Omdat we in 'de Nobel' een groter en duurder podium kregen, ontkwamen we er niet aan om ook mainstream feesten te organiseren."

"We hadden net de kinderziektes weggewerkt, het gebouw geschikt gemaakt en een volwaardige plek veroverd in het uitgaansleven van Leiden. We wilden vol inzetten op Generation Z, de eerste generatie die volledig in het digitale tijdperk is opgegroeid. We weten dat zij meer om ervaring dan om bezit geven. Maar sommigen van hen hebben het nachtleven door de lockdowns nog niet eens mogen ervaren."